Resultado MiLoto hoy, 24 de marzo de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, este martes 24 de marzo de 2026.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, el sorteo de MiLoto viene subiendo su acumulado. A través de Claro Sports, usted puede consultar los números ganadores del último sorteo, efectuado este martes 24 de marzo.

Resultado de MiLoto este martes, 24 de marzo de 2026

Números ganadores: 06 – 09 – 11 – 32 – 36

06 – 09 – 11 – 32 – 36 Nuevo acumulado: $350 millones de pesos.

Así se juega MiLoto

La dinámica es sencilla. A través de cinco números, entre 1 y 39, usted podrá llevarse una jugosa suma de dinero. Tiene la opción de escogerlos, o en su defecto, el sistema podrá arrojarlos automáticamente. Si usted tiene dos o más aciertos, le corresponde un premio económico, pero el acumulado irá creciendo a medida de que no caiga.

Procedimiento para cobrar los premios

Todo depende del monto a reclamar. El ganador es el que dé con el clavo y le atine a los cinco números, pero usted debe anotar que la compañía define límites para reclamar en un punto de venta autorizado. De lo contrario, a usted le tocará ir a una oficina especializada para garantizar la seguridad del ganador. Los topes se pueden ver en el sitio web o en el reverso del tiquete.

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