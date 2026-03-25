Guatemala aterriza en Italia tras un viaje maratónico antes del duelo con Argelia

La Selección de Guatemala llegó a Europa tras más de 24 horas de viaje.

Guatemala enfrenta a Argelia en Italia | @fedefut_oficial

La Selección Nacional de Guatemala ya pisa suelo europeo y entra en la recta final de su preparación para uno de los partidos más exigentes de esta fecha FIFA. Luego de un viaje largo y demandante, la Azul y Blanco arribó a Génova, Italia, donde enfrentará a Argelia en un amistoso internacional que servirá como prueba clave dentro del proceso rumbo al Mundial 2030.

Más de 24 horas después de haber iniciado su recorrido desde territorio guatemalteco, la delegación nacional logró completar una travesía que combinó vuelos intercontinentales y traslado terrestre. Un trayecto que no solo puso a prueba la logística del equipo, sino también la adaptación física de los jugadores en la previa de un compromiso de alto nivel.

El itinerario de Guatemala incluyó varias escalas antes de llegar a su destino final. La selección partió hacia Colombia, donde realizó su primera parada, para luego cruzar el Atlántico rumbo a Madrid, España. Desde allí, el equipo continuó su recorrido hacia Milán, antes de completar el último tramo en tren hasta la ciudad de Génova. La llegada se produjo en horas de la noche del martes en Italia, lo que corresponde a la tarde en Guatemala. De esta manera, el combinado nacional cerró una travesía extensa, pero organizada, que ahora da paso a la fase más importante: la preparación en cancha.

Guatemala vs Argelia: una prueba de alto nivel

A partir de este miércoles, el equipo comenzará los entrenamientos en territorio italiano con la mirada puesta en el duelo ante Argelia. El rival africano representa un desafío de jerarquía, con futbolistas que militan en el fútbol europeo y que obligarán a Guatemala a mostrar su mejor versión. Entre las figuras más destacadas del conjunto argelino aparecen nombres como Riyad Mahrez y Houssem Aouar, jugadores con experiencia en ligas de primer nivel. Este tipo de enfrentamientos no solo eleva la exigencia competitiva, sino que también sirve como vitrina internacional para el crecimiento del combinado chapín.

El partido se disputará en el histórico Estadio Luigi Ferraris, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol italiano. Este estadio, casa del Genoa y la Sampdoria, ofrece un escenario ideal para un compromiso de carácter internacional. El encuentro está programado para las 13:30 horas de Guatemala. El Guatemala vs Argelia no es un simple partido de preparación. Representa una oportunidad para medir el crecimiento del equipo, consolidar el proceso que viene desarrollando la selección y seguir posicionando al país en el mapa futbolístico internacional.

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