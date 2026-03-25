Rating Colombia del 24 de marzo de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’ vuelve a picar en punta

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este martes 24 de marzo de 2026.

A Otro Nivel del Canal Caracol / @CrissHurtado

El Canal Caracol sigue picando en punta. A pesar de la polémica estallada por la salida de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, el noticiero sigue siendo la principal fuente de información para los colombianos. Ocupó el segundo lugar, a muy poco margen de ‘A Otro Nivel’, el reality musical que lidera las noches. A través de Claro Sports le contamos cómo quedó el rating de este martes.

Rating en Colombia del 24 de marzo de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

A Otro Nivel – Caracol TV – 11.44% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 10.90% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 6.55% Espacio Político (Partido Liberal) – 6.09% La Casa de los Famosos – RCN TV – 5.80% Las de Siempre – RCN TV – 5.69% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 5.47% Espacio Político (Partido Liberal) – Caracol TV – 5.23% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 5.16% La Reina del Flow 3 – Caracol TV – 4.93%

Parrilla futbolera de este miércoles, 24 de marzo del 2026:

Los partidos a seguir hoy:

12:45 m. | Real Madrid vs Barcelona | Champions League Femenina (4tos de final).

3:00 p.m. | Manchester United vs Bayern Munich | Champions League Femenina (4tos de final).

3:00 p.m. | Envigado vs Bogotá | Torneo BetPlay.

5:00 p.m. | Barranquilla vs Leones | Torneo BetPlay.

8:00 p.m. | América de Cali vs Llaneros | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

En este caso, las métricas se miden a través de porcentajes. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) estipula y recopila datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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