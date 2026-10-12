¡Sigue en racha! La chispa colombiana de Yáser Asprilla no se apaga en LaLiga2

El atacante colombiano de 22 años, Yáser Asprilla, se reportó con gol en el empate 1-1 entre Girona y Tenerife.

Yaser Asprilla anotó en la victoria del Girona | Vizzor

Sin duda alguna, el mejor jugador de la Selección Colombia en la triple fecha FIFA que acaba de pasar fue Yáser Asprilla. Un fiel reflejo del gran arranque de temporada que viene experimentando en el Girona de España. Después de se excursión por el fútbol de Turquía con el Galatasaray, el colombiano se consolido como la estrella del equipo de cataluña.

Este lunes 12 de octubre se llevó a cabo el partido correspondiendo por la jornada número nueve de LaLiga2. El Girona aterrizó en el Estadio Heliodoro Rodríguez López para verse las caras con el Tenerife. Después de unos apasionantes 90 minutos, ambas escuadras repartieron puntos tras un empate a un gol.

Yáser Asprilla abrió la cuenta para los visitantes y Enric Gallego puso en tablas el marcador. Con ese resultado, Girona se estableció en la séptima casilla del campeonato con 15 puntos en nueve partidos jugados. Mientras que, Tenerife sigue estancado en la zona media con 12 puntos en nueve partidos.

Así le fue a Yáser Asprilla ante Tenerife

Yáser Asprilla fue titular y disputó 58 minutos en el empate entre Girona y Tenerife por la novena fecha de LaLiga2. Pese a tener poco más de un tiempo en cancha, el colombiano fue la gran figura del partido. Nada más a los cuatro minutos pescó un rebote del guardameta rival y la mandó al fondo de la red.

Un gol, un remate, 13 de 18 pases acertados, un pase clave, tres pases en el último tercio, cuatro de cinco pases largos completados y dos recuperaciones, fueron los números del joven talento ‘cafetero’. Datos y estadísticas que le dieron una calificación de 7.7 unidades.

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Con esta nueva anotación, Yáser Asprilla llegó a cinco goles anotados en la presente temporada. Siendo así el segundo máximo goleador de LaLiga2 en lo que va del presente curso. Ahora bien, la virtud del sudamericano está en que ha celebrado cinco tantos en solo siete partidos.

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