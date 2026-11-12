Jacob Misiorowski reina en la Liga Nacional: gana el Cy Young con números históricos

Misiorowski se convirtió en el segundo ganador del Cy Young de la Liga Nacional en la historia de Milwaukee, después de Corbin Burnes

¡Misiorowski hace historia! El pitcher de Brewers gana el Cy Young. Claro Sports

Jacob Misiorowski, lanzador derecho de los Milwaukee Brewers, ganó de manera unánime el Cy Young 2026 de la Liga Nacional después de protagonizar una temporada que lo colocó entre los pitchers más dominantes de las Grandes Ligas (MLB).

El derecho terminó como líder de MLB en efectividad con 1.80, ponches con 252, ERA+ con 232, WHIP con 0.80, promedio de bateo permitido con .157 y ponches por cada nueve entradas con 13.0. Además, encabezó las Grandes Ligas en FIP, con 2.17.

Su temporada también estuvo marcada por la velocidad. Misiorowski alcanzó las 105.5 millas por hora, estableciendo un nuevo récord de velocidad para un lanzador abridor. Su rendimiento ayudó a Milwaukee a conquistar nuevamente la División Central de la Liga Nacional y posteriormente conseguir el primer campeonato de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

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¿Quién ganó el Cy Young 2026 de la Liga Nacional?

Jacob Misiorowski fue el ganador unánime del Cy Young 2026 de la Liga Nacional. El lanzador de los Brewers completó 30 aperturas y trabajó 174.2 entradas, con cifras que lo colocaron en la cima de las principales categorías estadísticas del pitcheo.

Misiorowski terminó como líder de MLB en ERA (1.80), ponches (252), ERA+ (232), FIP (2.17), WHIP (0.80), promedio de bateo permitido (.157) y ponches por cada nueve entradas (13.0).

Su promedio de bateo permitido fue particularmente destacado. El .157 que permitió a sus rivales fue el más bajo registrado en una temporada completa en la historia de las Grandes Ligas, superando el .167 de Pedro Martínez en 2000.

El derecho también se convirtió en uno de los pocos lanzadores en la historia con al menos 250 ponches y un WHIP de 0.80 o menor. Antes de él, solamente Justin Verlander, en 2019, y Pedro Martínez, en 2000, habían alcanzado esa combinación.

Jacob Misiorowski hizo historia con su velocidad

Uno de los elementos que convirtió la temporada de Misiorowski en una campaña diferente fue la velocidad de su recta.

El pitcher de los Brewers alcanzó 105.5 millas por hora, estableciendo un nuevo récord de velocidad para un lanzador abridor de las Grandes Ligas.

Además, terminó la temporada con una velocidad promedio de 100.6 mph con su recta de cuatro costuras, una cifra que lo coloca como uno de los lanzadores más extremos en cuanto a velocidad dentro del pitcheo moderno.

La velocidad, sin embargo, fue acompañada por una evolución en su repertorio. Después de experimentar problemas de control durante su temporada de novato, Misiorowski llegó a 2026 con mayor fortaleza en la parte inferior del cuerpo y una mecánica más consistente, lo que le permitió reducir los lanzamientos desviados hacia ambos lados del plato y mejorar su comando.

Los números que llevaron a Misiorowski al Cy Young

La temporada del derecho de Milwaukee alcanzó una dimensión histórica por la combinación de efectividad, ponches y dominio sobre los bateadores.

Misiorowski terminó con:

30 aperturas

174.2 entradas

1.80 de ERA

252 ponches

232 de ERA+

2.17 de FIP

0.80 de WHIP

.157 de promedio de bateo permitido

13.0 ponches por cada nueve entradas

Con estos números, se convirtió en uno de los pocos lanzadores desde 1950 que han terminado una temporada liderando las Grandes Ligas en ERA, ponches y promedio de bateo permitido.

El grupo incluye a Sandy Koufax en 1965, J.R. Richard en 1979 y Mike Scott en 1986.

La campaña de Misiorowski también tuvo un impacto directo en los Brewers. Su rendimiento ayudó al equipo a terminar con el mejor registro de las Grandes Ligas y conquistar la División Central de la Liga Nacional antes de completar su recorrido hasta el primer título de Serie Mundial en la historia de Milwaukee.

¿Cuántos Cy Young tienen los Milwaukee Brewers?

Con el reconocimiento de Jacob Misiorowski, los Milwaukee Brewers cuentan con cuatro lanzadores que han ganado el Cy Young en la historia de la franquicia.

Sin embargo, existe una precisión histórica importante. Rollie Fingers y Pete Vuckovich ganaron el Cy Young como integrantes de Milwaukee cuando los Brewers todavía competían en la Liga Americana. Fingers recibió el premio en 1981, mientras que Vuckovich lo conquistó en 1982.

Milwaukee se trasladó a la Liga Nacional en 1998, por lo que el primer Cy Young de la franquicia en esta liga llegó con Corbin Burnes en 2021.

Misiorowski se convirtió así en el segundo ganador del Cy Young de la Liga Nacional en la historia de los Brewers.

El historial de la franquicia queda de la siguiente manera:

1981 — Rollie Fingers: Cy Young de la Liga Americana.

Cy Young de la Liga Americana. 1982 — Pete Vuckovich: Cy Young de la Liga Americana.

Cy Young de la Liga Americana. 2021 — Corbin Burnes: Cy Young de la Liga Nacional.

Cy Young de la Liga Nacional. 2026 — Jacob Misiorowski: Cy Young de la Liga Nacional.

Por lo tanto, Misiorowski es el cuarto ganador del Cy Young en la historia de los Brewers, pero apenas el segundo que obtiene el reconocimiento en la Liga Nacional.

Todos los ganadores del Cy Young de la Liga Nacional

El Premio Cy Young comenzó a entregarse en 1956. Entre 1956 y 1966 existió un solo reconocimiento para todas las Grandes Ligas. Desde 1967 se entrega un premio independiente para la Liga Nacional y otro para la Liga Americana.

Estos son los ganadores históricos del Cy Young de la Liga Nacional desde 1967:

1967: Mike McCormick — San Francisco Giants

Mike McCormick — San Francisco Giants 1968: Bob Gibson — St. Louis Cardinals

Bob Gibson — St. Louis Cardinals 1969: Tom Seaver — New York Mets

Tom Seaver — New York Mets 1970: Bob Gibson — St. Louis Cardinals

Bob Gibson — St. Louis Cardinals 1971: Ferguson Jenkins — Chicago Cubs

Ferguson Jenkins — Chicago Cubs 1972: Steve Carlton — Philadelphia Phillies

Steve Carlton — Philadelphia Phillies 1973: Tom Seaver — New York Mets

Tom Seaver — New York Mets 1974: Mike Marshall — Los Angeles Dodgers

Mike Marshall — Los Angeles Dodgers 1975: Tom Seaver — New York Mets

Tom Seaver — New York Mets 1976: Randy Jones — San Diego Padres

Randy Jones — San Diego Padres 1977: Steve Carlton — Philadelphia Phillies

Steve Carlton — Philadelphia Phillies 1978: Gaylord Perry — San Diego Padres

Gaylord Perry — San Diego Padres 1979: Bruce Sutter — Chicago Cubs

Bruce Sutter — Chicago Cubs 1980: Steve Carlton — Philadelphia Phillies

Steve Carlton — Philadelphia Phillies 1981: Fernando Valenzuela — Los Angeles Dodgers

Fernando Valenzuela — Los Angeles Dodgers 1982: Steve Carlton — Philadelphia Phillies

Steve Carlton — Philadelphia Phillies 1983: John Denny — Philadelphia Phillies

John Denny — Philadelphia Phillies 1984: Rick Sutcliffe — Chicago Cubs

Rick Sutcliffe — Chicago Cubs 1985: Dwight Gooden — New York Mets

Dwight Gooden — New York Mets 1986: Mike Scott — Houston Astros

Mike Scott — Houston Astros 1987: Steve Bedrosian — Philadelphia Phillies

Steve Bedrosian — Philadelphia Phillies 1988: Orel Hershiser — Los Angeles Dodgers

Orel Hershiser — Los Angeles Dodgers 1989: Mark Davis — San Diego Padres

Mark Davis — San Diego Padres 1990: Doug Drabek — Pittsburgh Pirates

Doug Drabek — Pittsburgh Pirates 1991: Tom Glavine — Atlanta Braves

Tom Glavine — Atlanta Braves 1992: Greg Maddux — Chicago Cubs

Greg Maddux — Chicago Cubs 1993: Greg Maddux — Atlanta Braves

Greg Maddux — Atlanta Braves 1994: Greg Maddux — Atlanta Braves

Greg Maddux — Atlanta Braves 1995: Greg Maddux — Atlanta Braves

Greg Maddux — Atlanta Braves 1996: John Smoltz — Atlanta Braves

John Smoltz — Atlanta Braves 1997: Pedro Martínez — Montreal Expos

Pedro Martínez — Montreal Expos 1998: Tom Glavine — Atlanta Braves

Tom Glavine — Atlanta Braves 1999: Randy Johnson — Arizona Diamondbacks

Randy Johnson — Arizona Diamondbacks 2000: Randy Johnson — Arizona Diamondbacks

Randy Johnson — Arizona Diamondbacks 2001: Randy Johnson — Arizona Diamondbacks

Randy Johnson — Arizona Diamondbacks 2002: Randy Johnson — Arizona Diamondbacks

Randy Johnson — Arizona Diamondbacks 2003: Éric Gagné — Los Angeles Dodgers

Éric Gagné — Los Angeles Dodgers 2004: Roger Clemens — Houston Astros

Roger Clemens — Houston Astros 2005: Chris Carpenter — St. Louis Cardinals

Chris Carpenter — St. Louis Cardinals 2006: Brandon Webb — Arizona Diamondbacks

Brandon Webb — Arizona Diamondbacks 2007: Jake Peavy — San Diego Padres

Jake Peavy — San Diego Padres 2008: Tim Lincecum — San Francisco Giants

Tim Lincecum — San Francisco Giants 2009: Tim Lincecum — San Francisco Giants

Tim Lincecum — San Francisco Giants 2010: Roy Halladay — Philadelphia Phillies

Roy Halladay — Philadelphia Phillies 2011: Clayton Kershaw — Los Angeles Dodgers

Clayton Kershaw — Los Angeles Dodgers 2012: R.A. Dickey — New York Mets

R.A. Dickey — New York Mets 2013: Clayton Kershaw — Los Angeles Dodgers

Clayton Kershaw — Los Angeles Dodgers 2014: Clayton Kershaw — Los Angeles Dodgers

Clayton Kershaw — Los Angeles Dodgers 2015: Jake Arrieta — Chicago Cubs

Jake Arrieta — Chicago Cubs 2016: Max Scherzer — Washington Nationals

Max Scherzer — Washington Nationals 2017: Max Scherzer — Washington Nationals

Max Scherzer — Washington Nationals 2018: Jacob deGrom — New York Mets

Jacob deGrom — New York Mets 2019: Jacob deGrom — New York Mets

Jacob deGrom — New York Mets 2020: Trevor Bauer — Cincinnati Reds

Trevor Bauer — Cincinnati Reds 2021: Corbin Burnes — Milwaukee Brewers

Corbin Burnes — Milwaukee Brewers 2022: Sandy Alcantara — Miami Marlins

Sandy Alcantara — Miami Marlins 2023: Blake Snell — San Diego Padres

Blake Snell — San Diego Padres 2024: Chris Sale — Atlanta Braves

Chris Sale — Atlanta Braves 2025: Paul Skenes — Pittsburgh Pirates

Paul Skenes — Pittsburgh Pirates 2026: Jacob Misiorowski — Milwaukee Brewers

Jacob Misiorowski cierra así el historial más reciente del Cy Young de la Liga Nacional, después de una temporada en la que combinó una efectividad de 1.80, 252 ponches, un WHIP de 0.80 y una velocidad de recta que alcanzó las 105.5 mph.

El derecho de los Brewers no solo consiguió el premio de manera unánime: se convirtió en el cuarto ganador del Cy Young en la historia de la franquicia y en apenas el segundo que lo consigue como integrante de Milwaukee en la Liga Nacional, después de Corbin Burnes en 2021.