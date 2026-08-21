Liga MX, fútbol internacional, NBA, MLB, F1, NFL y más: dónde ver en vivo todos los partidos y deportes desde México

Para poder ver varios deportes y ligas de fútbol es necesario contratar distintas plataformas de streaming, por lo que se requiere hacer un gasto importante

En Claro Sports te decimos cómo ver el fútbol internacional en México | Imago7

El mundo de los deportes no se detiene y los aficionados cuentan cada vez con más opciones para seguir a sus equipos y deportistas favoritos, por lo que buscan no perderse ningún detalle. En Claro Sports te decimos dónde ver las distintas ligas de fútbol internacional y la Liga MX, así como otras competencias como la Fórmula 1, MLB, NFL y NBA desde México.

El fútbol mexicano cuenta con una amplia audiencia en el país y, en la actualidad, existe una mayor oferta para seguir a los diferentes clubes que integran la Liga MX. Algunos partidos se transmiten por televisión abierta o de paga, mientras que otros están disponibles a través de plataformas de streaming, por lo que cada jornada puede encontrarse en señales diferentes.

La Liga MX puede verse principalmente a través de TUDN y TV Azteca, aunque algunos clubes tienen acuerdos con otros canales y servicios digitales. Por ello, es importante conocer qué televisora o plataforma cuenta con los derechos de transmisión de cada equipo del fútbol mexicano.

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América | TUDN y ViX+

Atlas | TUDN y ViX+

Atlante | TV Azteca

Atlético de San Luis | ESPN y Disney+

Chivas | Prime Video (Amazon)

Cruz Azul | TUDN y ViX+

FC Juárez | Fox ONE y TV Azteca

León | Fox ONE

Monterrey | TUDN y ViX+

Necaxa | Fox ONE

Pachuca | Fox ONE

Puebla | TV Azteca y ESPN

Pumas | TUDN y ViX+

Querétaro | Fox ONE

Santos | TUDN y ViX+

Tigres | TV Azteca y Fox ONE

Tijuana | Fox ONE

Toluca | TUDN y ViX+

Por otra parte, los aficionados también siguen semana tras semana el fútbol europeo. Entre las principales competencias se encuentran la Premier League de Inglaterra, LaLiga de España, la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemania y la Ligue 1 de Francia. A ellas se suman los torneos continentales de clubes, como la Champions League, la Europa League y la Conference League.

La Premier League puede verse a través de algunos canales de televisión de paga como Fox, TNT y Space, además de las plataformas HBO Max y Fox ONE. El fútbol español está disponible en Sky Sports, mientras que la Serie A puede seguirse por ESPN y Disney+. Por otra parte, la Bundesliga y la Ligue 1 forman parte de la programación de Fox ONE.

La Champions League puede verse en México a través de TNT Sports y Fox, además de sus respectivas plataformas digitales. La Europa League y la Conference League pueden seguirse mediante la multiplataforma de Claro Sports, que incluye su sitio web, señales disponibles en sistemas de televisión de paga y el canal oficial de YouTube. Algunos encuentros también están disponibles a través de Fox.

Champions League | TNT Sports y Fox ONE

Europa League y Conference League | Claro Sports y Fox ONE

Premier League | Fox ONE, TNT Sports y HBO Max

LaLiga | Sky Sports

Serie A | ESPN y Disney+

Bundesliga | Fox ONE

Ligue 1 | Fox ONE

Los aficionados al deporte no solamente tienen opciones para seguir el fútbol, pues también pueden disfrutar del automovilismo a través de la Fórmula 1. Para ver los diferentes Grandes Premios es necesario contar con un sistema de televisión que incluya las señales de Sky Sports o con una suscripción activa a F1 TV. Algunas carreras también pueden transmitirse por televisión abierta a través de Televisa.

El fútbol americano, el béisbol y el básquetbol de Estados Unidos también cuentan con una audiencia importante en México. La NFL y la NBA comenzarán sus respectivas temporadas en septiembre y octubre, y ambas pueden seguirse mediante sus servicios oficiales: NFL Game Pass a través de DAZN y NBA League Pass.

En México, la NFL también puede verse mediante TUDN, Fox ONE, ESPN y Disney+. La NBA cuenta con transmisiones de ESPN y Prime Video, mientras que para seguir las Grandes Ligas de Béisbol existen opciones como Fox ONE, ESPN, Disney+, MLB.TV, Imagen TV, Canal 9, TUDN y ViX.

NFL | DAZN (NFL Game Pass), Fox ONE, ESPN y TUDN

NBA | NBA League Pass, Prime Video y ESPN

MLB | Fox ONE, MLB.TV, Imagen TV y TUDN

F1 | F1 TV, TUDN y Sky Sports

Seguir gran parte de los deportes disponibles en México puede resultar complicado debido a que los derechos de transmisión están distribuidos entre diferentes canales de televisión y plataformas de streaming. Además, esto puede representar un costo adicional para los usuarios, especialmente cuando una suscripción digital debe pagarse por separado del servicio de televisión contratado.

Algunas aplicaciones permiten contratar planes mensuales o anuales. La modalidad anual suele ofrecer un precio menor en comparación con el pago de 12 mensualidades, por lo que puede resultar una alternativa para quienes planean utilizar el servicio durante una temporada completa.

ViX | Mensual: $149 | Anual: $1,199

Disney+ | Mensual: $399 | Anual: $2,839

Fox ONE | Mensual: $175 | Anual: $1,680

Prime Video | Mensual: $99 | Anual: $899

NBA League Pass | Mensual: desde $210 hasta $290 | Anual: desde $1,029 hasta $1,393

DAZN NFL Game Pass | Mensual: desde $580 hasta $670 | Anual: desde $3,100 hasta $3,600

MLB.TV | Mensual: $508 | Anual: $1,186

F1 TV | Mensual: desde $64 hasta $210 | Anual: desde $549 hasta $1,600

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