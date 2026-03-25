Yankees, Mariners y los equipos con más opciones de evitar el tricampeonato de los Dodgers

Arranca la temporada 2026 de las Grandes Ligas, en la que 29 equipos quieren evitar el back-to-back-to-back de Los Angeles

¿Qué equipos son los favoritos para al título en MLB 2026? | Imagn Images

Major League Baseball no ve un tricampeonato desde los Yankees de Nueva York de 1998 y 2000, pero los bicampeones Dodgers de Los Angeles podrían cambiar esto en 2026, ya que arrancan la temporada como los máximos favoritos a ganar la Serie Mundial.

Se canta el play ball de la temporada 2026 este miércoles en la bahía de San Francisco, en una campaña que tiene dos amenazas en el horizonte. La primera, el casi inminente paro patronal ocasionado por el segundo asunto, el poderío económico de los Dodgers.

Los Angeles viene de repetir como campeones por primera vez en su historia y podrían estar todavía mejor. Su una rotación mete miedo (Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow, Emmet Sheehan, Roki Sasaki y Shohei Ohtani) y reforzaron dos puntos débiles. Trajeron uno de los mejores cerradores del béisbol, Edwin Díaz, y contrataron al pez más gordo de la agencia libre, Kyle Tucker. Pocos rosters se les acercan, pero recordemos que el año pasado estuvieron a par de outs de no ser campeones.

¿Quiénes podrían evitar el tricampeonato de L.A.? Veamos las principales opciones, según los momios de Caliente.mx

New York Yankees (+1000)

Sin Gerrit Cole en 2025, compartieron con Toronto el mejor récord de la Liga Americana. Puede que tengan el mejor cuerpo de lanzadores del Joven Circuito (Carlos Rodón, Max Fried, Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers) cuando Cole termine su rehabilitación de cirugía Tommy John. El Novato del Año del 2024, Luis Gil, no inicia en el roster del día inaugural, buscando recuperar la forma en Triple A, y sería otra opción más.

El mayor inconveniente, además de las dudas sobre el mánager Aaron Boone, pasa por la ofensiva. Sí, fueron la ofensiva con más carreras en la temporada regular, pero esas dos palabras (temporada regular) son la clave. El 1 de 12 en partidos de eliminación del Clásico Mundial revivió los fantasmas de Aaron Judge en partidos importantes, aunque ‘El Juez’ fue el único Yankee que se salvó en la postemporada anterior. El tema es que la alineación no tiene mayores cambios.

Seattle Mariners (+1200)

Se quedaron a un home run de George Springer de llegar a la Serie Mundial el año pasado, en una campaña en la que se volvieron compradores en la fecha límite de cambios para maquillar una rotación que no estuvo a la altura de las expectativas. Vuelven por la revancha Logan Gilbert, Bryan Woo, George Kirby y Luis Castillo, con Bryce Miller iniciando en la lista de lesionados. El lineup ya no cuenta con Eugenio Suárez, pero llega Brendan Donovan para reforzar el cuadro. El equipo de los mexicanos Randy Arozarena y Andrés Muñoz podría finalmente jugar el Clásico de Otoño.

Toronto Blue Jays (+1400)

Tuvieron dos partidos en casa para evitar el bicampeonato de los Dodgers. Pierden a Bo Bichette, pero llega el japonés Kazuma Okamoto. Es cierto que la rotación tiene a los veteranos Shane Bieber, Kevin Gausman y Max Scherzer, pero trajeron a Dylan Cease y el novato sensación Trey Yesavage para tener muchos brazos para el maratón de 162 juegos.

El cuadro es potente en la ofensiva (Alejandro Kirk, Vladimir Guerrero Jr., Andrés Giménez y George Springer), dejando algunas dudas en los jardines.

New York Mets (+1400)

El lineup será distinto porque se fueron Jeff McNeil, Pete Alonso, Brandon Nimmo y Starling Marte. Llegan peloteros que nunca han jugado la posición que tendrán con el equipo neoyorkino (Bo Bichette en tercera y Jorge Polanco en primera), además de que traen un ex Guante de Oro en Marcus Semien para la intermedia. Tantos cambios rara vez dan resultado.

Philadelphia Phillies (+1500)

Se fue Ranger Suárez a Boston, pero la rotación sigue teniendo brazos jóvenes y de calidad con Cristopher Sánchez, Jesús Luzardo y Jhoan Duran. Zack Wheeler volvería a mitad de mayo y Aaron Nola recuperó la forma con Italia en el Clásico Mundial. La ofensiva está entrada en años, por lo que si Bryce Harper y Kyle Schwarber dan un paso atrás, este equipo podría no

Boston Red Sox (+1600)

Uno de los equipos que superaron las expectativas en 2025 perdió a Alex Bregman, pero trajeron a Caleb Durbin y Willson Contreras para mejorar el centro del orden al bat, que ya cuenta con el talento joven de Roman Anthony y Jarren Duran. Necesitan mejorar para alcanzar el potencial ofensivo de los principales contendientes, aunque tendrían ayuda de sus brazos. Apostaron por mejorar su rotación al traer a Sonny Gray, Ranger Suárez y Johan Oviedo, quienes se suman a Garrett Crochet y Brayan Bello.

Detroit Tigers (+2200)

Pocos equipos de Grandes Ligas tienen un 1-2 de abridores como Tarik Skubal y Framber Valdez. El equipo se cayó en el cierre de la temporada regular y para evitarlo, necesitan que Kerry Carpenter, Riley Greene, Spencer Torkelson y Kevin McGonigle den el siguiente paso en la caja de bateo. Jugar en la División Central de la Liga Americana podría ser la receta para tener la localía en la postemporada.

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