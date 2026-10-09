Auténticos Tigres vs Borregos Puebla en vivo: horario y dónde ver el partido de la Semana 6 de la ONEFA 2026

Puebla llega con tres victorias en cinco partidos y enfrenta a unos Auténticos que todavía no conocen la derrota

Dónde ver Auténticos Tigres vs Borregos Puebla, en vivo | Claro Sports

La mejor ofensiva se enfrentará a la defensiva número uno de la ONEFA 2026 cuando los Borregos Puebla reciban a los Auténticos Tigres de la UANL en uno de los encuentros de la Semana 6 de la Liga Mayor. El conjunto poblano llega con récord de tres victorias y dos derrotas (3-2), además de dos triunfos consecutivos, mientras que los regiomontanos buscarán mantener su paso invicto de 3-0. El enfrentamiento pondrá a prueba a dos equipos que destacan en diferentes apartados estadísticos de la temporada.

El partido se disputará este sábado 10 de octubre, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cráter Azul de Puebla. Los locales presumen la ofensiva número uno de la liga en yardas ganadas, aunque su defensiva ocupa el noveno puesto en ese rubro. En contraste, Auténticos Tigres cuenta con la mejor defensiva en yardas permitidas, pero su ataque aparece en la décima posición. Con estas cifras, Puebla intentará aprovechar su poder ofensivo para terminar con el invicto de los felinos, que llegan con tres victorias consecutivas y buscarán mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.

¿Cuándo y dónde juegan Auténticos Tigres vs Borregos Puebla por la Semana 6 de la ONEFA 2026?

El partido entre Auténticos Tigres y Borregos Puebla se jugará este sábado 10 de octubre de 2026, en el Estadio Cráter Azul, ubicado en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, campus Puebla. La patada inicial está programada para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en uno de los tres enfrentamientos que se disputarán durante la jornada sabatina de la Semana 6 de la Liga Mayor.

El compromiso será importante para las aspiraciones de ambos programas dentro de la clasificación general. Auténticos Tigres ocupa la segunda posición y se mantiene invicto, mientras Borregos Puebla aparece en el sexto puesto con tres triunfos y dos derrotas. La temporada regular contempla nueve encuentros por equipo distribuidos en diez semanas, y los ocho mejores clasificados conseguirán su boleto a los playoffs, por lo que cada resultado puede modificar las posiciones rumbo a la postemporada.

Horario y dónde ver en vivo el Auténticos Tigres vs Borregos Puebla: canales de TV y transmisión online

Los aficionados al fútbol americano universitario podrán seguir Auténticos Tigres vs Borregos Puebla en vivo este sábado 10 de octubre a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Claro Sports. La multiplataforma tendrá la transmisión del enfrentamiento de la Semana 6 y permitirá disfrutar del encuentro.

Antecedentes del Auténticos Tigres vs Borregos Puebla y últimos cinco resultados en la ONEFA

Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos incluyen dos victorias consecutivas de la UANL durante 2024. El antecedente más reciente se produjo el 22 de noviembre de ese año, cuando Auténticos Tigres derrotó 35-20 a Borregos Puebla en las semifinales de la ONEFA, resultado que permitió al conjunto regiomontano avanzar al partido por el campeonato. Semanas antes, los felinos también habían ganado 53-28 en temporada regular, encuentro en el que su defensiva consiguió cuatro intercepciones.

Sin embargo, Borregos Puebla tiene un antecedente favorable en el Cráter Azul que se remonta a noviembre de 2023. En aquella ocasión, el conjunto poblano terminó con el invicto de los Auténticos Tigres al imponerse 42-35 después de remontar una desventaja de 35-17. El equipo del Tecnológico de Monterrey consiguió 25 puntos sin respuesta durante el último cuarto y concretó una victoria que ahora forma parte de los antecedentes de este enfrentamiento.

En cuanto a sus últimos cinco partidos oficiales, incluidos los playoffs de 2025, Auténticos Tigres acumula cinco victorias consecutivas. En las semifinales del año pasado derrotó 29-9 a Borregos Ciudad de México y posteriormente conquistó el título al vencer 33-30 a Borregos Monterrey. En 2026, el conjunto de la UANL superó 49-7 a Águilas Blancas, 31-14 a Borregos CCM y 28-17 a Borregos CEM. Su compromiso de la Semana 5 ante Monterrey quedó pendiente por las condiciones meteorológicas.

Por su parte, Borregos Puebla registra tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos, todos correspondientes a la temporada 2026. Comenzó con una victoria de 36-0 frente a Borregos Guadalajara, pero después perdió 44-38 ante Borregos Monterrey y 39-25 contra Pumas CU. El conjunto poblano reaccionó con un triunfo de 54-14 sobre Burros Blancos del IPN y una victoria de 40-35 frente a Borregos Ciudad de México, resultados que le permitieron recuperar terreno en la clasificación.