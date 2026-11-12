Jacob Misiorowski reina en la Liga Nacional: gana el Cy Young con números históricos
Misiorowski se convirtió en el segundo ganador del Cy Young de la Liga Nacional en la historia de Milwaukee, después de Corbin Burnes
Jacob Misiorowski, lanzador derecho de los Milwaukee Brewers, ganó de manera unánime el Cy Young 2026 de la Liga Nacional después de protagonizar una temporada que lo colocó entre los pitchers más dominantes de las Grandes Ligas (MLB).
El derecho terminó como líder de MLB en efectividad con 1.80, ponches con 252, ERA+ con 232, WHIP con 0.80, promedio de bateo permitido con .157 y ponches por cada nueve entradas con 13.0. Además, encabezó las Grandes Ligas en FIP, con 2.17.
Su temporada también estuvo marcada por la velocidad. Misiorowski alcanzó las 105.5 millas por hora, estableciendo un nuevo récord de velocidad para un lanzador abridor. Su rendimiento ayudó a Milwaukee a conquistar nuevamente la División Central de la Liga Nacional y posteriormente conseguir el primer campeonato de Serie Mundial en la historia de la franquicia.
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¿Quién ganó el Cy Young 2026 de la Liga Nacional?
Jacob Misiorowski fue el ganador unánime del Cy Young 2026 de la Liga Nacional. El lanzador de los Brewers completó 30 aperturas y trabajó 174.2 entradas, con cifras que lo colocaron en la cima de las principales categorías estadísticas del pitcheo.
Misiorowski terminó como líder de MLB en ERA (1.80), ponches (252), ERA+ (232), FIP (2.17), WHIP (0.80), promedio de bateo permitido (.157) y ponches por cada nueve entradas (13.0).
Su promedio de bateo permitido fue particularmente destacado. El .157 que permitió a sus rivales fue el más bajo registrado en una temporada completa en la historia de las Grandes Ligas, superando el .167 de Pedro Martínez en 2000.
El derecho también se convirtió en uno de los pocos lanzadores en la historia con al menos 250 ponches y un WHIP de 0.80 o menor. Antes de él, solamente Justin Verlander, en 2019, y Pedro Martínez, en 2000, habían alcanzado esa combinación.
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Jacob Misiorowski hizo historia con su velocidad
Uno de los elementos que convirtió la temporada de Misiorowski en una campaña diferente fue la velocidad de su recta.
El pitcher de los Brewers alcanzó 105.5 millas por hora, estableciendo un nuevo récord de velocidad para un lanzador abridor de las Grandes Ligas.
Además, terminó la temporada con una velocidad promedio de 100.6 mph con su recta de cuatro costuras, una cifra que lo coloca como uno de los lanzadores más extremos en cuanto a velocidad dentro del pitcheo moderno.
La velocidad, sin embargo, fue acompañada por una evolución en su repertorio. Después de experimentar problemas de control durante su temporada de novato, Misiorowski llegó a 2026 con mayor fortaleza en la parte inferior del cuerpo y una mecánica más consistente, lo que le permitió reducir los lanzamientos desviados hacia ambos lados del plato y mejorar su comando.
Los números que llevaron a Misiorowski al Cy Young
La temporada del derecho de Milwaukee alcanzó una dimensión histórica por la combinación de efectividad, ponches y dominio sobre los bateadores.
Misiorowski terminó con:
- 30 aperturas
- 174.2 entradas
- 1.80 de ERA
- 252 ponches
- 232 de ERA+
- 2.17 de FIP
- 0.80 de WHIP
- .157 de promedio de bateo permitido
- 13.0 ponches por cada nueve entradas
Con estos números, se convirtió en uno de los pocos lanzadores desde 1950 que han terminado una temporada liderando las Grandes Ligas en ERA, ponches y promedio de bateo permitido.
El grupo incluye a Sandy Koufax en 1965, J.R. Richard en 1979 y Mike Scott en 1986.
La campaña de Misiorowski también tuvo un impacto directo en los Brewers. Su rendimiento ayudó al equipo a terminar con el mejor registro de las Grandes Ligas y conquistar la División Central de la Liga Nacional antes de completar su recorrido hasta el primer título de Serie Mundial en la historia de Milwaukee.
¿Cuántos Cy Young tienen los Milwaukee Brewers?
Con el reconocimiento de Jacob Misiorowski, los Milwaukee Brewers cuentan con cuatro lanzadores que han ganado el Cy Young en la historia de la franquicia.
Sin embargo, existe una precisión histórica importante. Rollie Fingers y Pete Vuckovich ganaron el Cy Young como integrantes de Milwaukee cuando los Brewers todavía competían en la Liga Americana. Fingers recibió el premio en 1981, mientras que Vuckovich lo conquistó en 1982.
Milwaukee se trasladó a la Liga Nacional en 1998, por lo que el primer Cy Young de la franquicia en esta liga llegó con Corbin Burnes en 2021.
Misiorowski se convirtió así en el segundo ganador del Cy Young de la Liga Nacional en la historia de los Brewers.
El historial de la franquicia queda de la siguiente manera:
- 1981 — Rollie Fingers: Cy Young de la Liga Americana.
- 1982 — Pete Vuckovich: Cy Young de la Liga Americana.
- 2021 — Corbin Burnes: Cy Young de la Liga Nacional.
- 2026 — Jacob Misiorowski: Cy Young de la Liga Nacional.
Por lo tanto, Misiorowski es el cuarto ganador del Cy Young en la historia de los Brewers, pero apenas el segundo que obtiene el reconocimiento en la Liga Nacional.
Todos los ganadores del Cy Young de la Liga Nacional
El Premio Cy Young comenzó a entregarse en 1956. Entre 1956 y 1966 existió un solo reconocimiento para todas las Grandes Ligas. Desde 1967 se entrega un premio independiente para la Liga Nacional y otro para la Liga Americana.
Estos son los ganadores históricos del Cy Young de la Liga Nacional desde 1967:
- 1967: Mike McCormick — San Francisco Giants
- 1968: Bob Gibson — St. Louis Cardinals
- 1969: Tom Seaver — New York Mets
- 1970: Bob Gibson — St. Louis Cardinals
- 1971: Ferguson Jenkins — Chicago Cubs
- 1972: Steve Carlton — Philadelphia Phillies
- 1973: Tom Seaver — New York Mets
- 1974: Mike Marshall — Los Angeles Dodgers
- 1975: Tom Seaver — New York Mets
- 1976: Randy Jones — San Diego Padres
- 1977: Steve Carlton — Philadelphia Phillies
- 1978: Gaylord Perry — San Diego Padres
- 1979: Bruce Sutter — Chicago Cubs
- 1980: Steve Carlton — Philadelphia Phillies
- 1981: Fernando Valenzuela — Los Angeles Dodgers
- 1982: Steve Carlton — Philadelphia Phillies
- 1983: John Denny — Philadelphia Phillies
- 1984: Rick Sutcliffe — Chicago Cubs
- 1985: Dwight Gooden — New York Mets
- 1986: Mike Scott — Houston Astros
- 1987: Steve Bedrosian — Philadelphia Phillies
- 1988: Orel Hershiser — Los Angeles Dodgers
- 1989: Mark Davis — San Diego Padres
- 1990: Doug Drabek — Pittsburgh Pirates
- 1991: Tom Glavine — Atlanta Braves
- 1992: Greg Maddux — Chicago Cubs
- 1993: Greg Maddux — Atlanta Braves
- 1994: Greg Maddux — Atlanta Braves
- 1995: Greg Maddux — Atlanta Braves
- 1996: John Smoltz — Atlanta Braves
- 1997: Pedro Martínez — Montreal Expos
- 1998: Tom Glavine — Atlanta Braves
- 1999: Randy Johnson — Arizona Diamondbacks
- 2000: Randy Johnson — Arizona Diamondbacks
- 2001: Randy Johnson — Arizona Diamondbacks
- 2002: Randy Johnson — Arizona Diamondbacks
- 2003: Éric Gagné — Los Angeles Dodgers
- 2004: Roger Clemens — Houston Astros
- 2005: Chris Carpenter — St. Louis Cardinals
- 2006: Brandon Webb — Arizona Diamondbacks
- 2007: Jake Peavy — San Diego Padres
- 2008: Tim Lincecum — San Francisco Giants
- 2009: Tim Lincecum — San Francisco Giants
- 2010: Roy Halladay — Philadelphia Phillies
- 2011: Clayton Kershaw — Los Angeles Dodgers
- 2012: R.A. Dickey — New York Mets
- 2013: Clayton Kershaw — Los Angeles Dodgers
- 2014: Clayton Kershaw — Los Angeles Dodgers
- 2015: Jake Arrieta — Chicago Cubs
- 2016: Max Scherzer — Washington Nationals
- 2017: Max Scherzer — Washington Nationals
- 2018: Jacob deGrom — New York Mets
- 2019: Jacob deGrom — New York Mets
- 2020: Trevor Bauer — Cincinnati Reds
- 2021: Corbin Burnes — Milwaukee Brewers
- 2022: Sandy Alcantara — Miami Marlins
- 2023: Blake Snell — San Diego Padres
- 2024: Chris Sale — Atlanta Braves
- 2025: Paul Skenes — Pittsburgh Pirates
- 2026: Jacob Misiorowski — Milwaukee Brewers
Jacob Misiorowski cierra así el historial más reciente del Cy Young de la Liga Nacional, después de una temporada en la que combinó una efectividad de 1.80, 252 ponches, un WHIP de 0.80 y una velocidad de recta que alcanzó las 105.5 mph.
El derecho de los Brewers no solo consiguió el premio de manera unánime: se convirtió en el cuarto ganador del Cy Young en la historia de la franquicia y en apenas el segundo que lo consigue como integrante de Milwaukee en la Liga Nacional, después de Corbin Burnes en 2021.