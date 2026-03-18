Venezuela vence a Estados Unidos y consigue su primer título del Clásico Mundial de Béisbol

Eugenio Suárez apareció en la novena entrada para darle la ventaja y el triunfo a Venezuela en Miami

Venezuela se corona en el Clásico Mundial | Claro Sports

El título llegó. La selección de Venezuela derrotó 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol y conquistó su primer título en la historia del torneo. Con el resultado, el conjunto estadounidense sumó un nuevo subcampeonato de manera consecutiva, tras caer en la edición pasada ante Japón.

El encuentro inició con ambos equipos buscando establecer condiciones desde la lomita. Venezuela conectó su primer hit con Ronald Acuña Jr. en la primera entrada, mientras que Estados Unidos respondió sin daño ante el trabajo de Eduardo Rodríguez, quien mantuvo el control en los primeros episodios.

La novena venezolana abrió el marcador en la tercera entrada. Tras colocar corredores en posición de anotar, Maikel García conectó un batazo al jardín central que permitió a Salvador Pérez anotar la primera carrera del juego y colocar el 1-0.

Rodríguez continuó con su labor desde la lomita y limitó a la ofensiva estadounidense, que solo logró un hit en las primeras seis entradas. Del otro lado, el pitcheo de Estados Unidos también evitó mayor daño hasta la quinta entrada.

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Pero fue cuando la ofensiva venezolana respondió. Wilyer Abreu amplió la ventaja con un cuadrangular al jardín izquierdo, que colocó el 2-0 en la pizarra y obligó a ajustes en el bullpen rival.

Estados Unidos intentó reaccionar en la sexta entrada con un imparable de Bryce Harper, pero el relevo venezolano, encabezado por José Buttó y Eduard Bazardo, mantuvo la ventaja sin permitir carreras.

BRYCE HARPER TIES THE GAME FOR TEAM USA! pic.twitter.com/zRVBaURBTm — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

El juego cambió en la octava entrada. Bryce Harper conectó un cuadrangular que empató el marcador 2-2 y llevó la definición al último episodio, luego de que el relevo de Venezuela no pudiera sostener la ventaja.

En la novena entrada, Venezuela retomó el control del partido. Luis Arráez recibió base por bolas y avanzó en circulación, antes de que Eugenio Suárez conectara un batazo al jardín izquierdo que permitió la carrera de la ventaja con Javier Sanoja como corredor emergente.

EUGENIO SUÁREZ PUTS TEAM VENEZUELA AHEAD IN THE 9TH! pic.twitter.com/LtpLdYII5f — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Estados Unidos tuvo su última oportunidad en la parte baja de la novena entrada, pero el relevo venezolano logró contener la ofensiva rival y asegurar los tres outs finales para sellar el triunfo.

Con el resultado, Venezuela se proclamó campeón del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en su historia, en un camino nada sencillo, donde venció a los favoritos para consagrarse en el béisbol mundial.

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