¡Elijah se queda sin revancha! Nic Nemeth lo derrota en TNA Impact y conserva su oportunidad por el título mundial

El luchador buscaba ajustar cuentas con su rival, pero terminó derrotado después de recibir dos movimientos que lo castigaron físicamente

Elijah volvió a verse frustrado frente a Nic Nemeth | TNA

Nic Nemeth consiguió una victoria sobre Elijah durante la función de TNA Wrestling Impact de este jueves 12 de noviembre de 2026, en un enfrentamiento que tenía implicaciones directas en la disputa por el Campeonato Mundial de la empresa. Elijah buscaba cobrar revancha después de que su rival le arrebatara anteriormente la oportunidad de competir por el título, pero terminó derrotado en un combate que se definió después de una serie de intercambios y una maniobra que dejó a Nemeth en posición de conseguir la cuenta de tres.

El enfrentamiento también ponía en riesgo la oportunidad contractual de Nic Nemeth para disputar nuevamente el Campeonato Mundial de TNA, ya que una derrota frente a Elijah habría significado la pérdida de ese derecho. Con esta condición, ambos luchadores comenzaron el combate buscando tomar el control desde los primeros segundos. Nemeth sorprendió con una patada voladora, seguida de un Neckbreaker y una caída de codo, pero su oponente consiguió escapar de la cobertura inicial.

Elijah respondió con un Clothesline y una serie de golpes que llevaron a Nemeth contra las esquinas del cuadrilátero. El luchador tomó el control durante los primeros minutos y castigó a su rival con un Draping DDT, movimiento que estuvo cerca de darle la victoria. Sin embargo, Nemeth consiguió levantar el hombro antes de que el réferi completara la cuenta de tres y posteriormente abandonó el ring para intentar recuperar terreno.

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Elijah puso contra las cuerdas a Nic Nemeth

La rivalidad continuó fuera del cuadrilátero, donde Elijah castigó a Nemeth contra la barricada de protección, aunque este respondió enviando la rodilla de su adversario contra las escaleras metálicas. De regreso al ring, Elijah evitó el Famouser y consiguió aplicar una Powerbomb que estuvo cerca de terminar con el enfrentamiento. A pesar del impacto, Nemeth logró escapar nuevamente de la cobertura y volvió a buscar refugio fuera del cuadrilátero.

Elijah mantuvo la presión sobre su rival con una combinación de golpes y movimientos de poder, pero Nemeth aprovechó una oportunidad para atacar sus ojos y conectar un DDT. Posteriormente, intentó someterlo con una llave al cuello y continuó el castigo mediante un Neckbreaker. La respuesta de Elijah llegó con una patada al rostro y un Twisting Suplex que dejó a ambos luchadores sobre la lona, después de varios minutos de desgaste físico.

Uno de los momentos que estuvo cerca de definir el combate ocurrió cuando Elijah llevó a Nic Nemeth hasta la tercera cuerda y consiguió aplicarle un Razor’s Edge, seguido de un intento de cobertura. Sin embargo, Nemeth resistió y evitó la derrota antes de la tercera palmada. Poco después, reaccionó con una Superkick y dos ataques consecutivos conocidos como Shots to the Heart, aunque tampoco consiguió terminar con la resistencia de su adversario.

Nic Nemeth aprovecha una maniobra polémica para derrotar a Elijah

El desenlace comenzó a construirse cuando Nemeth conectó una Superkick seguida de su movimiento Danger Zone, con el que intentó asegurar la victoria. Contra lo esperado, Elijah consiguió escapar de la cobertura antes de que el réferi completara la cuenta, prolongando un enfrentamiento en el que ambos habían resistido algunos de los ataques más importantes de su repertorio.

En los instantes finales, Nic Nemeth volvió a conectar una Superkick cuando Elijah intentaba regresar al cuadrilátero. Posteriormente, aprovechó las cuerdas para ejecutar una maniobra que provocó un golpe bajo sobre su rival, dejándolo vulnerable para recibir un segundo Danger Zone. Esta vez, Elijah no consiguió reaccionar y el réferi completó la cuenta de tres, confirmando la victoria de Nemeth.

Con este resultado, Nic Nemeth conservó su derecho contractual a una revancha por el Campeonato Mundial de TNA, mientras que Elijah terminó sin poder ajustar cuentas por la oportunidad titular que había perdido anteriormente. El desenlace también dejó abierta la rivalidad entre ambos luchadores, después de que Nemeth recurriera a una maniobra con las cuerdas para conseguir la ventaja que necesitaba y asegurar su victoria en TNA Wrestling Impact.