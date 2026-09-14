América de Cali vs Deportivo Pasto, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 10

Este partido cierra la jornada, enfrentando al sólido líder de la primera fase contra un equipo con una actualidad complicada.

América de Cali y Deportivo Pasto cierran la jornada 10.

¿A qué hora juega América de Cali vs Deportivo Pasto y dónde ver en vivo hoy, 14 de septiembre de 2026?

Este encuentro cerrará la jornada 10 en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y se jugará en el Estadio Pascual Guerrero de Cali a las 8:00 p.m. La transmisión estará únicamente en el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones América de Cali vs Deportivo Pasto: así salen a la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II

América de Cali: Jean Fernandes; Yani Quintero, Dany Rosero, Marlon Torres, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán; Luis Quiñones, Tomás Ángel y Edson Tortolero.

Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Derik Osede, Nicolás Gil, Joyce Ossa; Hervin Goyes, Enrique Serje, Franco Leys, Matías Pisano; Jorge Obregón y Jonathan Perlaza.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II?

Son equipos con realidades bien diferentes y eso permite sacar conclusiones de manera bien sencilla. América de Cali ha sorprendido con su gran nivel y lidera en solitario la clasificación de esta primera fase del campeonato, siendo gran favorito para quedarse con la victoria como local. Por su parte, Deportivo Pasto ha tenido un muy mal arranque, al punto de que ya tuvo relevo en la dirección técnica.

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