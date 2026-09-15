Netflix y SEGA preparan serie animada de Sonic y película de Crazy Taxi: esto sabemos

La compañía japonesa de videojuegos prepara dos lanzamientos para celebrar el aniversario 35 de Sonic

Sega y Netflix unen fuerzas para lanzar dos producciones | SEGA

La compañía japonesa de videojuegos Sega está de manteles largos, ya que Sonic está cerca de cumplir 35 años de historia. Por ello, busca celebrarlo a lo grande y qué mejor manera que con dos lanzamientos a través de la plataforma de Netflix.

La alianza entre ambas compañías dará vida al carismático erizo veloz y a una de sus franquicias más exitosas, Crazy Taxi, que también contará con una historia propia que llegará al servicio de streaming.

Sonic será una producción dirigida al público infantil para que los niños puedan disfrutar del personaje más reconocido y veloz de Sega, junto con el resto de los protagonistas que forman parte de la saga del erizo.

Por su parte, Crazy Taxi estará enfocada en un público adulto, ya que será una entrega con elementos de acción y una temática diferente a la presentada en la franquicia de Sonic.

Sonic tendrá su serie en Netflix: ¿de qué tratará y cuándo se estrena?

A diferencia de las películas que han llegado sobre Sonic, en esta ocasión se tratará de una serie que podrá verse a través de Netflix. El erizo veloz y sus amigos serán los protagonistas de la historia, que lleva por nombre Sonic Prime.

La serie contará la historia de Sonic durante una batalla contra el Dr. Eggman, en la que romperá accidentalmente el Paradox Prism, un artefacto cristalino con poderes capaces de alterar la realidad. Este hecho provocará la destrucción del universo conocido y dará paso a la creación del Shatterverse, un multiverso conformado por dimensiones alternativas llamadas Shatterspaces.

En estos nuevos espacios aparecerán distintas versiones de sus amigos, quienes serán diferentes a como Sonic los conoce. La misión principal del erizo será restaurar el Paradox Prism para regresar todo a la normalidad y cerrar los universos alternos que surgieron tras la ruptura del artefacto creado por el Dr. Eggman.

Crazy Taxi, la película live action de Netflix: esto sabemos de la producción

La película de Crazy Taxi será una producción live action escrita por Dan Gregor y Doug Mand, guionistas del reboot de The Naked Gun, por lo que cuentan con experiencia en proyectos cinematográficos de este tipo.

Se espera que la película esté dirigida a un público diferente al de Sonic, ya que incluirá escenas de acción y elementos de humor satírico. Por ello, tendrá una clasificación distinta a la aventura del erizo azul.

Ambos proyectos forman parte de la estrategia de Sega para expandir sus principales franquicias fuera de los videojuegos y llevarlas a nuevas audiencias a través del entretenimiento audiovisual.

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