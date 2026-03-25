Luis Javier Suárez descarta hablar de su futuro y se enfoca en la Selección Colombia

El delantero samario, que ostenta un gran rendimiento, palpita la doble fecha FIFA de la ‘Tricolor’ y espera llegar a la perfección.

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia | Captura de RCN TV

La Selección Colombia ultima detalles para su primer duelo del año. Croacia, el elenco de Zlatko Dalic, espera del otro lado, en un duelo que une a animadores rumbo a la pelea por instancias decisivas de la cita orbital. La carta principal de gol en la ‘Tricolor’, sin duda, es Luis Javier Suárez.

El delantero samario, de gran nivel con el Sporting de Lisboa, viene fortalecido en lo mental a un nuevo llamado. Seguro tendrá continuidad en la seguidilla de partidos, por lo que declaró acerca de cómo llega y, además, le da un portazo a los rumores sobre su futuro en un nuevo equipo, recordando el interés fuerte de la élite europea por sus servicios.

El balance de su nivel en la temporada

“Sigo haciendo mi trabajo en mi club. La idea es seguir teniendo esa buena continuidad, esos buenos números, y estar cada día atento a lo que pueda pasar. Queremos seguir mejorando. No podemos estancarnos en buenas actuaciones, sino seguir llegando a la perfección”.

¿Cómo manejar el recambio?

“Como bien dices, hay muchos minutos jugados en mi club. He tenido un poco de recambio, pero creo que yo trabajo físicamente para estar bien en cada juego. Todos organizamos un poco el tema de minutos. Eso internamente se va manejando de cara también a cada partido”.

¿Qué cambia en el Luis Suárez de las primeras citaciones al de hoy?

“Ha cambiado la madurez y la mentalidad. En las primeras veces, yo creo que uno siempre piensa que está preparado, pero de otro punto de vista, mentalmente uno no lo asimilaba. Cambia mucho esto, entonces por eso hoy en día, con una madurez diferente, creo que le puedo aportar muchas cosas más a la Selección”.

Rumores de su futuro

“Estamos enfocados en mi club, en lo que se me viene para la Selección, entonces no puedo responder todavía sobre mi futuro”.

La similitud del juego de Colombia al del Sporting

“Yo creo que dentro de lo que hay ahora, el fútbol es muy parecido en muchas fases del juego. Se juega muy parecido en la Selección como en el Sporting. Me resulta muy cómodo teniendo a muchos jugadores con buen pie aquí, como lo tengo en mi club, entonces siempre es bueno contar con jugadores como James, Luis Díaz, Juanfer Quintero con ese último pase. A pesar de que cambia el esquema táctico, lo importante es entenderme bien con los jugadores”.

La flexibilidad táctica

“Creo que para cualquier delantero, tener un socio en un doble 9 es bueno, pero tener a mucha gente por detrás es bueno también. Es adaptarte a la situación que requiera el partido. Somos jugadores de alto nivel. A mí sinceramente me da igual. Lo importante es analizar bien al rival y sacar de ese esquema táctico la mejor versión para ganar los partidos. Lo que a mí me guste pasa a un segundo plano”.

Su lectura de la defensa de Croacia

“Croacia tiene jugadores en defensa que, con la movilidad que tenemos en la parte de arriba, será algo importante. Son fuertes, grandes, entonces si te quedas estático es un punto fácil de referenciar para ellos. Estamos acostumbrados por cómo son los defensas corpulentos. Nos acostumbramos a jugar con ese tipo de marca, pero lo importante será tener mucha movilidad. Es lo más importante”.

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