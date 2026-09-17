Aaron Judge preocupa a los Yankees: sale del partido por una molestia en la pantorrilla derecha

Los Bombarderos del Bronx esperan la recuperación de su capitán para disputar los playoffs de la MLB

Judge vuelve a estar lesionado. | Reuters.

La preocupación volvió a aparecer alrededor de Aaron Judge, quien tuvo que abandonar el encuentro entre los New York Yankees y Minnesota Twins debido a una molestia en la parte inferior de la pierna derecha. El jardinero derecho salió del partido durante la sexta entrada de la derrota de Nueva York por 5-4 en extra innings.

El capitán de los Yankees fue reemplazado por Heliot Ramos como bateador emergente, después de que en sus dos turnos al bate ante el lanzador Zebby Matthews se fue ponchado. Judge había descansado el martes como parte de la programación del equipo, pero esta vez tuvo que dejar el terreno por precaución.

La molestia apareció durante el desarrollo del partido, aunque Judge no mostró señales evidentes de dolor durante sus acciones defensivas. En la quinta entrada, el pelotero corrió hacia la zona entre los jardines para perseguir un doblete, en la que fue su última participación antes de salir del encuentro.

MÁS INFORMACIÓN: Brewers conquistan por cuarto año consecutivo la División Central de la Liga Nacional

Aaron Judge explica la decisión de abandonar el juego

Después del partido, Aaron Judge explicó que sintió rigidez en la zona afectada desde la primera entrada, pero intentó continuar debido a la importancia de los últimos juegos de la temporada regular.

“Intenté restarle importancia y ver cuánto podía aguantar, ya que estos juegos son importantes en la recta final de la temporada”, señaló Judge. Sin embargo, después de hablarlo con el cuerpo técnico, consideró que lo mejor era abandonar el partido para evitar una situación que pudiera afectar al equipo.

El tres veces ganador del Jugador Más Valioso de la Liga Americana explicó que la decisión tuvo como objetivo no arriesgar una lesión mayor y permitir que otro jugador pudiera ocupar su lugar. “Pensé que lo correcto era salir del juego para no perjudicar al equipo, ya fuera en el campo o en las bases”, comentó el bateador de los Yankees.

MÁS INFORMACIÓN: Pete Alonso vuelve a Citi Field y alcanza los 300 jonrones frente a los Mets

Judge también señaló que este tipo de molestias pueden aparecer durante el proceso de recuperación y aumento de intensidad después de una ausencia prolongada. “Van a surgir pequeños inconvenientes como éste. Simplemente pensé que era mejor no forzar la situación”, agregó.

Aaron Boone confirma contractura en la pantorrilla derecha

El manager de los Yankees, Aaron Boone, confirmó que la molestia de Judge corresponde a una contractura en la parte inferior de la pierna derecha, específicamente en la pantorrilla.

El estratega explicó que el pelotero comenzó a sentir la rigidez después de uno de sus turnos al bate y que, tras consultar con el cuerpo médico, se tomó la decisión de retirarlo del partido como medida preventiva.

“Ya ha recibido bastante terapia en la zona tras salir del juego. Mañana jueves continuará bajo estricto tratamiento médico y ahí evaluaremos qué es lo que realmente tenemos”, explicó Boone.

Una de las principales preocupaciones dentro de la organización era conocer si la molestia estaba relacionada con la lesión que mantuvo fuera de actividad a Judge durante varios meses. Sin embargo, Boone aclaró que esta situación no tiene relación con la fractura por estrés en la costilla que sufrió anteriormente.

Yankees esperan contar con Judge para la postemporada

La salida de Judge llega en un momento importante para los Yankees, que ya aseguraron su lugar en la postemporada y se encuentran en la pelea por mejorar su posición dentro de la Liga Americana.

Desde su regreso tras la ausencia por la fractura de costilla, Judge batea de 26-4 con 13 ponches y un extrabase en siete partidos. Además, conectó un cuadrangular durante el primer juego de la serie ante Minnesota, el mismo día en que Nueva York confirmó su clasificación a los playoffs.

Aaron Boone destacó la importancia del jardinero dentro del equipo y aseguró que esperan que pueda recuperarse para ser una pieza importante en octubre. “Obviamente, él es una pieza clave en lo que hacemos. Esperamos tratar la molestia, superarla y que él pueda ser un factor importante en algún momento”, indicó el manager.

Los Yankees tendrán descanso este jueves antes de iniciar una serie como visitantes ante los Arizona Diamondbacks, una ventana que el equipo aprovechará para evaluar la evolución de Judge y determinar los siguientes pasos en su recuperación.

Te puede interesar