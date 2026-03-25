Álvaro Fidalgo, a dar la cara por los naturalizados en la selección mexicana

El español espera hacer valer la condición de naturalizado, algo que se le ha complicado a sus antecesores

Fidalgo, con la misión de cambiar la perspectiva del naturalizado en el Tri |Imago7

Álvaro Fidalgo aparece en la convocatoria de la selección mexicana en un contexto donde los jugadores naturalizados buscan consolidarse dentro del equipo nacional. El mediocampista recibe su primera oportunidad con el Tricolor con la mirada puesta en los partidos ante Portugal y Bélgica, así como en el proceso final rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El futbolista, nacido en España, llega a la selección tras su paso por la Liga MX, donde formó parte del plantel del América que logró tres títulos consecutivos. Su rendimiento le permitió dar el salto al fútbol europeo con el Betis, situación que lo coloca como una opción dentro del medio campo en esta etapa del proceso.

La presencia de Fidalgo también se entiende dentro del historial reciente de naturalizados en la selección mexicana. En los últimos años, varios jugadores han sido convocados, aunque sin lograr una continuidad sostenida dentro del equipo en competencias oficiales.

Uno de los casos recientes es el de Rogelio Funes Mori, quien disputó 17 partidos con la selección entre 2021 y 2022, con un total de 1077 minutos y seis goles. Fue convocado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 dirigida por Gerardo Martino, pero solo tuvo participación en un encuentro, con un total de cuatro minutos en cancha. Desde entonces no ha sido considerado.

Funes Mori fue la respuesta a la falta de gol, por un corto periodo | Imago7

Por otra parte, Germán Berterame, el mexico-argentino que forma parte del grupo convocado, tan solo cuenta con ocho partidos disputados desde su primera convocatoria en el 2024, 308 minutos acumulados y dos goles. En un proceso en el cual no ha completado un partido en el terreno de juego, el delantero busca mantenerse dentro de las opciones del cuerpo técnico.

Berterame aun busca consolidarse en el ataque | Imago7

Finalmente, tenemos el caso de Julián Quiñones, quien suma 18 partidos con el Tricolor, con 886 minutos y dos anotaciones. El colombiano ha formado parte de planteles que ganaron la Nations League y la Copa Oro en este 2025, sin embargo en ambas finales no vio participación. Quiñones espera hacerse de un lugar en la lista del Tri, amparado con su buen papel en la Liga de Arabia Saudita, en la cual es sublíder de goleo con 24 tantos.

Quiñones pide su lugar a punta de goles | Imago7

Fidalgo inicia su camino con la selección en un escenario donde el rendimiento en los próximos partidos será determinante, y más bajo su condición de naturalizado, por la cual será mayormente observado. Los encuentros ante selecciones europeas representan una oportunidad para mostrar su aporte dentro del equipo y mantenerse en los llamados, con el Mundial de 2026 en el horizonte.

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