¡Ni los Hardys pueden con ellos! The Nemeths retienen el Campeonato Mundial de Parejas del TNA tras polémico final

Un inesperado apagón interrumpió los momentos decisivos del combate y terminó por cambiar el rumbo de una revancha que parecía favorecer a Matt y Jeff Hardy

The Nemeths se impusieron a The Hardys y retuvieron el título | TNA

The Hardys volvieron a quedarse con las manos vacías frente a The Nemeths. Matt y Jeff Hardy tuvieron una nueva oportunidad de recuperar el Campeonato Mundial de Parejas de TNA, pero Nic y Ryan Nemeth encontraron la manera de conservar sus cinturones durante la función de TNA Wrestling Impact de este jueves 8 de octubre de 2026, en un enfrentamiento que terminó marcado por la confusión, un inesperado apagón y una maniobra que definió el resultado.

La batalla comenzó con Matt Hardy y Ryan Nemeth intercambiando ataques, aunque los retadores no tardaron en imponer su experiencia. Jeff Hardy ingresó para castigar a Ryan con una serie de movimientos aéreos, mientras que su hermano mantuvo el control con golpes y llaves al brazo. Los campeones respondieron con intervenciones constantes, aprovechando cualquier distracción del réferi para frenar el dominio de sus rivales.

Matt y Jeff Hardy parecían tener la fórmula para recuperar los títulos, especialmente cuando comenzaron a ejecutar algunas de sus maniobras más conocidas. Ambos castigaron a los hermanos Nemeth contra los esquineros y posteriormente llevaron el combate fuera del cuadrilátero, donde Matt estrelló el rostro de Nic contra la mesa de comentaristas. Sin embargo, los campeones resistieron y encontraron la oportunidad de cambiar el desarrollo de la lucha.

The Hardys estuvieron cerca de recuperar los campeonatos de TNA

La reacción de los monarcas llegó cuando Nic aprovechó una distracción del árbitro para permitir que Ryan atacara ilegalmente a Matt Hardy. A partir de ese momento, los campeones concentraron sus esfuerzos en impedir que Matt llegara hasta su esquina para darle el relevo a Jeff. Ryan consiguió aplicar un Neckbreaker, mientras que Nic conectó un DDT que estuvo cerca de terminar el enfrentamiento.

La resistencia de Matt permitió que los retadores recuperaran terreno. Jeff Hardy finalmente recibió el relevo y entró al ring para desatar una ofensiva contra Nic Nemeth, conectando una combinación de golpes, patadas y movimientos característicos. El veterano luchador incluso consiguió aplicar el Twist of Fate, pero los campeones evitaron la derrota cuando Ryan intervino para romper el conteo del árbitro.

Los Nemeth respondieron con sus movimientos más peligrosos. Ryan castigó a Jeff con el Hollywood Ending y Nic continuó con el Danger Zone, aunque Jeff Hardy logró levantar el hombro antes de que el árbitro completara la cuenta de tres. La tensión aumentó cuando Matt regresó al combate y sorprendió a los dos campeones con sendos Twist of Fate, dejando el escenario preparado para que su hermano buscara la victoria definitiva.

Un apagón cambió el destino del Campeonato Mundial de Parejas de TNA

El momento decisivo llegó cuando Jeff Hardy subió a la tercera cuerda para ejecutar su tradicional Swanton Bomb, una maniobra que parecía destinada a devolverles los campeonatos. Sin embargo, las luces de la arena se apagaron de manera inesperada, provocando desconcierto entre los participantes. Matt Hardy se mantuvo alerta ante la posibilidad de una intervención de syX, mientras Jeff se preparaba para lanzarse desde lo alto del esquinero.

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Cuando Jeff finalmente ejecutó su salto, Nic Nemeth levantó las rodillas para bloquear el Swanton Bomb y dejó al menor de los Hardy completamente vulnerable. El campeón aprovechó el impacto para cubrir a su rival y conseguir la cuenta de tres, asegurando una nueva defensa exitosa de los cinturones junto a su hermano Ryan. La distracción provocada por el apagón terminó siendo determinante en el desenlace.

Así, The Nemeths volvieron a imponerse sobre The Hardys y conservaron el Campeonato Mundial de Parejas de TNA, dejando a Matt y Jeff sin la revancha que tanto buscaban. Aunque los legendarios hermanos estuvieron cerca de recuperar los títulos en varias ocasiones, la confusión de los últimos segundos terminó por favorecer a los monarcas, quienes salieron de Impact todavía como dueños de la división de parejas.