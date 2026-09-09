El regreso más esperado: Aaron Judge reaparece con Yankees después de 99 días, pero se va sin hit ante Rockies

El capitán disputó seis entradas, se fue de 3-0 y comenzó una reincorporación gradual tras su fractura de costilla

Judge reaparece con Yankees después de 99 días. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Aaron Judge volvió a ocupar su lugar en la alineación de los New York Yankees después de permanecer más de tres meses fuera por una fractura por estrés en una costilla. El capitán reapareció este martes frente a los Colorado Rockies en el Yankee Stadium, aunque su regreso no estuvo acompañado por producción ofensiva en la victoria de Nueva York por 5-3.

Judge fue colocado como tercer bate y jardinero derecho en su primer juego desde el 31 de mayo. El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana recibió una ovación antes de su primera aparición en el plato, reflejo de la expectativa que generó su regreso después de una ausencia que comenzó formalmente con su ingreso a la lista de lesionados a principios de junio.

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Su actuación ofensiva terminó con tres turnos sin imparables y dos ponches. En la primera entrada enfrentó al abridor Gabriel Hughes y terminó abanicando una recta de 93 millas por hora después de llevar el conteo a dos strikes. En su siguiente oportunidad conectó un elevado al jardín central y, en la sexta entrada, fue ponchado sin hacer swing.

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Judge disputa seis entradas en su regreso

Los Yankees administraron la participación de su capitán desde el primer encuentro. Judge permaneció seis entradas en el jardín derecho antes de abandonar el partido, una decisión que formó parte del plan diseñado por Aaron Boone y el cuerpo médico para reincorporarlo progresivamente a la competencia.

El manager había anticipado que el jardinero no disputaría el encuentro completo y que su carga sería evaluada diariamente durante la primera semana. Incluso existe la posibilidad de que reciba descanso en alguno de los partidos de la serie ante Colorado para observar la respuesta física después de tantos días sin actividad en Grandes Ligas.

Judge decidió no realizar una asignación de rehabilitación en Ligas Menores antes de volver. En los días anteriores había completado sesiones de bateo contra lanzamientos en vivo, trabajo defensivo y ejercicios físicos en el Yankee Stadium, suficientes para que el equipo considerara viable utilizar los primeros juegos frente a los Rockies como parte de su adaptación al ritmo competitivo.

La franquicia mantiene especial atención sobre su trabajo defensivo debido al origen de la lesión. El problema comenzó después de una jugada en Houston el pasado 26 de abril, cuando Judge se lanzó para intentar realizar una atrapada. Aunque pasó varias semanas sin síntomas antes de ser activado, Nueva York pretende evitar riesgos innecesarios durante esta primera etapa.

Yankees gana pese a que Judge se fue en blanco

La falta de producción del capitán no impidió que Nueva York sacara adelante el primer partido de la serie. Los Yankees derrotaron 5-3 a Colorado y continuaron sumando victorias en la recta final de una temporada en la que todavía tienen objetivos pendientes dentro de la División Este de la Liga Americana.

El triunfo también permitió a la organización asegurar matemáticamente su campaña número 34 consecutiva con récord de .500 o superior, una racha que comenzó en 1993. Heliot Ramos aportó un cuadrangular de tres carreras y Ryan McMahon produjo otra anotación con un doble para respaldar la ofensiva.

The @Yankees have secured a winning record for a 34th consecutive season! pic.twitter.com/vVVh9VzCBq — MLB (@MLB) September 9, 2026

Durante la ausencia de Judge, los Yankees consiguieron mantenerse en competencia. El equipo registró marca de 45-39 entre su último partido antes de la lesión y su reincorporación, aunque tuvo que hacerlo sin un bateador que había acumulado 17 cuadrangulares y 38 carreras impulsadas en 59 encuentros antes de quedar fuera.

Aaron Boone administrará los minutos de Judge

Boone dejó claro que la prioridad inmediata será recuperar a Judge sin acelerar el proceso. El capitán había manifestado desde días anteriores que se encontraba listo para volver, pero el equipo prefirió completar los últimos ejercicios antes de autorizar su presencia en la alineación.

“Su presencia es muy real”, explicó Boone al referirse al impacto que representa recuperar al capitán dentro del vestidor y en el terreno de juego. El manager considera que su regreso aporta más allá de sus números ofensivos, particularmente en una etapa en la que cada partido puede tener consecuencias en la clasificación.

El primer encuentro dejó a Judge sin hit, pero también permitió comprobar su respuesta después de una larga ausencia. Nueva York tendrá ahora la tarea de incrementar progresivamente su participación mientras el jardinero busca recuperar ritmo con el bate y volver a convertirse en una pieza cotidiana de la alineación.

Con la temporada regular entrando en sus últimas semanas, los Yankees recuperan a su capitán en medio de la pelea por la postemporada. El primer paso ya quedó atrás: Judge regresó al diamante y completó seis entradas sin reportar problemas físicos. El siguiente objetivo será recuperar la producción que había mostrado antes de que la lesión interrumpiera su campaña.

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