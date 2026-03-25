Nueva Caledonia: todo lo que tienes que saber del modesto equipo que busca su clasificación al Mundial 2026

El representativo oceánico afronta el mayor reto de su historia en el repechaje intercontinental

¿Dónde está Nueva Caledonia? | Google Maps, Reuters y ULISES RUIZ / AFP

Nueva Caledonia llegará al Estadio Guadalajara como el representante de Oceanía en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. Su duelo ante Jamaica está programado para el jueves 26 de marzo a las 21:00 horas, tiempo del Centro de México, y en caso de avanzar disputará en la misma ciudad una final ante la República Democrática del Congo por uno de los últimos boletos a la Copa del Mundo.

El tamaño del reto se entiende mejor con su lugar en el mapa futbolístico. Nueva Caledonia ocupa el puesto 150 del ranking FIFA, su mejor ubicación histórica fue la 93 en agosto de 2013 y la peor la 191 en abril-mayo de 2016. Además, fue la última federación de Oceanía en integrarse a la FIFA, al convertirse en miembro en 2004.

¿Cómo llegó Nueva Caledonia al repechaje mundialista?

Su camino hasta Guadalajara ha sido el más importante en la historia reciente del combinado. En la fase decisiva de las eliminatorias de Oceanía avanzó a la ronda final, derrotó 3-0 a Tahití en semifinales y después cayó 3-0 ante Nueva Zelanda en la final del 24 de marzo de 2025, resultado que le dio el pase al repechaje intercontinental mientras los neozelandeses se quedaron con el boleto directo al Mundial.

El equipo, conocido como Les Cagous (en referencia a una ave que vive en este territorio), llega con una base que refleja el crecimiento del fútbol local gracias a la academia de fútbol que la Federación de Fútbol de Nueva Caledonia creó en 2022, a su vez, una de los protagonistas de la convocatoria es Angelo Fulgini, futbolista de Al Taawoun de Arabia Saudita que cambió su elegibilidad internacional de Francia a Nueva Caledonia en diciembre de 2025. A su lado aparecen nombres de experiencia como Georges Gope-Fenepej y el capitán César Zeoula.

“Es un sueño para toda nuestra gente porque somos una isla pequeña. Estamos listos para ver qué sucede”, mencionó Fulgini, quien, además, mostró su conocimiento sobre el fútbol mexicano al dar el nombre de Julián Quiñones, su rival en la Liga Profesional Saudí: “Sí, lo conozco. He jugado contra él en Arabia Saudita. Es un gran jugador, anota muchos goles y tiene muchísimo talento”.

Nueva Caledonia: de paraíso vacacional a selección con posibilidades de debutar en un Mundial

Nueva Caledonia se encuentra cerca de Australia. | Google Maps.

Nueva Caledonia es mucho más que la selección que peleará en Guadalajara por seguir con vida rumbo al Mundial 2026. Se trata de una colectividad francesa ubicada al suroeste del océano Pacífico, dentro de la subregión de Melanesia. El archipiélago está formado por un grupo de islas y archipiélagos en el mar del Coral y el Pacífico Sur, con la isla principal de Grande Terre como eje territorial y con Nouméa como capital.

Su ubicación ayuda a entender la dimensión de su aislamiento geográfico. Se encuentra a 1407 kilómetros al este de Australia, a 1477 kilómetros al noreste de Nueva Zelanda, a 539 kilómetros al sur-suroeste de Vanuatu y al suroeste de Fiyi. Su superficie total es de 18 mil 575 kilómetros cuadrados, mientras que Grande Terre mide 400 kilómetros de largo y 64 de ancho. Cerca del extremo sur de esa isla se localiza Nouméa, cuya área urbana concentra a dos tercios de la población del territorio.

Además de su paisaje insular, Nueva Caledonia destaca por sus playas del Pacífico, como Baie des Citrons y Anse-Vata, así como por la vida urbana de su capital. También es un territorio con una composición geográfica singular: Grande Terre es la única isla montañosa del archipiélago, con una cadena que recorre buena parte de su superficie y con cumbres como el Monte Panié, de 1629 metros, y el Monte Humboldt, de 1618. Otras zonas, como las Islas Loyalty, presentan una base coralina y de piedra caliza sobre antiguos volcanes colapsados.

En lo deportivo, el archipiélago ya dio una figura de alcance mundial como Christian Karembeu, campeón del mundo con Francia en 1998. Ahora, la generación actual busca escribir su propia página: clasificar por primera vez a una Copa del Mundo absoluta.

Así fue la llegada de Nueva Caledonia a México

Equipo de Nueva Caledonia. | ULISES RUIZ / AFP

La llegada de Nueva Caledonia a México retrató con claridad las condiciones en las que esta selección ha construido su historia reciente. La delegación aterrizó en Guadalajara el 22 de marzo tras una travesía de entre 11 mil y 13 mil kilómetros, un recorrido largo y exigente para un plantel que persigue el sueño de llegar por primera vez a una Copa del Mundo.

El viaje no tuvo lujos ni una logística amplia. Sin vuelos privados, con equipaje limitado y con una estructura modesta, el equipo combinó escalas comerciales para llegar a territorio mexicano. La escena que acompañó su arribo también llamó la atención: sin utileros, sin masajistas y sin ropa oficial de su federación, los futbolistas cargaron sus propias maletas antes de subir a una camioneta escoltada rumbo a su hotel de concentración.

Ya instalados en Guadalajara, los jugadores comenzaron a trabajar en las instalaciones de Atlas con el objetivo de aclimatarse a las condiciones de la ciudad y reducir los efectos del cambio de horario.

Nueva Caledonia: fecha, horario y dónde ver su camino al Mundial 2026

Nueva Caledonia busca ser la selección mundialista peor ubicada en el ranking FIFA (entre las ya clasificadas). Para ello deberá vencer a Jamaica y superar a la República Democrática del Congo, ambos duelos a disputarse en territorio tapatío.

Jueves 26 de marzo | 21:00 horas | Jamaica vs Nueva Caledonia | Estadio Guadalajara | TUDN

Martes 31 marzo | 15:00 horas | RD del Congo vs Nueva Caledonia o Jamaica | Estadio Guadalajara | TUDN

Te puede interesar