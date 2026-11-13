¡El nuevo rey de la Nacional! Pete Crow-Armstrong gana el MVP y hace historia con los Cubs
El jardinero de los Cubs recibió los 30 votos de primer lugar y cerró una temporada histórica con 45 jonrones y 41 bases robadas
Pete Crow-Armstrong se convirtió en el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la Liga Nacional 2026 y lo hizo de manera unánime. El jardinero central de los Chicago Cubs recibió los 30 votos de primer lugar de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), superó a Shohei Ohtani y Brice Turang y cerró una temporada que ya forma parte de la historia de la franquicia.
Crow-Armstrong combinó poder, velocidad y una defensa de élite para completar una de las campañas más destacadas de las Grandes Ligas. Terminó con 45 jonrones, 41 bases robadas, 119 carreras anotadas, .280 de promedio, .372 de porcentaje de embasado, .570 de slugging y .942 de OPS. También produjo 107 carreras y acumuló 357 bases totales.
El reconocimiento tiene un significado especial para Chicago: Crow-Armstrong se convirtió en el primer MVP unánime en la historia de los Cubs desde que la BBWAA comenzó a entregar el premio en 1931. Además, se convirtió en apenas el séptimo jugador en la historia de MLB con una temporada de al menos 40 jonrones y 40 robos, y en el primero en conseguirlo con los Cachorros.
¿Por qué Pete Crow-Armstrong ganó el MVP de la Liga Nacional?
La temporada de Crow-Armstrong fue sobresaliente tanto con el bate como con el guante. El jardinero terminó como líder de MLB en fWAR, con 10.6, una cifra que estuvo 3.6 victorias por encima del segundo jugador de la clasificación, Bobby Witt Jr., quien terminó con 7.0.
Crow-Armstrong también encabezó la Liga Nacional en slugging (.570) y OPS (.942). Sus 45 cuadrangulares empataron con Kyle Schwarber como la mayor cantidad de MLB, mientras que sus 84 extrabases, 119 carreras anotadas y 357 bases totales fueron los mejores registros de las Grandes Ligas.
Su producción ofensiva tuvo además un crecimiento importante durante la temporada. Después de un comienzo discreto, el jardinero elevó su nivel desde junio y terminó con una línea ofensiva de .305/.399/.663 durante los dos últimos tercios de la campaña, lo que le permitió colocarse definitivamente en la conversación por el MVP.
Pete Crow-Armstrong también hizo historia con su defensa
El MVP no se explica únicamente por sus números ofensivos. Crow-Armstrong fue una de las principales figuras defensivas de las Grandes Ligas en 2026 y terminó con un Fielding Run Value de +26, la cifra más alta registrada en una temporada para un jardinero bajo la era de Statcast.
Sus +26 Outs Above Average también igualaron la marca de Byron Buxton en 2017 como la mayor cantidad para un jardinero en una temporada desde que existe esta métrica.
El jugador de los Cubs conquistó además su segundo Guante de Oro y el Platinum Glove de la Liga Nacional, reconocimientos que completaron una campaña en la que su impacto defensivo tuvo un peso similar al de su producción ofensiva.
Una temporada de 40 jonrones y 40 robos
Uno de los datos que mejor resume el año de Crow-Armstrong es su combinación de 45 cuadrangulares y 41 bases robadas.
Con esa producción, se convirtió en apenas el séptimo jugador en la historia de MLB en alcanzar el 40-40, después de que Shohei Ohtani lo consiguiera en 2024. Además, fue el primer jugador de los Cubs en alcanzar esa combinación.
Crow-Armstrong también se unió a Shohei Ohtani y Alfonso Soriano como los únicos jugadores en la historia de MLB que han conseguido al menos 45 jonrones, 40 robos y 30 dobles en una misma temporada.
El jardinero de Chicago también terminó con 31 dobles y ocho triples, además de sus 45 cuadrangulares y 41 robos, para convertirse en uno de los bateadores más completos de la temporada.
Crow-Armstrong dio un salto con su disciplina en el plato
El crecimiento ofensivo del jardinero también estuvo acompañado por una evolución en su enfoque frente a los pitchers. Crow-Armstrong mejoró considerablemente su disciplina en el plato y realizó ajustes en su swing que le permitieron incrementar su producción ofensiva. MLB destacó que su evolución desde junio estuvo relacionada, en parte, con una mayor disciplina y modificaciones en su mecánica de bateo.
Ese cambio fue determinante para que el jugador pasara de un inicio de temporada discreto a convertirse en el principal candidato al MVP de la Liga Nacional.
Su campaña terminó con 10.6 de fWAR, la mejor cifra de MLB y la segunda más alta en la historia de los Cubs, solamente detrás de las 11.0 de Rogers Hornsby en 1929.
¿Quiénes fueron los otros finalistas del MVP de la Liga Nacional?
Crow-Armstrong se impuso a Shohei Ohtani, de Los Angeles Dodgers, y Brice Turang, de los Milwaukee Brewers.
Ohtani terminó en el segundo lugar y apareció en las 30 boletas. El japonés venía de conquistar tres MVP consecutivos y cuatro en las cinco temporadas anteriores, por lo que el triunfo de Crow-Armstrong significó el final de su dominio reciente en la Liga Nacional.
Turang ocupó el tercer puesto después de una temporada en la que estableció marcas personales en diferentes categorías ofensivas y volvió a destacar por su capacidad defensiva.
Pete Crow-Armstrong, primer MVP unánime de los Cubs
El premio tiene un peso especial para Chicago. Crow-Armstrong es el primer MVP unánime en la historia de los Cubs, una franquicia que había tenido ocho ganadores del reconocimiento desde que la BBWAA comenzó a entregar el premio en 1931.
La lista anterior incluye a Gabby Hartnett, Phil Cavarretta, Hank Sauer, Ernie Banks, Ryne Sandberg, Andre Dawson, Sammy Sosa y Kris Bryant.
La temporada de Crow-Armstrong también fue histórica en términos de producción integral. Sus 10.6 de fWAR fueron la segunda mejor cifra en la historia de los Cubs para un jugador de posición, solamente por detrás de Rogers Hornsby, quien registró 11.0 en 1929.
El presidente de operaciones de béisbol de los Cubs, Jed Hoyer, había destacado durante la temporada el nivel alcanzado por el jardinero. “Es la mejor temporada de un jugador de posición que he visto personalmente”, señaló Hoyer.
Todos los ganadores del MVP en la historia de las Grandes Ligas
La Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) entrega el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana y la Liga Nacional desde 1931. MLB mantiene el historial dividido entre ambas ligas.
Liga Americana
- 1931: Lefty Grove — Philadelphia Athletics
- 1932: Jimmie Foxx — Philadelphia Athletics
- 1933: Jimmie Foxx — Philadelphia Athletics
- 1934: Mickey Cochrane — Detroit Tigers
- 1935: Hank Greenberg — Detroit Tigers
- 1936: Lou Gehrig — New York Yankees
- 1937: Charlie Gehringer — Detroit Tigers
- 1938: Jimmie Foxx — Boston Red Sox
- 1939: Joe DiMaggio — New York Yankees
- 1940: Hank Greenberg — Detroit Tigers
- 1941: Joe DiMaggio — New York Yankees
- 1942: Joe Gordon — New York Yankees
- 1943: Spud Chandler — New York Yankees
- 1944: Hal Newhouser — Detroit Tigers
- 1945: Hal Newhouser — Detroit Tigers
- 1946: Ted Williams — Boston Red Sox
- 1947: Joe DiMaggio — New York Yankees
- 1948: Lou Boudreau — Cleveland Indians
- 1949: Ted Williams — Boston Red Sox
- 1950: Phil Rizzuto — New York Yankees
- 1951: Yogi Berra — New York Yankees
- 1952: Bobby Shantz — Philadelphia Athletics
- 1953: Al Rosen — Cleveland Indians
- 1954: Yogi Berra — New York Yankees
- 1955: Yogi Berra — New York Yankees
- 1956: Mickey Mantle — New York Yankees
- 1957: Mickey Mantle — New York Yankees
- 1958: Jackie Jensen — Boston Red Sox
- 1959: Nellie Fox — Chicago White Sox
- 1960: Roger Maris — New York Yankees
- 1961: Roger Maris — New York Yankees
- 1962: Mickey Mantle — New York Yankees
- 1963: Elston Howard — New York Yankees
- 1964: Brooks Robinson — Baltimore Orioles
- 1965: Zoilo Versalles — Minnesota Twins
- 1966: Frank Robinson — Baltimore Orioles
- 1967: Carl Yastrzemski — Boston Red Sox
- 1968: Denny McLain — Detroit Tigers
- 1969: Harmon Killebrew — Minnesota Twins
- 1970: Boog Powell — Baltimore Orioles
- 1971: Vida Blue — Oakland Athletics
- 1972: Dick Allen — Chicago White Sox
- 1973: Reggie Jackson — Oakland Athletics
- 1974: Jeff Burroughs — Texas Rangers
- 1975: Fred Lynn — Boston Red Sox
- 1976: Thurman Munson — New York Yankees
- 1977: Rod Carew — Minnesota Twins
- 1978: Jim Rice — Boston Red Sox
- 1979: Don Baylor — California Angels
- 1980: George Brett — Kansas City Royals
- 1981: Rollie Fingers — Milwaukee Brewers
- 1982: Robin Yount — Milwaukee Brewers
- 1983: Cal Ripken Jr. — Baltimore Orioles
- 1984: Willie Hernández — Detroit Tigers
- 1985: Don Mattingly — New York Yankees
- 1986: Roger Clemens — Boston Red Sox
- 1987: George Bell — Toronto Blue Jays
- 1988: José Canseco — Oakland Athletics
- 1989: Robin Yount — Milwaukee Brewers
- 1990: Rickey Henderson — Oakland Athletics
- 1991: Cal Ripken Jr. — Baltimore Orioles
- 1992: Dennis Eckersley — Oakland Athletics
- 1993: Frank Thomas — Chicago White Sox
- 1994: Frank Thomas — Chicago White Sox
- 1995: Mo Vaughn — Boston Red Sox
- 1996: Juan González — Texas Rangers
- 1997: Ken Griffey Jr. — Seattle Mariners
- 1998: Juan González — Texas Rangers
- 1999: Iván Rodríguez — Texas Rangers
- 2000: Jason Giambi — Oakland Athletics
- 2001: Ichiro Suzuki — Seattle Mariners
- 2002: Miguel Tejada — Oakland Athletics
- 2003: Alex Rodríguez — Texas Rangers
- 2004: Vladimir Guerrero — Anaheim Angels
- 2005: Alex Rodríguez — New York Yankees
- 2006: Justin Morneau — Minnesota Twins
- 2007: Alex Rodríguez — New York Yankees
- 2008: Dustin Pedroia — Boston Red Sox
- 2009: Joe Mauer — Minnesota Twins
- 2010: Josh Hamilton — Texas Rangers
- 2011: Justin Verlander — Detroit Tigers
- 2012: Miguel Cabrera — Detroit Tigers
- 2013: Miguel Cabrera — Detroit Tigers
- 2014: Mike Trout — Los Angeles Angels
- 2015: Josh Donaldson — Toronto Blue Jays
- 2016: Mike Trout — Los Angeles Angels
- 2017: José Altuve — Houston Astros
- 2018: Mookie Betts — Boston Red Sox
- 2019: Mike Trout — Los Angeles Angels
- 2020: José Abreu — Chicago White Sox
- 2021: Shohei Ohtani — Los Angeles Angels
- 2022: Aaron Judge — New York Yankees
- 2023: Shohei Ohtani — Los Angeles Angels
- 2024: Aaron Judge — New York Yankees
- 2025: Aaron Judge — New York Yankees
- 2026: Yordan Álvarez — Houston Astros
Liga Nacional
- 1931: Frankie Frisch — St. Louis Cardinals
- 1932: Chuck Klein — Philadelphia Phillies
- 1933: Carl Hubbell — New York Giants
- 1934: Dizzy Dean — St. Louis Cardinals
- 1935: Gabby Hartnett — Chicago Cubs
- 1936: Carl Hubbell — New York Giants
- 1937: Joe Medwick — St. Louis Cardinals
- 1938: Ernie Lombardi — Cincinnati Reds
- 1939: Bucky Walters — Cincinnati Reds
- 1940: Frank McCormick — Cincinnati Reds
- 1941: Dolph Camilli — Brooklyn Dodgers
- 1942: Mort Cooper — St. Louis Cardinals
- 1943: Stan Musial — St. Louis Cardinals
- 1944: Marty Marion — St. Louis Cardinals
- 1945: Phil Cavarretta — Chicago Cubs
- 1946: Stan Musial — St. Louis Cardinals
- 1947: Bob Elliott — Boston Braves
- 1948: Stan Musial — St. Louis Cardinals
- 1949: Jackie Robinson — Brooklyn Dodgers
- 1950: Jim Konstanty — Philadelphia Phillies
- 1951: Roy Campanella — Brooklyn Dodgers
- 1952: Hank Sauer — Chicago Cubs
- 1953: Roy Campanella — Brooklyn Dodgers
- 1954: Willie Mays — New York Giants
- 1955: Roy Campanella — Brooklyn Dodgers
- 1956: Don Newcombe — Brooklyn Dodgers
- 1957: Hank Aaron — Milwaukee Braves
- 1958: Ernie Banks — Chicago Cubs
- 1959: Ernie Banks — Chicago Cubs
- 1960: Dick Groat — Pittsburgh Pirates
- 1961: Frank Robinson — Cincinnati Reds
- 1962: Maury Wills — Los Angeles Dodgers
- 1963: Sandy Koufax — Los Angeles Dodgers
- 1964: Ken Boyer — St. Louis Cardinals
- 1965: Willie Mays — San Francisco Giants
- 1966: Roberto Clemente — Pittsburgh Pirates
- 1967: Orlando Cepeda — St. Louis Cardinals
- 1968: Bob Gibson — St. Louis Cardinals
- 1969: Willie McCovey — San Francisco Giants
- 1970: Johnny Bench — Cincinnati Reds
- 1971: Joe Torre — St. Louis Cardinals
- 1972: Johnny Bench — Cincinnati Reds
- 1973: Pete Rose — Cincinnati Reds
- 1974: Steve Garvey — Los Angeles Dodgers
- 1975: Joe Morgan — Cincinnati Reds
- 1976: Joe Morgan — Cincinnati Reds
- 1977: George Foster — Cincinnati Reds
- 1978: Dave Parker — Pittsburgh Pirates
- 1979: Keith Hernandez — St. Louis Cardinals / Willie Stargell — Pittsburgh Pirates
- 1980: Mike Schmidt — Philadelphia Phillies
- 1981: Mike Schmidt — Philadelphia Phillies
- 1982: Dale Murphy — Atlanta Braves
- 1983: Dale Murphy — Atlanta Braves
- 1984: Ryne Sandberg — Chicago Cubs
- 1985: Willie McGee — St. Louis Cardinals
- 1986: Mike Schmidt — Philadelphia Phillies
- 1987: Andre Dawson — Chicago Cubs
- 1988: Kirk Gibson — Los Angeles Dodgers
- 1989: Kevin Mitchell — San Francisco Giants
- 1990: Barry Bonds — Pittsburgh Pirates
- 1991: Terry Pendleton — Atlanta Braves
- 1992: Barry Bonds — Pittsburgh Pirates
- 1993: Barry Bonds — San Francisco Giants
- 1994: Jeff Bagwell — Houston Astros
- 1995: Barry Larkin — Cincinnati Reds
- 1996: Ken Caminiti — San Diego Padres
- 1997: Larry Walker — Colorado Rockies
- 1998: Sammy Sosa — Chicago Cubs
- 1999: Chipper Jones — Atlanta Braves
- 2000: Jeff Kent — San Francisco Giants
- 2001: Barry Bonds — San Francisco Giants
- 2002: Barry Bonds — San Francisco Giants
- 2003: Barry Bonds — San Francisco Giants
- 2004: Barry Bonds — San Francisco Giants
- 2005: Albert Pujols — St. Louis Cardinals
- 2006: Ryan Howard — Philadelphia Phillies
- 2007: Jimmy Rollins — Philadelphia Phillies
- 2008: Albert Pujols — St. Louis Cardinals
- 2009: Albert Pujols — St. Louis Cardinals
- 2010: Joey Votto — Cincinnati Reds
- 2011: Ryan Braun — Milwaukee Brewers
- 2012: Buster Posey — San Francisco Giants
- 2013: Andrew McCutchen — Pittsburgh Pirates
- 2014: Clayton Kershaw — Los Angeles Dodgers
- 2015: Bryce Harper — Washington Nationals
- 2016: Kris Bryant — Chicago Cubs
- 2017: Giancarlo Stanton — Miami Marlins
- 2018: Christian Yelich — Milwaukee Brewers
- 2019: Cody Bellinger — Los Angeles Dodgers
- 2020: Freddie Freeman — Atlanta Braves
- 2021: Bryce Harper — Philadelphia Phillies
- 2022: Paul Goldschmidt — St. Louis Cardinals
- 2023: Ronald Acuña Jr. — Atlanta Braves
- 2024: Shohei Ohtani — Los Angeles Dodgers
- 2025: Shohei Ohtani — Los Angeles Dodgers
- 2026: Pete Crow-Armstrong — Chicago Cubs
Con su triunfo, Pete Crow-Armstrong se convirtió en el primer MVP unánime en la historia de los Cubs, después de una temporada con 45 jonrones, 41 bases robadas, 119 carreras anotadas y un impacto defensivo que también lo llevó a conquistar el Guante de Oro y el Platinum Glove.