Dodgers vs Brewers en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 2 de SErie de Campeonato de la Liga Nacional en directo
Los Angeles busca empatar la serie tras perder el Juego 1 en Milwaukee. Estadísticas y resultado en directo online de la postemporada de Grandes Ligas
Predicciones Playoffs MLB 2026: ¿Quién es el favorito para llevarse el juego y por qué?
Los Dodgers son favoritos para poner 1-1 esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional. La victoria de Los Angeles paga -134 en los momios de Caliente.mx, por +115 a que Milwaukee se pone 2-0 este lunes en el béisbol de las Grandes Ligas.
Atención que Milwaukee sigue como favorito para llegar a la Serie Mundial. Tienen momio de -134 para conseguir el banderín de la Liga Nacional, por +105 de Dodgers.
A ser campeón del Clásico de Otoño, Brewers es favorito de +175, por +180 de Dodgers, +300 de Rays y +650 de Guardians.
¿Cómo va la Serie de Campeonato Dodgers vs Cerveceros y qué necesitan para clasificar?
La Serie de Campeonato de la Liga Nacional arrancó el domingo 11 de octubre, con victoria de los locales, los Cerveceros de Milwaukee, que vencieron 2-1 a los bicampeones Dodgers.
Fue un gran duelo de pitcheo entre el ganador del Cy Young de 2024 y 2025 en la Liga Americana, Tarik Skubal, y el favorito para ganar el premio en la Nacional en 2026, Jacob Misiorowski, pero el abridor de Milwaukee no tuvo una buena salida. Trabajó apenas 4.1 entradas, permitiendo 5 hits y tres bases por bolas, pero solo una carrera, producto de un sencillo de Andy Pages en la segunda entrada que llevó al plato a Shohei Ohtani.
Brice Turang empató el partido con cuadrangular en solitario en la cuarta baja y los Brewers rasparon de nuevo a Skubal en la quinta baja, con sencillo de Luis Lara para que Garrett Mitchell pusiera la carrera que sería la de la diferencia.
El bullpen de Milwaukee hizo el trabajo, al permitir solo dos hits una vez que se fue Misiorowski y así sumar la primera victoria, la cual no lograron en 2025 en esta instancia, en la que Dodgers les barrió camino al bicampeonato.
Dodgers busca empatar la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante Milwaukee
Saludos y bienvenidos al seguimiento minuto a minuto del Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Angeles se enfrentan a los Milwaukee Brewers, buscando empatar la serie, y lo comentamos en Claro Sports.
Milwaukee pegó primero el domingo por la noche y buscará defender de nueva cuenta su casa este lunes, con el objetivo de que los bicampeones se vayan al Dodger Stadium con una loza de 0-2 a sus espaldas.
Un partidazo entre los dos equipos que tuvieron la mejor marca en todo el béisbol en la fase regular y que por segundo año consecutivo se ven las caras en la antesala de la Serie Mundial, peleando por el banderín de la Liga Nacional.
¿A qué hora juegan Dodgers vs Brewers hoy y dónde ver los Playoffs MLB 2026?
El Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional será el primero de dos encuentros de los Playoffs de las Grandes Ligas que se disputan este lunes 12 de octubre. El playball se canta en el American Family Field de Milwaukee en punto de las 16:00 horas tiempo local, 15:00 de la CDMX.
Si quieres seguir el partido por TV, la transmisión va por FOX y FS1 en los Estados Unidos, mientras que en México va por FOX One.