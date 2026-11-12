Cam Schlittler gana de manera unánime el Cy Young de la Liga Americana y entra en la historia de los Yankees

El lanzador cerró una temporada histórica con 1.95 de efectividad y superó en la votación a Dylan Cease y Parker Messick

¡Schlittler hace historia! El pitcher de Yankees gana el Cy Young. Claro Sports

Cam Schlittler, lanzador derecho de los New York Yankees, fue elegido de manera unánime como ganador del Cy Young de la Liga Americana 2026, después de completar una primera temporada completa en las Grandes Ligas con números que lo colocaron entre los mejores pitchers del circuito. MLB confirmó que Dylan Cease, de los Blue Jays, terminó segundo en la votación y Parker Messick, de los Guardians, ocupó el tercer lugar.

Cam Schlittler is the 2026 American League Cy Young Award winner! pic.twitter.com/z0tSiP6uOS — MLB (@MLB) November 12, 2026

Schlittler terminó la temporada con marca de 14-6 y efectividad de 1.95, la mejor de la Liga Americana. Además, encabezó el circuito en WAR de pitcheo, con 6.2, y en porcentaje de embasado permitido por los rivales, con .244. Su efectividad fue la tercera más baja en la historia de los Yankees para un lanzador que cumplió con los requisitos para obtener el título de efectividad.

El derecho también terminó con 239 ponches, 49 bases por bolas y 129 hits permitidos en 193 entradas y dos tercios. Sus 239 ponches empataron a Jack Chesbro, quien consiguió la misma cantidad en 1904, como la cuarta mayor cifra para un lanzador de los Yankees en una temporada.

Uno de los aspectos más destacados de su campaña fue la consistencia. Schlittler permitió una carrera o ninguna en 21 de sus aperturas, la mayor cantidad en las Grandes Ligas, y permitió tres carreras o menos en 29 de sus 33 apariciones como abridor.

Su cierre de temporada también fortaleció su candidatura. En sus últimas nueve aperturas registró 1.17 de efectividad en 54 entradas, con 68 ponches, 27 hits y 18 bases por bolas. Ese tramo fue determinante para separarlo de Cease en la recta final de la carrera por el premio.

El dominio de Schlittler también fue evidente fuera del Yankee Stadium. Terminó con marca de 8-2 y efectividad de 1.16 en 17 aperturas como visitante, además de 129 ponches, promedio de bateo permitido de .153, OPS de .456 y WHIP de 0.74 de los rivales.

Con este reconocimiento, Schlittler se convirtió en el séptimo ganador del Cy Young en la historia de los Yankees y el primero del equipo desde Gerrit Cole en 2023. Antes de él, el premio fue conquistado por Bob Turley, Whitey Ford, Sparky Lyle, Ron Guidry y Roger Clemens.

¿Cómo se comparó Cam Schlittler con Dylan Cease y Parker Messick?

La votación tuvo como segundo lugar a Dylan Cease, de los Toronto Blue Jays, quien fue el principal competidor de Schlittler durante buena parte de la temporada. Cease terminó con una campaña destacada, pero no pudo superar la efectividad y el impacto global del derecho de los Yankees.

Parker Messick, de los Cleveland Guardians, terminó tercero y tuvo una temporada particularmente relevante por tratarse de un novato. Su presencia entre los finalistas representó uno de los aspectos destacados de la votación.

La diferencia principal estuvo en la efectividad y la consistencia de Schlittler. Su 1.95 de ERA fue la mejor marca de la Liga Americana, mientras que Cease y Messick quedaron por detrás en ese apartado.

Lanzador Equipo Resultado en votación ERA Cam Schlittler Yankees 1.º, unánime 1.95 Dylan Cease Blue Jays 2.º 2.40 Parker Messick Guardians 3.º 2.56

La votación confirmó así el desenlace que se había anticipado durante las últimas semanas de la temporada. Schlittler cerró con fuerza, se despegó de Cease y terminó conquistando el premio de manera unánime, en apenas su primera temporada completa en las Grandes Ligas.

Todos los ganadores del Cy Young de la Liga Americana

El Cy Young comenzó a entregarse en 1956, pero entre 1956 y 1966 existió un solo premio para todas las Grandes Ligas. Desde 1967 se entrega un reconocimiento independiente para la Liga Americana y otro para la Liga Nacional. El historial de ganadores de la Liga Americana queda así:

1967: Jim Lonborg — Boston Red Sox

Jim Lonborg — Boston Red Sox 1968: Denny McLain — Detroit Tigers

Denny McLain — Detroit Tigers 1969: Mike Cuellar — Baltimore Orioles / Denny McLain — Detroit Tigers

Mike Cuellar — Baltimore Orioles / Denny McLain — Detroit Tigers 1970: Jim Perry — Minnesota Twins

Jim Perry — Minnesota Twins 1971: Vida Blue — Oakland Athletics

Vida Blue — Oakland Athletics 1972: Gaylord Perry — Cleveland Indians

Gaylord Perry — Cleveland Indians 1973: Jim Palmer — Baltimore Orioles

Jim Palmer — Baltimore Orioles 1974: Catfish Hunter — Oakland Athletics

Catfish Hunter — Oakland Athletics 1975: Jim Palmer — Baltimore Orioles

Jim Palmer — Baltimore Orioles 1976: Jim Palmer — Baltimore Orioles

Jim Palmer — Baltimore Orioles 1977: Sparky Lyle — New York Yankees

Sparky Lyle — New York Yankees 1978: Ron Guidry — New York Yankees

Ron Guidry — New York Yankees 1979: Mike Flanagan — Baltimore Orioles

Mike Flanagan — Baltimore Orioles 1980: Steve Stone — Baltimore Orioles

Steve Stone — Baltimore Orioles 1981: Rollie Fingers — Milwaukee Brewers

Rollie Fingers — Milwaukee Brewers 1982: Pete Vuckovich — Milwaukee Brewers

Pete Vuckovich — Milwaukee Brewers 1983: LaMarr Hoyt — Chicago White Sox

LaMarr Hoyt — Chicago White Sox 1984: Willie Hernández — Detroit Tigers

Willie Hernández — Detroit Tigers 1985: Bret Saberhagen — Kansas City Royals

Bret Saberhagen — Kansas City Royals 1986: Roger Clemens — Boston Red Sox

Roger Clemens — Boston Red Sox 1987: Roger Clemens — Boston Red Sox

Roger Clemens — Boston Red Sox 1988: Frank Viola — Minnesota Twins

Frank Viola — Minnesota Twins 1989: Bret Saberhagen — Kansas City Royals

Bret Saberhagen — Kansas City Royals 1990: Bob Welch — Oakland Athletics

Bob Welch — Oakland Athletics 1991: Roger Clemens — Boston Red Sox

Roger Clemens — Boston Red Sox 1992: Dennis Eckersley — Oakland Athletics

Dennis Eckersley — Oakland Athletics 1993: Jack McDowell — Chicago White Sox

Jack McDowell — Chicago White Sox 1994: David Cone — Kansas City Royals

David Cone — Kansas City Royals 1995: Randy Johnson — Seattle Mariners

Randy Johnson — Seattle Mariners 1996: Pat Hentgen — Toronto Blue Jays

Pat Hentgen — Toronto Blue Jays 1997: Roger Clemens — Toronto Blue Jays

Roger Clemens — Toronto Blue Jays 1998: Roger Clemens — Toronto Blue Jays

Roger Clemens — Toronto Blue Jays 1999: Pedro Martínez — Boston Red Sox

Pedro Martínez — Boston Red Sox 2000: Pedro Martínez — Boston Red Sox

Pedro Martínez — Boston Red Sox 2001: Barry Zito — Oakland Athletics

Barry Zito — Oakland Athletics 2002: Barry Zito — Oakland Athletics

Barry Zito — Oakland Athletics 2003: Roy Halladay — Toronto Blue Jays

Roy Halladay — Toronto Blue Jays 2004: Johan Santana — Minnesota Twins

Johan Santana — Minnesota Twins 2005: Bartolo Colón — Los Angeles Angels

Bartolo Colón — Los Angeles Angels 2006: Johan Santana — Minnesota Twins

Johan Santana — Minnesota Twins 2007: CC Sabathia — Cleveland Indians

CC Sabathia — Cleveland Indians 2008: Cliff Lee — Cleveland Indians

Cliff Lee — Cleveland Indians 2009: Zack Greinke — Kansas City Royals

Zack Greinke — Kansas City Royals 2010: Félix Hernández — Seattle Mariners

Félix Hernández — Seattle Mariners 2011: Justin Verlander — Detroit Tigers

Justin Verlander — Detroit Tigers 2012: R.A. Dickey — Toronto Blue Jays

R.A. Dickey — Toronto Blue Jays 2013: Max Scherzer — Detroit Tigers

Max Scherzer — Detroit Tigers 2014: Corey Kluber — Cleveland Indians

Corey Kluber — Cleveland Indians 2015: Dallas Keuchel — Houston Astros

Dallas Keuchel — Houston Astros 2016: Rick Porcello — Boston Red Sox

Rick Porcello — Boston Red Sox 2017: Corey Kluber — Cleveland Indians

Corey Kluber — Cleveland Indians 2018: Blake Snell — Tampa Bay Rays

Blake Snell — Tampa Bay Rays 2019: Justin Verlander — Houston Astros

Justin Verlander — Houston Astros 2020: Shane Bieber — Cleveland Indians

Shane Bieber — Cleveland Indians 2021: Robbie Ray — Toronto Blue Jays

Robbie Ray — Toronto Blue Jays 2022: Justin Verlander — Houston Astros

Justin Verlander — Houston Astros 2023: Gerrit Cole — New York Yankees

Gerrit Cole — New York Yankees 2024: Tarik Skubal — Detroit Tigers

Tarik Skubal — Detroit Tigers 2025: Tarik Skubal — Detroit Tigers

Tarik Skubal — Detroit Tigers 2026: Cam Schlittler — New York Yankees

Cam Schlittler se convirtió así en el ganador más reciente del Cy Young de la Liga Americana, mientras que Tarik Skubal había conseguido el premio en las dos temporadas anteriores.