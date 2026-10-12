El fuera de juego: el peor enemigo de Luis Díaz

Los últimos seis goles oficiales de Luis Díaz fueron anulados por fuera de lugar del colombiano o de algún compañero.

Luis Díaz lamentándose en Bayern Múnich | Reuters

No ha sido el mejor comienzo de temporada para Luis Díaz con el Bayern Munich. Después de ser uno de los extremos más importantes del mundo en su primer curso con el equipo más grande Alemania. Los goles y asistencias se han demorado en llegar en este 2026-2027.

Tras anotar 26 goles y otorgar 23 asistencias en 51 partidos jugados, Luis Díaz no ha podido dar con el clavo en este nuevo periodo. 49 participaciones en goles en los 51 juegos disputados, lo ponían como uno de los jugadores vitales para el andamiaje de unos de los ataques más importantes del mundo.

Sin embargo, en el inicio de esta temporada no ha sido nada similar. De hecho, en ocho partido que ha disputado en el presente curso, solamente ha logrado celebrar una vez. Eso sí, hay un dato que preocupa más que el hecho de que no hayan aparecido los festejos y es el constante fuera de juego.

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Luis Díaz y sus constante goles anulados

Los últimos seis goles de Luis Díaz han sido anulados por fuera de lugar ya sea por posición ilícita del colombiano o de algún de sus compañeros. Tres ellos fueron en la Copa Mundial de la FIFA 2026, dos ante la República Democrática del Congo y uno versus Ghana. Eso sumado con los restantes tres en la Bundesliga en los partidos contra Unión Berlín y Ausgburgo.

Entre esas acciones anuladas han habido goles de media chilena o tijera y uno de taco. No obstante, todo queda en un simple ilusión al ver el banderín alzado o el llamado del VAR por el fuera de juego. Definitivamente, el peor enemigo de Luis Díaz en este 2026-2027 ha sido el offside.

Ahora, los juegos ante Viking por la UEFA Champions League y RB Leipzig por la Bundesliga podrían ser un antes y un después en la temporada de Luis Díaz. Vale la pena recordar que, el colombiano no fue convocado por su selección nacional para la fecha FIFA de septiembre y octubre, debido al desgaste físico que arrastraba.

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