Latin Grammys 2026: ¿Quiénes son los ganadores de la noche? Lista completa de galardonados

La Academia Latina de la Grabación entrega sus gramófonos en una ceremonia con triunfos mexicanos y sorpresas internacionales

Rosalía durante la entrega de los Grammy | REUTERS/Mario Anzuoni

Rosalía se convirtió en la máxima ganadora de los Latin Grammy 2026 al conquistar cinco premios, incluido el reconocimiento a Álbum del Año por ‘LUX (Complete Works)’, durante la edición número 27 celebrada este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La cantante española también ganó Canción del Año por ‘La Perla’, su colaboración con Yahritza y Su Esencia, en una ceremonia en la que el argentino Milo J consiguió Grabación del Año por ‘Niño’, otro de los galardones principales.

La Academia Latina de la Grabación reconoció a los representantes de la música en español y portugués en 60 categorías, con triunfos para figuras como Karol G, Jorge Drexler, Juanes, CA7RIEL & Paco Amoroso y Alejandro Sanz. México también tuvo protagonismo gracias a los premios obtenidos por The Warning, Camila Fernández, Silvana Estrada, Edén Muñoz y el productor Édgar Barrera. La celebración incluyó el homenaje a Daddy Yankee como Persona del Año y la proclamación de ARIA VEGA como Mejor Nuevo Artista.

¿Quién fue la artista más reconocida de los Grammys 2026?

Rosalía fue la artista más premiada de los Latin Grammy 2026, con cinco gramófonos, después de que su álbum ‘LUX (Complete Works)’ consiguiera el reconocimiento a Álbum del Año. La cantante española también triunfó con ‘La Perla’ en las categorías Canción del Año y Mejor Canción Pop, además de recibir los premios a Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Video Musical Versión Corta por ‘Sauvignon Blanc’.

La intérprete recibió el premio a Canción del Año acompañada por Yahritza y Su Esencia, agrupación con la que comparte el tema. Durante su discurso, Rosalía agradeció a México y reconoció a los colaboradores que participaron en la grabación. Su actuación durante la ceremonia incluyó canciones como ‘La Rumba del Perdón’, ‘La Perla’ y ‘Dios Es Un Stalker’, pertenecientes a su proyecto discográfico.

Milo J también destacó al conquistar Grabación del Año por ‘Niño’, canción incluida en ‘La vida era más corta’. El argentino añadió este reconocimiento a los obtenidos previamente por Mejor Álbum Folclórico y Mejor Interpretación Urbana, esta última gracias a ‘Gil’, su colaboración con Trueno. De esta manera, el artista cerró su participación con tres premios.

Entre los artistas con mayor cantidad de reconocimientos también sobresalieron Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes sumaron tres galardones cada uno. El primero ganó Mejor Álbum Cantautor por ‘Taracá’, Mejor Canción Alternativa por ‘Ante la duda, baila’ y Mejor Canción de Raíces por ‘El tambor chico’. Por su parte, CA7RIEL & Paco Amoroso consiguieron premios en música electrónica, pop/rock y video musical.

La representación mexicana también dejó resultados destacados. The Warning ganó Mejor Canción de Rock por ‘Ego’, mientras que Camila Fernández conquistó Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por ‘La Fernández’. Silvana Estrada recibió el premio a Mejor Canción Cantautor por ‘Dime’, Edén Muñoz ganó Mejor Álbum de Música Banda por ‘Piedras a la Luna’ y Édgar Barrera fue distinguido como Productor del Año, después de llegar a la ceremonia como el profesional con más nominaciones, con diez.

Lista completa de ganadores en los Latin Grammys 2026, por categorías

Los Latin Grammy 2026 reconocieron a artistas, compositores, productores e ingenieros de grabación en 60 categorías. Estos son los ganadores de la edición número 27, organizados por género musical y especialidad.

Categorías generales

Grabación del Año: ‘Niño’ — Milo J .

‘Niño’ — . Álbum del Año: ‘LUX (Complete Works)’ — Rosalía .

‘LUX (Complete Works)’ — . Canción del Año: ‘La Perla’ — Rosalía, Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder y Dylan Wiggins , compositores. Interpretada por Rosalía con Yahritza y Su Esencia.

‘La Perla’ — , compositores. Interpretada por Rosalía con Yahritza y Su Esencia. Mejor Nuevo Artista: ARIA VEGA.

Pop y música electrónica

Mejor Álbum Pop Contemporáneo: ‘¿Y Ahora Qué +?’ — Alejandro Sanz.

‘¿Y Ahora Qué +?’ — Alejandro Sanz. Mejor Álbum Pop Tradicional: ‘Yo Canto 2’ — Laura Pausini.

‘Yo Canto 2’ — Laura Pausini. Mejor Canción Pop: ‘La Perla’ — Rosalía con Yahritza y Su Esencia.

‘La Perla’ — Rosalía con Yahritza y Su Esencia. Mejor Interpretación de Música Electrónica: ‘Beto’s Horns – Fred Remix’ — CA7RIEL & Paco Amoroso y Fred Again..

Música urbana y reguetón

Mejor Interpretación Urbana: ‘Gil’ — Milo J con Trueno.

‘Gil’ — Milo J con Trueno. Mejor Interpretación de Reggaetón: ‘Verano Rosa’ — Karol G con Feid.

‘Verano Rosa’ — Karol G con Feid. Mejor Álbum de Música Urbana: ‘Tropicoqueta’ — Karol G.

‘Tropicoqueta’ — Karol G. Mejor Canción de Rap/Hip Hop: ‘Antisistema’ — J Noa y Trooko.

‘Antisistema’ — J Noa y Trooko. Mejor Canción Urbana: ‘Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66’ — Bizarrap y Daddy Yankee.

Rock, pop/rock y música alternativa

Mejor Álbum de Rock: ‘Shine’ — Fito Páez.

‘Shine’ — Fito Páez. Mejor Canción de Rock: ‘Ego’ — The Warning.

‘Ego’ — The Warning. Mejor Álbum de Pop/Rock: ‘Juanesteban’ — Juanes.

‘Juanesteban’ — Juanes. Mejor Canción Pop/Rock: ‘Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día’ — CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting.

‘Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día’ — CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting. Mejor Álbum de Música Alternativa: ‘LUX (Complete Works)’ — Rosalía.

‘LUX (Complete Works)’ — Rosalía. Mejor Canción Alternativa: ‘Ante la duda, baila’ — Jorge Drexler.

Música tropical

Mejor Álbum de Salsa: ‘El Alma En Clave’ — Luis Enrique.

‘El Alma En Clave’ — Luis Enrique. Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: ‘El Último Disco Vol. 1’ — Carlos Vives.

‘El Último Disco Vol. 1’ — Carlos Vives. Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata: ‘Chula’ — Techy.

‘Chula’ — Techy. Mejor Álbum Tropical Tradicional: ‘Íntimo (En Vivo)’ — Gilberto Santa Rosa.

‘Íntimo (En Vivo)’ — Gilberto Santa Rosa. Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya’ — Fonseca.

‘Antes Que El Tiempo Se Vaya’ — Fonseca. Mejor Canción Tropical: Empate entre ‘Nombre y Apellido’, de Luis Enrique y De La Ghetto, y ‘Realidad-Es’, de Grupo Niche.

Cantautores

Mejor Álbum Cantautor: ‘Taracá’ — Jorge Drexler.

‘Taracá’ — Jorge Drexler. Mejor Canción Cantautor: ‘Dime’ — Silvana Estrada.

Música regional mexicana

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: ‘La Fernández’ — Camila Fernández.

‘La Fernández’ — Camila Fernández. Mejor Álbum de Música Banda: ‘Piedras A La Luna’ — Edén Muñoz.

‘Piedras A La Luna’ — Edén Muñoz. Mejor Álbum de Música Tejana: ‘Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)’ — Bobby Pulido.

‘Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)’ — Bobby Pulido. Mejor Álbum de Música Norteña: ‘Lo Que Me Falta Por Llorar’ — Grupo Frontera.

‘Lo Que Me Falta Por Llorar’ — Grupo Frontera. Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: ‘Dosis’ — Xavi.

‘Dosis’ — Xavi. Mejor Canción Regional Mexicana: ‘No Capea’ — Xavi y Grupo Frontera.

Música instrumental, folclórica y tradicional

Mejor Álbum Instrumental: ‘A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole’ — Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro y Yainer Horta.

‘A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole’ — Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro y Yainer Horta. Mejor Álbum Folclórico: ‘La Vida Era Más Corta’ — Milo J.

‘La Vida Era Más Corta’ — Milo J. Mejor Álbum de Tango: ‘Le Grand Tango’ — Quinteto Astor Piazzolla.

‘Le Grand Tango’ — Quinteto Astor Piazzolla. Mejor Álbum de Música Flamenca: ‘POPULAR’ — Yerai Cortés.

‘POPULAR’ — Yerai Cortés. Mejor Canción de Raíces: ‘El tambor chico’ — Jorge Drexler y Facundo Balta.

Jazz y música cristiana

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: ‘Gonzalo Plays Pino’ — Gonzalo Rubalcaba Trio.

‘Gonzalo Plays Pino’ — Gonzalo Rubalcaba Trio. Mejor Álbum Cristiano (En Español): ‘Eterno’ — Marcos Witt, Marco Barrientos y Marcos Vidal.

‘Eterno’ — Marcos Witt, Marco Barrientos y Marcos Vidal. Mejor Álbum Cristiano (En Portugués): ‘Betel (Ao Vivo)’ — Eli Soares.

Música en lengua portuguesa

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa: ‘EQUILIBRIVM’ — Anitta.

‘EQUILIBRIVM’ — Anitta. Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa: ‘CARRANCA’ — Urias.

‘CARRANCA’ — Urias. Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa: ‘Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores’ — Emicida.

‘Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores’ — Emicida. Mejor Álbum de Samba/Pagode: ’50 Anos De Carreira’ — Leci Brandão.

’50 Anos De Carreira’ — Leci Brandão. Mejor Álbum de Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña: ‘Criolo, Amaro e Dino’ — Criolo, Amaro Freitas y Dino d’Santiago.

‘Criolo, Amaro e Dino’ — Criolo, Amaro Freitas y Dino d’Santiago. Mejor Álbum de Música Sertaneja: ‘Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)’ — Lauana Prado.

‘Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)’ — Lauana Prado. Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa: ‘Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)’ — João Gomes, Mestrinho y Jota.pê.

‘Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)’ — João Gomes, Mestrinho y Jota.pê. Mejor Canción en Lengua Portuguesa: ‘Viver e Morrer De Amor Na América Latina’ — Johnny Hooker.

Música infantil, clásica y audiovisual

Mejor Álbum de Música Latina para Niños: ‘Mil Secretos’ — Cantoalegre y Marta Gómez.

‘Mil Secretos’ — Cantoalegre y Marta Gómez. Mejor Álbum de Música Clásica: ‘Odyssey’ — Gustavo Dudamel, Dmitriy Lipay y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

‘Odyssey’ — Gustavo Dudamel, Dmitriy Lipay y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea: ‘Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)’ — Richard Scofano.

‘Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)’ — Richard Scofano. Mejor Música para Medios Visuales: ‘O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)’ — Mateus Alves y Tomaz Alves Souza.

Producción, composición y videos musicales

Mejor Arreglo: ‘Dando y Dando’ — Gonzalo Grau, por la interpretación de Luis Enrique.

‘Dando y Dando’ — Gonzalo Grau, por la interpretación de Luis Enrique. Mejor Diseño de Empaque: ‘La Vida Era Más Corta’ — Camilo Joaquín Villarruel, director de arte del álbum de Milo J.

‘La Vida Era Más Corta’ — Camilo Joaquín Villarruel, director de arte del álbum de Milo J. Compositor del Año: Sara Schell.

Sara Schell. Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: ‘LUX (Complete Works)’ — Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez y Harry Wilson, ingenieros; Manny Marroquin, mezclador; Bob Jackson y Brian Lee, ingenieros de masterización.

‘LUX (Complete Works)’ — Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez y Harry Wilson, ingenieros; Manny Marroquin, mezclador; Bob Jackson y Brian Lee, ingenieros de masterización. Productor del Año: Édgar Barrera.

Édgar Barrera. Mejor Video Musical Versión Corta: ‘Sauvignon Blanc (Official Video)’ — Rosalía.

‘Sauvignon Blanc (Official Video)’ — Rosalía. Mejor Video Musical Versión Larga: ‘FREE SPIRITS (The Film)’ — CA7RIEL & Paco Amoroso.

Daddy Yankee, reconocido como Persona del Año

Daddy Yankee recibió el reconocimiento como Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, convirtiéndose en el primer representante del género urbano latino en obtener esta distinción. El cantante puertorriqueño protagonizó un homenaje musical durante la ceremonia, en el que interpretó canciones como ‘Gasolina’, ‘Despacito’, ‘Con Calma’ y ‘Rompe’, acompañado por artistas invitados de distintas generaciones.

Janet Jackson fue la encargada de entregarle el reconocimiento, en una ceremonia que también rindió homenaje a José Alfredo Jiménez y Willie Colón. La participación de Daddy Yankee fue uno de los momentos de una gala que reunió a exponentes del pop, rock, reguetón, música mexicana y otros géneros latinoamericanos.

¿Qué son los Latin Grammys y cómo se obtienen los resultados para la gala de premiación?

Los Latin Grammy son premios entregados anualmente por la Academia Latina de la Grabación para reconocer la excelencia artística y técnica de la música latina. Desde su primera edición, celebrada en el año 2000, la premiación distingue a intérpretes, compositores, productores, ingenieros y profesionales de la industria musical que participan en grabaciones en español, portugués y otras lenguas contempladas en sus reglas.

Los ganadores no son elegidos mediante votaciones del público ni por la popularidad de los artistas en plataformas digitales. La Academia utiliza un sistema de inscripción, revisión de elegibilidad y votación profesional entre sus integrantes. Para la edición de 2026, el periodo de elegibilidad comprendió del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026, por lo que las obras tuvieron que publicarse dentro de esas fechas para participar.

El proceso comienza con la inscripción de álbumes, canciones y otras producciones por parte de los miembros de la Academia y las compañías discográficas autorizadas. Posteriormente, comités especializados revisan que las grabaciones cumplan los requisitos establecidos y estén ubicadas en las categorías correspondientes.

La elección de los ganadores se realiza mediante dos rondas de votación. La primera permite determinar a los nominados y la segunda define a los vencedores. Los integrantes de la Academia pueden votar en las cuatro categorías generales y en un máximo de 15 categorías especializadas, de acuerdo con las reglas de la organización. El proceso de contabilización es supervisado por Deloitte, firma independiente responsable de proteger la integridad de los resultados.

La mayoría de los premios se entregan durante la ceremonia Premiere, que se celebra antes de la gala televisada. Los reconocimientos principales, como Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Nuevo Artista, forman parte de la ceremonia central, que incluye actuaciones musicales, homenajes y reconocimientos especiales a figuras de la industria.