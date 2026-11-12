Cam Schlittler gana de manera unánime el Cy Young de la Liga Americana y entra en la historia de los Yankees
El lanzador cerró una temporada histórica con 1.95 de efectividad y superó en la votación a Dylan Cease y Parker Messick
Cam Schlittler, lanzador derecho de los New York Yankees, fue elegido de manera unánime como ganador del Cy Young de la Liga Americana 2026, después de completar una primera temporada completa en las Grandes Ligas con números que lo colocaron entre los mejores pitchers del circuito. MLB confirmó que Dylan Cease, de los Blue Jays, terminó segundo en la votación y Parker Messick, de los Guardians, ocupó el tercer lugar.
Schlittler terminó la temporada con marca de 14-6 y efectividad de 1.95, la mejor de la Liga Americana. Además, encabezó el circuito en WAR de pitcheo, con 6.2, y en porcentaje de embasado permitido por los rivales, con .244. Su efectividad fue la tercera más baja en la historia de los Yankees para un lanzador que cumplió con los requisitos para obtener el título de efectividad.
El derecho también terminó con 239 ponches, 49 bases por bolas y 129 hits permitidos en 193 entradas y dos tercios. Sus 239 ponches empataron a Jack Chesbro, quien consiguió la misma cantidad en 1904, como la cuarta mayor cifra para un lanzador de los Yankees en una temporada.
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Uno de los aspectos más destacados de su campaña fue la consistencia. Schlittler permitió una carrera o ninguna en 21 de sus aperturas, la mayor cantidad en las Grandes Ligas, y permitió tres carreras o menos en 29 de sus 33 apariciones como abridor.
Su cierre de temporada también fortaleció su candidatura. En sus últimas nueve aperturas registró 1.17 de efectividad en 54 entradas, con 68 ponches, 27 hits y 18 bases por bolas. Ese tramo fue determinante para separarlo de Cease en la recta final de la carrera por el premio.
El dominio de Schlittler también fue evidente fuera del Yankee Stadium. Terminó con marca de 8-2 y efectividad de 1.16 en 17 aperturas como visitante, además de 129 ponches, promedio de bateo permitido de .153, OPS de .456 y WHIP de 0.74 de los rivales.
Con este reconocimiento, Schlittler se convirtió en el séptimo ganador del Cy Young en la historia de los Yankees y el primero del equipo desde Gerrit Cole en 2023. Antes de él, el premio fue conquistado por Bob Turley, Whitey Ford, Sparky Lyle, Ron Guidry y Roger Clemens.
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¿Cómo se comparó Cam Schlittler con Dylan Cease y Parker Messick?
La votación tuvo como segundo lugar a Dylan Cease, de los Toronto Blue Jays, quien fue el principal competidor de Schlittler durante buena parte de la temporada. Cease terminó con una campaña destacada, pero no pudo superar la efectividad y el impacto global del derecho de los Yankees.
Parker Messick, de los Cleveland Guardians, terminó tercero y tuvo una temporada particularmente relevante por tratarse de un novato. Su presencia entre los finalistas representó uno de los aspectos destacados de la votación.
La diferencia principal estuvo en la efectividad y la consistencia de Schlittler. Su 1.95 de ERA fue la mejor marca de la Liga Americana, mientras que Cease y Messick quedaron por detrás en ese apartado.
|Lanzador
|Equipo
|Resultado en votación
|ERA
|Cam Schlittler
|Yankees
|1.º, unánime
|1.95
|Dylan Cease
|Blue Jays
|2.º
|2.40
|Parker Messick
|Guardians
|3.º
|2.56
La votación confirmó así el desenlace que se había anticipado durante las últimas semanas de la temporada. Schlittler cerró con fuerza, se despegó de Cease y terminó conquistando el premio de manera unánime, en apenas su primera temporada completa en las Grandes Ligas.
Todos los ganadores del Cy Young de la Liga Americana
El Cy Young comenzó a entregarse en 1956, pero entre 1956 y 1966 existió un solo premio para todas las Grandes Ligas. Desde 1967 se entrega un reconocimiento independiente para la Liga Americana y otro para la Liga Nacional. El historial de ganadores de la Liga Americana queda así:
- 1967: Jim Lonborg — Boston Red Sox
- 1968: Denny McLain — Detroit Tigers
- 1969: Mike Cuellar — Baltimore Orioles / Denny McLain — Detroit Tigers
- 1970: Jim Perry — Minnesota Twins
- 1971: Vida Blue — Oakland Athletics
- 1972: Gaylord Perry — Cleveland Indians
- 1973: Jim Palmer — Baltimore Orioles
- 1974: Catfish Hunter — Oakland Athletics
- 1975: Jim Palmer — Baltimore Orioles
- 1976: Jim Palmer — Baltimore Orioles
- 1977: Sparky Lyle — New York Yankees
- 1978: Ron Guidry — New York Yankees
- 1979: Mike Flanagan — Baltimore Orioles
- 1980: Steve Stone — Baltimore Orioles
- 1981: Rollie Fingers — Milwaukee Brewers
- 1982: Pete Vuckovich — Milwaukee Brewers
- 1983: LaMarr Hoyt — Chicago White Sox
- 1984: Willie Hernández — Detroit Tigers
- 1985: Bret Saberhagen — Kansas City Royals
- 1986: Roger Clemens — Boston Red Sox
- 1987: Roger Clemens — Boston Red Sox
- 1988: Frank Viola — Minnesota Twins
- 1989: Bret Saberhagen — Kansas City Royals
- 1990: Bob Welch — Oakland Athletics
- 1991: Roger Clemens — Boston Red Sox
- 1992: Dennis Eckersley — Oakland Athletics
- 1993: Jack McDowell — Chicago White Sox
- 1994: David Cone — Kansas City Royals
- 1995: Randy Johnson — Seattle Mariners
- 1996: Pat Hentgen — Toronto Blue Jays
- 1997: Roger Clemens — Toronto Blue Jays
- 1998: Roger Clemens — Toronto Blue Jays
- 1999: Pedro Martínez — Boston Red Sox
- 2000: Pedro Martínez — Boston Red Sox
- 2001: Barry Zito — Oakland Athletics
- 2002: Barry Zito — Oakland Athletics
- 2003: Roy Halladay — Toronto Blue Jays
- 2004: Johan Santana — Minnesota Twins
- 2005: Bartolo Colón — Los Angeles Angels
- 2006: Johan Santana — Minnesota Twins
- 2007: CC Sabathia — Cleveland Indians
- 2008: Cliff Lee — Cleveland Indians
- 2009: Zack Greinke — Kansas City Royals
- 2010: Félix Hernández — Seattle Mariners
- 2011: Justin Verlander — Detroit Tigers
- 2012: R.A. Dickey — Toronto Blue Jays
- 2013: Max Scherzer — Detroit Tigers
- 2014: Corey Kluber — Cleveland Indians
- 2015: Dallas Keuchel — Houston Astros
- 2016: Rick Porcello — Boston Red Sox
- 2017: Corey Kluber — Cleveland Indians
- 2018: Blake Snell — Tampa Bay Rays
- 2019: Justin Verlander — Houston Astros
- 2020: Shane Bieber — Cleveland Indians
- 2021: Robbie Ray — Toronto Blue Jays
- 2022: Justin Verlander — Houston Astros
- 2023: Gerrit Cole — New York Yankees
- 2024: Tarik Skubal — Detroit Tigers
- 2025: Tarik Skubal — Detroit Tigers
- 2026: Cam Schlittler — New York Yankees
Cam Schlittler se convirtió así en el ganador más reciente del Cy Young de la Liga Americana, mientras que Tarik Skubal había conseguido el premio en las dos temporadas anteriores.