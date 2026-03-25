Néstor Lorenzo se defiende en el caso Sebastián Villa y arropa a James Rodríguez

El estratega de la ‘Tricolor’ declaró a un día de cumplir con el primer juego amistoso del año frente a Croacia.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia | Captura de RCN TV

Néstor Lorenzo protagonizó la rueda de prensa antes del duelo frente a Croacia, en Orlando, este jueves 26 de marzo. El seleccionador nacional destacó varias cosas y afirmó que, sin duda, esta fecha FIFA dará luces para saber en qué nivel está la ‘Tricolor’, ya que se trata de dos países con éxito en las últimas citas orbitales. La meta, en sus palabras, será competir al máximo nivel.

Así mismo, aclaró otros temas que habían quedado en el aire. Uno de ellos fue el caso de Sebastián Villa, pues el presidente de Independiente Rivadavia aseveró que lo ‘borraron’ a último minuto de la convocatoria. Otro tema bajo la lupa fue de James Rodríguez y la importancia que tendrá, ya que para nadie es un secreto su poco rodaje en la llegada al Minnesota United. Estas fueron todas las reacciones del técnico argentino:

La situación física de James y otros casos

“En principio el tema de los minutos jugados tiene que ver cómo está él físicamente. Tuvo la suerte de ir a un club y hacer una pretemporada. Se le ve muy bien. De pronto le faltan minutos de fútbol y otros casos distintos. Hay otros en donde no tienen minutos por lesión, o de lo contrario, hay casos como el de Jorge Carrascal que ha jugado muchísimo. Siempre juega de 30 a 60 minutos. El caso de Juanfer volvió de una lesión, pero está muy bien físicamente. Son jugadores que son parte del proceso. Nosotros nos conocemos, así que vamos evaluando eso también”.

Su balance de Croacia

“Croacia es uno de los mejores equipos del mundo. Ellos lo han demostrado en los últimos dos Mundiales. El país es genial, tienen grandes jugadores. Juegan bien en equipo, más allá de las individualidades. Tenemos mucho respeto y esperamos llegar a lo que ellos han hecho”.

La idea para los dos partidos

“En cuanto a lo que se busca con estos dos partidos, es competir al máximo nivel. Son dos equipos que han llegado entre los tres primeros en los últimos dos Mundiales. Hemos tratado de probarnos con los dos equipos, con los campeones de todas las confederaciones. Queremos competir y ver realmente a qué altura estamos y aspiramos a estar algún día en la posición de Francia o Croacia en los Mundiales. Ir creciendo. Siempre hay cosas por mejorar y estos rivales te exigen al máximo”.

El poco margen entre un partido y otro

“Lo único negativo de esta doble fecha es que jugamos con dos días y medio de diferencia. Terminamos de jugar contra Croacia y después jugamos con Francia. No me gusta eso, creo que a nadie. Eso desvirtúa la parte física de los partidos y eso nos obligará a hacer muchos cambios”.

El porcentaje de preparación en el Mundial

“Es difícil, porque el último partido que jugamos fue hace cuatro meses como equipo nacional. La última etapa de concentración previa al Mundial, a mediados de mayo, nos dará la evaluación. Aquí juntamos 26 jugadores de distintos equipos con distintas actualidades. Uno viene de una lesión, otro viene de jugar mucho y otro de jugar poco. El grupo está muy unido. Los conceptos están siendo ya conocidos. Los jugadores asimilan lo que les pedimos y es un grupo con ganas de marcar historia. Eso es lo que más tranquilo me deja”.

¿Al Mundial irán jugadores con poco rodaje de competencia?

“El nivel o el porcentaje de rendimiento de un jugador no lo puedo evaluar por una racha. Nos ha hecho bastante bien los más de 50 días juntos en la Copa América, y depende de qué jugador es, qué le dio a la Selección, si está instalado o no. No es en todos los casos igual. Es importante el nivel que traen, pero no es definitivo, porque hay jugadores de jugadores. Queremos que vengan de la mejor manera, pero tenemos tiempo de prepararnos”.

Preparación para equipos con otras estructuras



“Cuando planificamos un partido, entendemos que las posibilidades del rival para jugar con línea de tres, cuatro, o con dos nueve, todo lo tenemos estudiado y analizado. Tenemos dentro del equipo características de jugadores para poder interpretar eso y cambiar de sistema. Lo hemos hecho en varios partidos, así que los muchachos en eso se adaptan bien. Es cuestión de interpretar bien las situaciones”.

Su versión de Sebastián Villa

“Han salido a decir que lo cité y luego lo bajé. La FIFA te obliga 15 días antes a bloquear al jugador, mandarle una citación formal, pero eso se confirma dos o tres días antes de la fecha con la confirmación de la lista mía, que ni siquiera en lo administrativo Federación sabían hasta último momento cómo es. La decisión es muy cercana para citar los 26 y sacar a los demás, a lo mejor hay 50 o 55 bloqueados. Eso es mandar una citación formal para que el club lo tenga que liberar obligatoriamente al jugador; sino, después no te lo dan. Ese protocolo se hace con todos. Yo hablé con Villa, pienso que tiene posibilidades por el rendimiento deportivo que está teniendo. Le dije que lo iba a bloquear, pero no quería decir que lo había convocado. Los administrativos me dijeron que no tenía visa. Se le mandó a hacer la visa a Camilo Durán y Pedro Bravo. Ninguno de los dos terminó en la convocatoria final, así que quiero aclararlo. Me pareció un gesto con Villa para que no se caiga. Entiendo las declaraciones y la confusión, porque quería salir a aclararlo”.

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