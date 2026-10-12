Dodgers vs Brewers en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 2 de SErie de Campeonato de la Liga Nacional en directo

¿Cómo va la Serie de Campeonato Dodgers vs Cerveceros y qué necesitan para clasificar?

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional arrancó el domingo 11 de octubre, con victoria de los locales, los Cerveceros de Milwaukee, que vencieron 2-1 a los bicampeones Dodgers.

Fue un gran duelo de pitcheo entre el ganador del Cy Young de 2024 y 2025 en la Liga Americana, Tarik Skubal, y el favorito para ganar el premio en la Nacional en 2026, Jacob Misiorowski, pero el abridor de Milwaukee no tuvo una buena salida. Trabajó apenas 4.1 entradas, permitiendo 5 hits y tres bases por bolas, pero solo una carrera, producto de un sencillo de Andy Pages en la segunda entrada que llevó al plato a Shohei Ohtani.

Brice Turang empató el partido con cuadrangular en solitario en la cuarta baja y los Brewers rasparon de nuevo a Skubal en la quinta baja, con sencillo de Luis Lara para que Garrett Mitchell pusiera la carrera que sería la de la diferencia.

El bullpen de Milwaukee hizo el trabajo, al permitir solo dos hits una vez que se fue Misiorowski y así sumar la primera victoria, la cual no lograron en 2025 en esta instancia, en la que Dodgers les barrió camino al bicampeonato.