Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Miami vs NYCFC
Las Garzas buscan sumar tres puntos ante New York City FC con un Lionel Messi dispuesto a brillar en la cancha del Nu Stadium
Inter Miami y New York City FC se enfrentarán este miércoles 14 de octubre en la semana 25 de la Major League Soccer (MLS) 2026, en un partido que tendrá como escenario el Nu Stadium de Miami. El equipo de Lionel Messi buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos frente a un rival que viene de una derrota en el campeonato estadounidense.
Las Garzas llegan al compromiso después de vencer 4-0 a DC United, en un encuentro en el que Lionel Messi y Luis Suárez marcaron dos goles cada uno. Por su parte, New York City FC perdió 2-1 frente a Chicago Fire, resultado que lo obliga a buscar una recuperación en su visita a Miami.
El encuentro también representa una oportunidad para que Messi continúe con su producción ofensiva en la temporada 2026 de la MLS. El argentino volvió a marcar en la jornada anterior y ahora tendrá enfrente a un equipo que perdió ante Inter Miami en el enfrentamiento del pasado 22 de marzo, cuando el conjunto de Florida se impuso por 3-2.
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Miami vs NYCFC: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026
El partido entre Inter Miami y New York City FC se disputará el miércoles 14 de octubre de 2026, a partir de las 17:30 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de la MLS.
Para la temporada 2026, los partidos de la MLS están incluidos en la suscripción de Apple TV, sin necesidad de contratar MLS Season Pass por separado. El servicio permite seguir los encuentros desde dispositivos móviles, computadoras y televisores compatibles.
Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y NYCFC?
Inter Miami llega después de romper una racha de cinco partidos sin ganar en la MLS, gracias a su victoria 4-0 frente a DC United del pasado sábado 10 de octubre. Luis Suárez abrió el marcador y anotó nuevamente antes del descanso, mientras que Lionel Messi completó el resultado con dos goles en la segunda mitad. Con este triunfo, el equipo de Miami alcanzó 49 puntos después de 28 encuentros disputados.
El conjunto de Florida intentará dar continuidad a ese resultado ante New York City FC, que perdió 2-1 contra Chicago Fire en su compromiso anterior. El equipo neoyorquino registra una victoria, un empate y dos derrotas en sus cuatro partidos previos, en los que marcó seis goles y recibió siete.
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El antecedente también favorece a Inter Miami, que suma tres victorias y dos empates en sus últimos cinco enfrentamientos de MLS contra New York City FC. El cruce más reciente se disputó el 22 de marzo de 2026 y terminó con triunfo de las Garzas por 3-2. NYCFC tendrá la oportunidad de cortar esa racha, mientras que Messi y sus compañeros buscarán mantener la ventaja en el historial reciente.
MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido
Inter Miami parte como favorito para derrotar a New York City FC, de acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx para el partido del miércoles 14 de octubre. La casa de apuestas ofrece una cuota de -223 para la victoria del conjunto de Lionel Messi, mientras que el triunfo de NYCFC aparece con +450 y el empate con +425.