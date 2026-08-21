Richard Carapaz revela su objetivo para la Vuelta a España: “Tenemos una intención diferente al Tour”

La Vuelta 2026 arranca este sábado con Richard Carapaz apuntando a la clasificación general tras brillar en la ‘Grande Boucle’.

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano | Pool via REUTERS

Este sábado 22 de agosto comienza la Vuelta a España 2026 y si bien Tadej Pogacar figura como el gran favorito al título, hay otros corredores que también buscarán protagonismo en la última grande de la temporada. Uno de ellos es Richard Carapaz, quien en la presentación de los equipos dejó claro lo que quiere conseguir.

El ecuatoriano del EF Education – EasyPost es el líder de esa escuadra, lo que quiere decir que va a ser el ciclista a referenciar. La ‘Locomotora del Carchi’ viene de hacer un buen Tour de Francia al ganar dos etapas y quedarse con la camiseta de la montaña. Junto a Isaac del Toro fueron los dos mejores latinos en la ‘Grande Boucle’.

Ahora Richard viene con un objetivo distinto, pues en esa gran vuelta de hace unas semanas su propósito fue cazar fracciones. Con dos podios en La Vuelta en su palmarés, el pedalista buscará de nuevo estar entre las tres primeras posiciones, algo viable para esta edición.

Carapaz va por la general

Si bien va a ser difícil arrebatarle el título a Pogacar, las posibilidades de quedar segundo o tercero para el ecuatoriano son reales. A eso se suma que llega en buena forma y que sabe correr esta carrera. Sin embargo, tampoco es que la tenga fácil porque hay otros rivales que también tienen eso eso en mente.

“Ha sido un lindo Tour que he podido disfrutar mucho yo también y todo el público que ha podido ver, nos hemos llenado de mucha emoción. Ahora La Vuelta e intentar hacer lo mismo. Tenemos una intención un poco diferente a lo del Tour, creo que tenemos muchas oportunidades y las voy a aprovechar al 100 %”, declaró Carapaz en esa presentación de los equipos.

🚂 @RichardCarapazM is here to make his mark at #LaVuelta26. Could we see him on the podium in Granada?



🚂 La Locomotora del Carchi quiere hacer cosas bonitas en #LaVuelta26. ¿Lo veremos en el podio de Granada? pic.twitter.com/Ih0ZTXvDAx — La Vuelta (@lavuelta) August 20, 2026

De momento el ecuatoriano y sus compañeros, entre los cuales hay un colombiano que es Juan Felipe Rodríguez, deben terminar de preparar de la mejor manera la contrarreloj individual que abre la ronda ibérica. Esa etapa será en Mónaco y tendrá 9.4 kilómetros de distancia.

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