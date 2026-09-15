Aaron Judge rompe sequía de 113 días sin jonrón y los Yankees aseguran Playoffs

Con la victoria, Nueva York mejoró su récord a 87-63 y se colocó a tres juegos y medio de Tampa Bay

Judge se vuela la barda y los Yankees van a Playoffs | Jesse Johnson-Imagn Images

Los Yankees de Nueva York aseguraron su presencia en la postemporada de las Grandes Ligas después de vencer 8-3 a los Minnesota Twins, resultado que coincidió con la derrota de Toronto ante Detroit y garantizó, como mínimo, un lugar de comodín en la Liga Americana. La clasificación representa la participación número 61 del club en playoffs y la novena en las últimas 10 temporadas.

La jornada tuvo además un protagonista esperado en el Bronx: Aaron Judge volvió a conectar un jonrón después de casi cuatro meses. El capitán de los Yankees mandó la pelota fuera del parque en la octava entrada, cuando Nueva York armó un rally de seis carreras que terminó por inclinar el encuentro.

Judge conectó un cuadrangular de tres anotaciones ante AJ Minter y amplió la ventaja a 7-2. El batazo también sirvió para cortar una racha sin jonrones que se extendía desde el 24 de mayo, antes de que una fractura de costilla lo alejara durante más de tres meses.

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El regreso del tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana había sido complicado en sus primeros turnos. Antes del jonrón, registraba apenas tres imparables en 20 oportunidades y acumulaba 11 ponches desde que volvió a la alineación, por lo que la conexión ante Minnesota representó una señal importante en su proceso para recuperar ritmo.

Aaron Boone había anticipado horas antes del juego que veía avances en el bateo de Judge. El mánager consideró que el capitán estaba seleccionando mejor los lanzamientos y evitando perseguir pelotas fuera de la zona, aunque todavía le faltaba recuperar precisión en el contacto para volver a su nivel habitual.

Con la victoria, Nueva York mejoró su récord a 87-63 y se colocó a tres juegos y medio de Tampa Bay, líder de la División Este de la Liga Americana con marca de 90-59. Los Rays ya habían asegurado su lugar en la postemporada, por lo que los Yankees mantienen todavía la posibilidad de presionar por una mejor posición en el cierre del calendario.

La clasificación cobra mayor valor por la cantidad de ausencias que ha tenido el equipo durante el año. Dieciocho jugadores han pasado por la lista de lesionados, entre ellos Jazz Chisholm Jr., quien recientemente quedó fuera por un esguince en el pulgar derecho. Judge también se perdió 84 encuentros debido a la fractura por estrés que sufrió en una costilla.

La presencia del capitán ha tenido impacto directo en los números del equipo. Con Judge disponible, los Yankees han producido más carreras por partido y muestran un mejor promedio ofensivo que en los encuentros que disputaron sin él. Ahora, con el boleto a playoffs asegurado, Nueva York entra en la recta final de la campaña con un objetivo pendiente: volver a ganar una Serie Mundial, algo que no consigue desde 2009.

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