Frente frío 2 y huracán Simón impactan simultáneamente a México: estos son los estados afectados

Revisa cómo es que estos dos fenómenos afectarán a la República Mexicana durante los siguientes días

Esto pasará con el huracán Simón y el frente frío 2. | @CNPC_MX

México enfrenta los efectos simultáneos del frente frío número 2 y el huracán Simón este lunes 12 de octubre de 2026, dos fenómenos meteorológicos que provocarán lluvias, rachas de viento y cambios de temperatura en distintas regiones del país. Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población extremar precauciones para evitar accidentes e inundaciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Simón mantiene bajo vigilancia a los estados del Pacífico mexicano, especialmente Jalisco, Nayarit y Sinaloa, mientras que el frente frío número 2 avanza sobre el noroeste del territorio nacional. Ambos sistemas coinciden con otras condiciones atmosféricas que favorecen precipitaciones en diferentes entidades.

Las afectaciones también alcanzaron al sector educativo, pues las autoridades suspendieron las clases presenciales este lunes 12 de octubre en municipios de al menos seis estados. La posibilidad de extender estas medidas al martes 13 de octubre ha generado dudas entre estudiantes y padres de familia, mientras las autoridades analizan las condiciones para regresar a las aulas.

¿Dónde impactará la combinación del frente frío 2 y el huracán ‘Simón’?

El huracán Simón se localizaba durante la mañana de este lunes frente a las costas de Jalisco, con desplazamiento hacia el noroeste. A las 09:30 horas, el fenómeno se encontraba a aproximadamente 90 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215 kilómetros por hora, como huracán de categoría 2. El pronóstico contempla su posible ingreso a tierra cerca de Mazatlán, Sinaloa, durante la noche del miércoles 14 de octubre, aunque su trayectoria podría modificarse.

Por otra parte, el frente frío número 2 se desplaza sobre Baja California, donde se esperan chubascos y rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, condiciones que también alcanzarán zonas de Sonora. La presencia de ambos fenómenos no significa que interactúen directamente, ya que afectan principalmente distintas regiones del país, aunque sus efectos coinciden durante la misma jornada.

La Coordinación Nacional de Protección Civil recomendó asegurar techos, puertas y ventanas, además de retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento. También pidió mantener despejadas las coladeras y evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, debido al riesgo de corrientes peligrosas y deslaves.

¿Qué estados tendrán bajas temperaturas y fuertes lluvias por el frente frío 2 y el huracán Simón?

El pronóstico del SMN para este lunes establece que Sinaloa, Nayarit y Jalisco registrarán lluvias muy fuertes asociadas con la circulación del huracán Simón. Además, en la costa jalisciense se esperan rachas de viento de entre 90 y 100 kilómetros por hora y oleaje de cuatro a cinco metros de altura, mientras que en Nayarit y las costas del centro y sur de Sinaloa las olas podrían alcanzar entre 2.5 y 3.5 metros.

En cuanto al frente frío número 2, las entidades del noroeste y norte del país bajo su influencia incluyen Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El sistema está asociado con un descenso de temperatura, chubascos y viento, aunque no todos estos estados registrarán las mismas condiciones ni con la misma intensidad. Para Baja California y Sonora se prevén rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

El panorama meteorológico también contempla lluvias en regiones del norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste de México, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. Estas precipitaciones estarán relacionadas con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 43, por lo que no todas serán consecuencia directa del huracán o del frente frío.

¿Hay clases mañana?: estados con suspensión de clases por el huracán Simón y cuándo regresan

Las suspensiones escolares confirmadas para este lunes 12 de octubre abarcan seis entidades, aunque no todas están relacionadas exclusivamente con el huracán Simón, pues Baja California también enfrenta los efectos de la tormenta tropical Rachel. Los estados y municipios donde se cancelaron actividades son los siguientes:

Estado Municipios con suspensión el 12 de octubre Baja California Los siete municipios del estado Jalisco 22 municipios de las regiones Costa Sur, Costa-Sierra Occidental, Sierra de Amula y Sur, incluido Puerto Vallarta Nayarit 12 municipios, entre ellos Tepic, Bahía de Banderas, Compostela y San Blas Sinaloa Mazatlán, Concordia, Cosalá, Elota, Escuinapa, Rosario y San Ignacio Colima Manzanillo, Tecomán, Armería y Minatitlán, inicialmente en turno matutino Michoacán Coahuayana, Chinicuila y Aquila

Respecto al martes 13 de octubre, la Secretaría de Educación de Jalisco informó que las clases presenciales se reanudarán en los municipios donde se había aplicado la suspensión. Para las demás entidades mencionadas, los reportes consultados hasta la tarde de este lunes no confirmaban una nueva suspensión generalizada para el martes. Las autoridades educativas deberán informar cualquier modificación de acuerdo con las condiciones meteorológicas y de seguridad.

Por último, Protección Civil pidió a las familias mantenerse informadas mediante los canales oficiales de sus gobiernos estatales y autoridades educativas. El regreso a las aulas puede variar entre municipios, escuelas y turnos, especialmente en localidades donde continúan las lluvias, inundaciones o afectaciones a las vialidades.