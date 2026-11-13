Gilberto Mora vale casi el doble que toda Jamaica: las cifras de las plantillas del México vs Jamaica

El futbolista mexicano encabeza una lista de seis convocados cuyo valor individual supera al de toda Jamaica, rival del Tri en la Nations League

Es el valor de México y Jamaica | Claro Sports

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Jamaica este sábado 14 de noviembre en Kingston, en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Más allá de lo que ocurra en la cancha, el enfrentamiento presenta un contraste en el valor de las plantillas, donde las cotizaciones de los futbolistas reflejan la distancia económica entre ambas selecciones.

Gilberto Mora es uno de los protagonistas de esta comparación, pues su valor de mercado supera casi el doble del de toda la plantilla jamaicana. Sin embargo, el mediocampista no es el único mexicano que alcanza esa cifra. La convocatoria de Rafael Márquez cuenta con varios jugadores cuya cotización individual rebasa el valor conjunto de su próximo rival.

¿Cuánto valen las plantillas de México y Jamaica en la Concacaf Nations League?

La convocatoria de Rafael Márquez para enfrentar a Jamaica está integrada por 28 futbolistas, cuyo valor conjunto asciende a 221.80 millones de euros. En contraste, la selección caribeña presenta una lista de 22 jugadores, con una cotización total de 13.25 millones de euros.

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Esto representa una diferencia de 208.55 millones de euros entre ambas selecciones. El valor de México equivale a 16.7 veces el de Jamaica, una distancia que también se refleja en las cotizaciones individuales de sus integrantes.

En el caso del tricolor, 18 futbolistas alcanzan o superan los 6 millones de euros, mientras que ninguno de los convocados jamaicanos llega a esa cifra. Tyreece Campbell encabeza la lista del conjunto caribeño con 5 millones de euros.

Gilberto Mora vale casi el doble que toda la selección de Jamaica

Gilberto Mora es el futbolista con mayor valor de mercado de la convocatoria mexicana, con una cotización de 25 millones de euros. El jugador de 18 años supera por 11.75 millones el valor total de Jamaica, establecido en 13.25 millones.

La cifra del mexicano equivale a 1.89 veces el costo estimado de toda la plantilla rival y representa aproximadamente el 11.3 % del valor conjunto de los 28 convocados por Rafael Márquez. Mora también encabeza una lista de futbolistas que concentran parte del valor de México. Santiago Gimenez ocupa la segunda posición con 18 millones de euros, seguido de Armando González, con 15 millones.

Valor de las plantillas | Claro Sports

Entre los tres suman 58 millones de euros, una cantidad que supera en más de cuatro veces el valor total de la selección jamaicana. La comparación también muestra la distancia entre los jugadores con mayor cotización de ambos equipos. Mora tiene un valor cinco veces superior al de Tyreece Campbell, quien encabeza la lista de Jamaica con 5 millones de euros.

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¿Quiénes son los jugadores más valiosos de México y Jamaica?

México presenta una distribución de valores encabezada por Gilberto Mora, Santiago Giménez y Armando González. A ellos se suman Julián Quiñones, Johan Vásquez y Erik Lira, quienes comparten una cotización de 14 millones de euros.

En Jamaica, Tyreece Campbell y Joel Latibeaudiere ocupan los primeros lugares. Ambos futbolistas suman 8 millones de euros, equivalentes al 60.4 % del valor total de su selección. Los cinco futbolistas mexicanos suman 86 millones de euros, mientras que los cinco jamaicanos alcanzan los 10 millones. Esto representa una diferencia de 76 millones entre los jugadores que encabezan las cotizaciones de ambas selecciones.

El valor de seis jugadores supera el de Jamaica | Claro Sports

Además, los cinco integrantes de México concentran el 38.8 % del valor de su convocatoria. En Jamaica, sus cinco futbolistas más cotizados representan aproximadamente el 75.5 % del total.

¿Cuántos jugadores de México superan el valor de toda Jamaica?

La diferencia económica entre ambas selecciones también se refleja en el número de futbolistas mexicanos que, individualmente, superan la cotización de todos los convocados por Jamaica. Seis jugadores de México tienen un valor de mercado superior a los 13.25 millones de euros que alcanza el conjunto caribeño.

Estos seis jugadores reúnen 100 millones de euros, una cantidad equivalente a 7.5 veces el valor de Jamaica. La diferencia también aparece al comparar los promedios de cotización. Los 28 convocados mexicanos registran un valor promedio de 7.92 millones de euros por futbolista, mientras que los 20 jamaicanos con cotización registrada promedian aproximadamente 662 mil 500 euros. En la lista caribeña, Christopher Ainsworth y Dwight Merrick aparecen sin valor de mercado registrado.

Con estas cifras, México llegará al encuentro del sábado 14 de noviembre con una plantilla que supera ampliamente a Jamaica en términos económicos. Sin embargo, será en el terreno de juego donde ambos equipos disputen la ventaja en la eliminatoria de cuartos de final de la Concacaf Nations League.