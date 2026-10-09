¡Habrá Juego 5! Los Guardians evitan la eliminación y empatan la serie ante White Sox

Cleveland aprovechó una ofensiva de seis carreras en la sexta entrada para imponerse 9-5 en Chicago e igualar la Serie Divisional de la Liga Americana

Guardians se impone a los White Sox y empata la serie | IMAGN IMAGES via Reuters

Los Cleveland Guardians mantienen con vida sus aspiraciones en la postemporada de las Grandes Ligas. Con una ofensiva de seis carreras en la sexta entrada, el equipo de Ohio se impuso 9-5 a los Chicago White Sox en el cuarto encuentro de la Serie Divisional de la Liga Americana, resultado con el que empató la eliminatoria y obligó a disputar un quinto partido para definir al equipo que avanzará a la Serie de Campeonato.

El encuentro, disputado en Chicago, tuvo varios cambios de ventaja. Los White Sox tomaron el control durante las primeras entradas, pero Cleveland respondió con cuadrangulares de Patrick Bailey y José Ramírez en el quinto episodio. Aunque los locales recuperaron momentáneamente la ventaja, los Guardians aprovecharon su siguiente turno ofensivo para cambiar el rumbo del partido.

El encuentro comenzó con dificultades para los lanzadores de Chicago. Hagen Smith permitió que Cleveland llenara las bases durante la primera entrada, lo que provocó su salida del montículo. Erick Fedde ingresó al relevo y consiguió el último out para evitar que los visitantes inauguraran la pizarra.

Por Cleveland, Parker Messick mantuvo sin anotaciones a los White Sox durante los primeros dos episodios, pero perdió el control en el tercero. Chicago colocó corredores en posición de anotar gracias a un sencillo de Colson Montgomery, un doblete de Chase Meidroth y una base por bolas a Miguel Vargas.

Con las bases llenas, Munetaka Murakami recibió un pasaporte que permitió a Montgomery anotar la primera carrera. Posteriormente, Shawn Armstrong reemplazó a Messick, pero un elevado de sacrificio de Sam Antonacci llevó a Meidroth al plato para colocar el marcador 2-0. Fedde sostuvo la ventaja durante la cuarta entrada, aunque la ofensiva de Cleveland finalmente encontró la manera de responder en el quinto episodio.

The White Sox are back in front thanks to Sam Antonacci and Brenton Doyle! https://t.co/78EZMyZ1Cp — MLB (@MLB) October 9, 2026

Patrick Bailey abrió la reacción con un cuadrangular solitario que redujo la diferencia. Poco después, José Ramírez conectó un jonrón de dos carreras ante el relevista Jordan Hicks y puso a los Guardians por delante 3-2. La ventaja, sin embargo, duró poco. En la parte baja de la quinta entrada, Chicago volvió a llenar las bases y aprovechó los problemas de control del pitcheo visitante.

Con Tim Herrin en el montículo, Antonacci recibió un pelotazo que permitió a Meidroth anotar la carrera del empate. Después, Doyle conectó un elevado de sacrificio que llevó a Vargas al plato y devolvió la ventaja a los White Sox por 4-3.

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Cleveland anota seis carreras en la sexta entrada y cambia el rumbo del partido

La sexta entrada terminó por definir el desarrollo del encuentro. Los Guardians comenzaron su ataque ante Anthony Kay y aprovecharon una serie de imparables para darle la vuelta al marcador. Angel Martínez llegó al plato gracias a un doblete de Travis Bazzana, que igualó la pizarra 4-4. La ofensiva continuó después del ingreso de Grant Taylor, quien no pudo frenar a los bateadores de Cleveland.

Travis Bazzana ties the game for the Guardians! https://t.co/TNFPc9tMW5 — MLB (@MLB) October 9, 2026

Patrick Bailey conectó un sencillo que impulsó a Bazzana y colocó a los Guardians nuevamente al frente. Después, José Ramírez produjo otra carrera mediante una jugada de selección que permitió anotar a Bailey para el 6-4. Con corredores en circulación, Chase DeLauter pegó un sencillo al jardín derecho que llevó a Brayan Rocchio al plato y amplió la diferencia a tres carreras.

La ofensiva visitante todavía tenía más por aportar. Jo Adell conectó otro sencillo hacia el jardín derecho y remolcó a Steven Kwan y José Ramírez, quienes anotaron las carreras que establecieron el 9-4. Chicago recurrió entonces a Bryan Hudson para detener el ataque. El relevista consiguió cerrar el episodio después de una revisión que terminó con DeLauter retirado en tercera base y un rodado de Nathaniel Lowe.

Jo Adell makes it a SIX-run inning for the Guardians! https://t.co/dIVeEDZ8xc — MLB (@MLB) October 9, 2026

Con la ventaja en el marcador, Cleveland encontró respuesta en sus lanzadores de relevo. Erik Sabrowski trabajó durante la sexta entrada y dejó el montículo después de conseguir dos outs. Hunter Gaddis ingresó para enfrentar a Miguel Vargas y terminó el episodio con un elevado. Gaddis también se encargó de la séptima entrada. Aunque Sam Doyle consiguió embasarse con un sencillo, el relevista evitó que Chicago anotara y cerró el episodio con un ponche a Kyle Teel.

En la octava, Cade Smith tomó la pelota y comenzó su actuación con un ponche a Braden Montgomery. Colson Montgomery conectó un sencillo, pero la defensiva de Cleveland resolvió el resto del episodio mediante jugadas de cuadro que mantuvieron la ventaja de cinco carreras.

Los White Sox todavía intentaron reaccionar en su última oportunidad ofensiva. Miguel Vargas abrió la parte baja de la novena entrada con un cuadrangular solitario de 386 pies, que redujo la diferencia a 9-5.

Posteriormente, Munetaka Murakami y Sam Antonacci conectaron sencillos consecutivos para colocar a dos corredores en las bases sin outs, situación que mantuvo abierta la posibilidad de una remontada. Sin embargo, el relevo de Cleveland logró controlar la amenaza. Andrew Benintendi fue retirado y Kyle Teel conectó una pelota hacia el campocorto que terminó con Antonacci fuera en segunda base. Finalmente, Braden Montgomery bateó una línea al jardín izquierdo que Steven Kwan capturó para conseguir el último out y asegurar el triunfo de los Guardians.

Con la victoria por 9-5, Cleveland empató 2-2 la Serie Divisional de la Liga Americana y extendió la eliminatoria hasta un quinto encuentro. Los Guardians buscarán completar la remontada en la serie, mientras que los White Sox tendrán otra oportunidad de conseguir el pase a la Serie de Campeonato.