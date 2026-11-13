¡Yordan Álvarez hace historia! Gana de manera unánime el MVP de la Liga Americana
Álvarez se convirtió en el tercer MVP de los Astros y recibió cinco reconocimientos durante una semana que marcó su carrera
Yordan Álvarez conquistó el reconocimiento más importante de su carrera al ser elegido de manera unánime como el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la Liga Americana 2026. El bateador designado de los Houston Astros cerró una temporada en la que dominó varias de las principales categorías ofensivas de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) y se convirtió en apenas el tercer jugador desde 1970 en ganar el título de bateo de la Americana con al menos 40 cuadrangulares.
El cubano terminó con .316 de promedio de bateo, .432 de porcentaje de embasado, .607 de slugging y 1.033 de OPS. Además, lideró las Grandes Ligas en promedio de bateo, porcentaje de embasado y slugging, mientras que terminó con 42 jonrones y 106 carreras producidas, ambas cifras récord personales.
Con el MVP, Álvarez se convirtió en el tercer jugador en la historia de los Houston Astros en recibir el premio, después de Jeff Bagwell, quien lo ganó en 1994 en la Liga Nacional, y José Altuve, ganador en 2017 en la Liga Americana.
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Yordan Álvarez domina la Liga Americana y conquista su primer MVP
La campaña de Álvarez estuvo marcada por una producción ofensiva que lo llevó a la cima de varias categorías. El cubano ganó el título de bateo de la Liga Americana con .316, además de encabezar MLB en porcentaje de embasado (.432), slugging (.607), OPS (1.033), WAR ofensivo (7.2), bases totales (341), bases por bolas (109) y extrabases (77).
También terminó segundo en carreras producidas, con 106, y empatado en el segundo puesto de jonrones, con 42, ambas cifras fueron las mejores de su carrera. Su temporada ofensiva también sobresalió por el OPS+. Álvarez terminó con 190, una cifra que lo coloca entre las 100 mejores temporadas ofensivas ajustadas por liga y parque en la historia de MLB.
Además, recibió 33 bases por bolas intencionales, con lo que rompió el récord de los Astros que pertenecía a Jeff Bagwell, quien había recibido 27 en 1997. En la historia de la Liga Americana, solamente Aaron Judge, con 36 en 2025, ha recibido más en una temporada.
Yordan Álvarez entra en un grupo histórico
Uno de los datos que dimensionan la temporada de Álvarez es que se convirtió en apenas el tercer jugador desde 1970 en ganar el título de bateo de la Liga Americana con al menos 40 jonrones. Antes de él lo habían conseguido Miguel Cabrera, en 2012 y 2013, y Aaron Judge, en 2025.
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Álvarez también se convirtió en el primer jugador desde Judge en 2025 en liderar las Grandes Ligas en promedio de bateo, porcentaje de embasado y slugging en una misma temporada. Antes de ellos, Miguel Cabrera lo había conseguido en 2013 y Barry Bonds en 2002.
La diferencia es que Álvarez consiguió este dominio ofensivo mientras actuaba principalmente como bateador designado, una posición que históricamente había tenido poca presencia entre los primeros lugares de la votación del MVP.
Una temporada llena de momentos de MVP
Los números fueron acompañados por actuaciones decisivas durante la temporada. El 12 de junio, ante los Kansas City Royals, Álvarez conectó un jonrón de dos carreras y posteriormente un grand slam durante una primera entrada de nueve carreras. Con esos dos cuadrangulares produjo seis carreras en un mismo inning, un récord para la franquicia de Houston.
El 4 de julio, en Daikin Park, volvió a ser protagonista al conectar dos jonrones ante los Tampa Bay Rays. El segundo fue un cuadrangular de dos carreras que dejó tendidos a los rivales y completó una remontada de Houston. Los Rays terminaron siendo los campeones de la Liga Americana.
El 2 de agosto, Álvarez tuvo una actuación de 4-2 que ayudó a los Astros a completar una barrida sobre los Texas Rangers, entonces líderes de su división, y extender a seis su racha de victorias consecutivas.
Yordan Álvarez sumó cinco reconocimientos en una semana histórica
El MVP fue el quinto reconocimiento individual que Álvarez recibió durante una semana histórica, pero llegó después de otros cuatro premios obtenidos el miércoles durante los MLB Awards en Las Vegas.
Conquistó el Hank Aaron Award de la Liga Americana, el Edgar Martínez Outstanding Designated Hitter Award, el Premio al Regreso del Año de la Liga Americana y fue incluido en el Primer Equipo All-MLB. Un día después, recibió el MVP de la Americana de manera unánime.
Jeff Bagwell, miembro del Salón de la Fama y MVP unánime de la Liga Nacional en 1994, acompañó a Álvarez, su esposa y el propietario de los Astros, Jim Crane, durante la ceremonia en Las Vegas. “Es un chico muy humilde. Fue un honor estar allí con él y su esposa y sentarme en la mesa con ellos. Para él recibir todos los elogios que merece, esta noche es la culminación del trabajo duro”, declaró Bagwell.
El histórico jugador de Houston también destacó el significado de que Álvarez consiguiera el MVP de manera unánime. “Conseguir el MVP unánime es un año especial. Cada jugador quiere hacerlo primero por el equipo y solo puedes hacer lo que puedes hacer, y Yordan lo hizo mejor que todos”, agregó.
Yordan Álvarez se impuso a Ohtani
Álvarez fue elegido por unanimidad sobre los otros dos finalistas de la Liga Americana: Junior Caminero, de los Tampa Bay Rays, y Bobby Witt Jr., de los Kansas City Royals.
La victoria de Álvarez también puso fin a una racha reciente en la que Aaron Judge y Shohei Ohtani habían recibido el MVP en cada una de las cinco temporadas anteriores. Judge había ganado el premio de la Americana en 2022, 2024 y 2025, mientras que Ohtani lo conquistó en 2021 y 2023.
Además, el reconocimiento tiene un significado especial para los Astros porque Álvarez se convirtió en apenas el tercer MVP de la franquicia, después de Jeff Bagwell y José Altuve.
Todos los ganadores del MVP en la historia de las Grandes Ligas
La Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) entrega el premio al Jugador Más Valioso de cada liga desde 1931. MLB mantiene el historial dividido entre la Liga Americana y la Liga Nacional.
Liga Americana
- 1931: Lefty Grove — Philadelphia Athletics
- 1932: Jimmie Foxx — Philadelphia Athletics
- 1933: Jimmie Foxx — Philadelphia Athletics
- 1934: Mickey Cochrane — Detroit Tigers
- 1935: Hank Greenberg — Detroit Tigers
- 1936: Lou Gehrig — New York Yankees
- 1937: Charlie Gehringer — Detroit Tigers
- 1938: Jimmie Foxx — Boston Red Sox
- 1939: Joe DiMaggio — New York Yankees
- 1940: Hank Greenberg — Detroit Tigers
- 1941: Joe DiMaggio — New York Yankees
- 1942: Joe Gordon — New York Yankees
- 1943: Spud Chandler — New York Yankees
- 1944: Hal Newhouser — Detroit Tigers
- 1945: Hal Newhouser — Detroit Tigers
- 1946: Ted Williams — Boston Red Sox
- 1947: Joe DiMaggio — New York Yankees
- 1948: Lou Boudreau — Cleveland Indians
- 1949: Ted Williams — Boston Red Sox
- 1950: Phil Rizzuto — New York Yankees
- 1951: Yogi Berra — New York Yankees
- 1952: Bobby Shantz — Philadelphia Athletics
- 1953: Al Rosen — Cleveland Indians
- 1954: Yogi Berra — New York Yankees
- 1955: Yogi Berra — New York Yankees
- 1956: Mickey Mantle — New York Yankees
- 1957: Mickey Mantle — New York Yankees
- 1958: Jackie Jensen — Boston Red Sox
- 1959: Nellie Fox — Chicago White Sox
- 1960: Roger Maris — New York Yankees
- 1961: Roger Maris — New York Yankees
- 1962: Mickey Mantle — New York Yankees
- 1963: Elston Howard — New York Yankees
- 1964: Brooks Robinson — Baltimore Orioles
- 1965: Zoilo Versalles — Minnesota Twins
- 1966: Frank Robinson — Baltimore Orioles
- 1967: Carl Yastrzemski — Boston Red Sox
- 1968: Denny McLain — Detroit Tigers
- 1969: Harmon Killebrew — Minnesota Twins
- 1970: Boog Powell — Baltimore Orioles
- 1971: Vida Blue — Oakland Athletics
- 1972: Dick Allen — Chicago White Sox
- 1973: Reggie Jackson — Oakland Athletics
- 1974: Jeff Burroughs — Texas Rangers
- 1975: Fred Lynn — Boston Red Sox
- 1976: Thurman Munson — New York Yankees
- 1977: Rod Carew — Minnesota Twins
- 1978: Jim Rice — Boston Red Sox
- 1979: Don Baylor — California Angels
- 1980: George Brett — Kansas City Royals
- 1981: Rollie Fingers — Milwaukee Brewers
- 1982: Robin Yount — Milwaukee Brewers
- 1983: Cal Ripken Jr. — Baltimore Orioles
- 1984: Willie Hernández — Detroit Tigers
- 1985: Don Mattingly — New York Yankees
- 1986: Roger Clemens — Boston Red Sox
- 1987: George Bell — Toronto Blue Jays
- 1988: José Canseco — Oakland Athletics
- 1989: Robin Yount — Milwaukee Brewers
- 1990: Rickey Henderson — Oakland Athletics
- 1991: Cal Ripken Jr. — Baltimore Orioles
- 1992: Dennis Eckersley — Oakland Athletics
- 1993: Frank Thomas — Chicago White Sox
- 1994: Frank Thomas — Chicago White Sox
- 1995: Mo Vaughn — Boston Red Sox
- 1996: Juan González — Texas Rangers
- 1997: Ken Griffey Jr. — Seattle Mariners
- 1998: Juan González — Texas Rangers
- 1999: Iván Rodríguez — Texas Rangers
- 2000: Jason Giambi — Oakland Athletics
- 2001: Ichiro Suzuki — Seattle Mariners
- 2002: Miguel Tejada — Oakland Athletics
- 2003: Alex Rodríguez — Texas Rangers
- 2004: Vladimir Guerrero — Anaheim Angels
- 2005: Alex Rodríguez — New York Yankees
- 2006: Justin Morneau — Minnesota Twins
- 2007: Alex Rodríguez — New York Yankees
- 2008: Dustin Pedroia — Boston Red Sox
- 2009: Joe Mauer — Minnesota Twins
- 2010: Josh Hamilton — Texas Rangers
- 2011: Justin Verlander — Detroit Tigers
- 2012: Miguel Cabrera — Detroit Tigers
- 2013: Miguel Cabrera — Detroit Tigers
- 2014: Mike Trout — Los Angeles Angels
- 2015: Josh Donaldson — Toronto Blue Jays
- 2016: Mike Trout — Los Angeles Angels
- 2017: José Altuve — Houston Astros
- 2018: Mookie Betts — Boston Red Sox
- 2019: Mike Trout — Los Angeles Angels
- 2020: José Abreu — Chicago White Sox
- 2021: Shohei Ohtani — Los Angeles Angels
- 2022: Aaron Judge — New York Yankees
- 2023: Shohei Ohtani — Los Angeles Angels
- 2024: Aaron Judge — New York Yankees
- 2025: Aaron Judge — New York Yankees
- 2026: Yordan Álvarez — Houston Astros
Liga Nacional
- 1931: Frankie Frisch — St. Louis Cardinals
- 1932: Chuck Klein — Philadelphia Phillies
- 1933: Carl Hubbell — New York Giants
- 1934: Dizzy Dean — St. Louis Cardinals
- 1935: Gabby Hartnett — Chicago Cubs
- 1936: Carl Hubbell — New York Giants
- 1937: Joe Medwick — St. Louis Cardinals
- 1938: Ernie Lombardi — Cincinnati Reds
- 1939: Bucky Walters — Cincinnati Reds
- 1940: Frank McCormick — Cincinnati Reds
- 1941: Dolph Camilli — Brooklyn Dodgers
- 1942: Mort Cooper — St. Louis Cardinals
- 1943: Stan Musial — St. Louis Cardinals
- 1944: Marty Marion — St. Louis Cardinals
- 1945: Phil Cavarretta — Chicago Cubs
- 1946: Stan Musial — St. Louis Cardinals
- 1947: Bob Elliott — Boston Braves
- 1948: Stan Musial — St. Louis Cardinals
- 1949: Jackie Robinson — Brooklyn Dodgers
- 1950: Jim Konstanty — Philadelphia Phillies
- 1951: Roy Campanella — Brooklyn Dodgers
- 1952: Hank Sauer — Chicago Cubs
- 1953: Roy Campanella — Brooklyn Dodgers
- 1954: Willie Mays — New York Giants
- 1955: Roy Campanella — Brooklyn Dodgers
- 1956: Don Newcombe — Brooklyn Dodgers
- 1957: Hank Aaron — Milwaukee Braves
- 1958: Ernie Banks — Chicago Cubs
- 1959: Ernie Banks — Chicago Cubs
- 1960: Dick Groat — Pittsburgh Pirates
- 1961: Frank Robinson — Cincinnati Reds
- 1962: Maury Wills — Los Angeles Dodgers
- 1963: Sandy Koufax — Los Angeles Dodgers
- 1964: Ken Boyer — St. Louis Cardinals
- 1965: Willie Mays — San Francisco Giants
- 1966: Roberto Clemente — Pittsburgh Pirates
- 1967: Orlando Cepeda — St. Louis Cardinals
- 1968: Bob Gibson — St. Louis Cardinals
- 1969: Willie McCovey — San Francisco Giants
- 1970: Johnny Bench — Cincinnati Reds
- 1971: Joe Torre — St. Louis Cardinals
- 1972: Johnny Bench — Cincinnati Reds
- 1973: Pete Rose — Cincinnati Reds
- 1974: Steve Garvey — Los Angeles Dodgers
- 1975: Joe Morgan — Cincinnati Reds
- 1976: Joe Morgan — Cincinnati Reds
- 1977: George Foster — Cincinnati Reds
- 1978: Dave Parker — Pittsburgh Pirates
- 1979: Keith Hernandez — St. Louis Cardinals / Willie Stargell — Pittsburgh Pirates
- 1980: Mike Schmidt — Philadelphia Phillies
- 1981: Mike Schmidt — Philadelphia Phillies
- 1982: Dale Murphy — Atlanta Braves
- 1983: Dale Murphy — Atlanta Braves
- 1984: Ryne Sandberg — Chicago Cubs
- 1985: Willie McGee — St. Louis Cardinals
- 1986: Mike Schmidt — Philadelphia Phillies
- 1987: Andre Dawson — Chicago Cubs
- 1988: Kirk Gibson — Los Angeles Dodgers
- 1989: Kevin Mitchell — San Francisco Giants
- 1990: Barry Bonds — Pittsburgh Pirates
- 1991: Terry Pendleton — Atlanta Braves
- 1992: Barry Bonds — Pittsburgh Pirates
- 1993: Barry Bonds — San Francisco Giants
- 1994: Jeff Bagwell — Houston Astros
- 1995: Barry Larkin — Cincinnati Reds
- 1996: Ken Caminiti — San Diego Padres
- 1997: Larry Walker — Colorado Rockies
- 1998: Sammy Sosa — Chicago Cubs
- 1999: Chipper Jones — Atlanta Braves
- 2000: Jeff Kent — San Francisco Giants
- 2001: Barry Bonds — San Francisco Giants
- 2002: Barry Bonds — San Francisco Giants
- 2003: Barry Bonds — San Francisco Giants
- 2004: Barry Bonds — San Francisco Giants
- 2005: Albert Pujols — St. Louis Cardinals
- 2006: Ryan Howard — Philadelphia Phillies
- 2007: Jimmy Rollins — Philadelphia Phillies
- 2008: Albert Pujols — St. Louis Cardinals
- 2009: Albert Pujols — St. Louis Cardinals
- 2010: Joey Votto — Cincinnati Reds
- 2011: Ryan Braun — Milwaukee Brewers
- 2012: Buster Posey — San Francisco Giants
- 2013: Andrew McCutchen — Pittsburgh Pirates
- 2014: Clayton Kershaw — Los Angeles Dodgers
- 2015: Bryce Harper — Washington Nationals
- 2016: Kris Bryant — Chicago Cubs
- 2017: Giancarlo Stanton — Miami Marlins
- 2018: Christian Yelich — Milwaukee Brewers
- 2019: Cody Bellinger — Los Angeles Dodgers
- 2020: Freddie Freeman — Atlanta Braves
- 2021: Bryce Harper — Philadelphia Phillies
- 2022: Paul Goldschmidt — St. Louis Cardinals
- 2023: Ronald Acuña Jr. — Atlanta Braves
- 2024: Shohei Ohtani — Los Angeles Dodgers
- 2025: Shohei Ohtani — Los Angeles Dodgers
- 2026: Pendiente de definición
MLB confirma que Yordan Álvarez es el MVP unánime de la Liga Americana 2026. Con su triunfo, Álvarez se convirtió en el tercer MVP de la historia de los Astros y en el primer jugador de Houston en recibir el premio desde José Altuve en 2017. Su temporada queda marcada por el título de bateo, 42 jonrones, 106 carreras producidas, 33 bases por bolas intencionales y un MVP unánime que coronó una semana en la que recibió cinco reconocimientos.