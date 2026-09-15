Cuartos de final de la Copa Centroamericana: cómo funciona el gol de visitante

Los cuatro equipos que superen esta instancia avanzarán a las semifinales y, además, asegurarán su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

La ilusión por la Copa Centroamericana 2026 | Fuente: Concacaf

La Copa Centroamericana 2026 entra en la definición de los cuartos de final con una regla que puede tener incidencia directa en las clasificaciones. Concacaf mantiene el gol de visitante como primer criterio de desempate cuando dos equipos terminan igualados en el marcador global después de completar los 180 minutos de la eliminatoria.

Esto significa que los goles convertidos fuera de casa no valen doble durante el desarrollo de la serie. Sin embargo, si el resultado acumulado termina empatado, avanzará el equipo que haya marcado una mayor cantidad de tantos como visitante durante el tiempo reglamentario de los dos encuentros.

¿Cómo funciona el gol de visitante en la Copa Centroamericana?

Si existe igualdad tanto en el marcador global como en los goles de visitante, la clasificación no se resolverá directamente mediante penales. En ese escenario se disputará una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15, en el estadio del equipo que tenga la localía en el encuentro de vuelta.

Durante ese tiempo extra cambia el criterio. Los goles convertidos como visitante en la prórroga no tienen un valor adicional y dejan de utilizarse como mecanismo de desempate. Si los equipos continúan igualados después de esos 30 minutos, el semifinalista se definirá mediante una tanda de penales.

Resultados de la ida y cronograma de los partidos de vuelta

Los cuatro encuentros de ida ya se disputaron. Saprissa empató 2-2 con Cartaginés, Marathón igualó 2-2 frente a Alajuelense, Motagua derrotó 3-0 a Alianza FC y Olimpia venció 3-0 a Luis Ángel Firpo. Estos marcadores determinan las necesidades de cada equipo para las revanchas.

La actividad continuará el miércoles 16 de septiembre, cuando Cartaginés reciba a Saprissa a las 18:30 horas de Centroamérica. Más tarde, desde las 21:15, Alianza FC será local frente a Motagua e intentará revertir la diferencia de tres goles que dejó el primer compromiso.

El jueves 17 de septiembre, Alajuelense recibirá a Marathón desde las 18:30 horas, con la serie igualada 2-2 y dos goles de visitante a favor del conjunto costarricense. La jornada terminará a las 21:15, cuando Olimpia enfrente a Luis Ángel Firpo después de haber conseguido una ventaja de 3-0 en El Salvador.

Los cuatro equipos que superen esta instancia avanzarán a las semifinales y, además, asegurarán su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. Con dos eliminatorias empatadas y otras dos con diferencias amplias, el gol de visitante aparece como uno de los aspectos reglamentarios a tener en cuenta durante las revanchas.

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