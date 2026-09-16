Brewers conquistan por cuarto año consecutivo la División Central de la Liga Nacional

Milwaukee aseguró el campeonato divisional tras vencer a Pittsburgh y aprovechar la derrota de los Cubs ante Atlanta

Brewers aseguran el título divisional | IMAGN IMAGES via Reuters

Los Milwaukee Brewers aseguraron el título de la División Central de la Liga Nacional por cuarta temporada consecutiva después de derrotar 5-1 a los Pittsburgh Pirates y esperar el resultado de los Chicago Cubs, que posteriormente cayeron ante los Atlanta Braves.

La victoria dejó a Milwaukee pendiente únicamente del resultado de Chicago. Menos de una hora después de que los Brewers terminaran su encuentro, la derrota de los Cubs confirmó matemáticamente el campeonato divisional. Los jugadores de Milwaukee siguieron el desenlace por televisión y celebraron cuando cayó el último out del partido entre Chicago y Atlanta.

Jacob Misiorowski fue el encargado de poner la base para el triunfo de los Brewers. El derecho lanzó cinco entradas sin permitir carrera, aceptó cinco imparables, todos sencillos, otorgó una base por bolas y ponchó a siete bateadores.

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Misiorowski alcanzó las 100 millas por hora con nueve de sus primeros 10 lanzamientos y terminó el encuentro con 43 envíos que superaron esa velocidad. En total realizó 82 lanzamientos antes de abandonar el montículo.

Con la actuación ante Pittsburgh, el lanzador dejó su efectividad en 1.89, la más baja de las Grandes Ligas en ese momento, y elevó su cantidad de ponches en la temporada a 243. Además, consiguió su cuarta decisión ganadora consecutiva y llegó a un registro de 15-5.

Milwaukee tomó la ventaja desde las primeras entradas. Jake Bauers inició el ataque con un sencillo y avanzó posteriormente hasta anotar gracias a una combinación de acciones que incluyó un rodado y un lanzamiento descontrolado, antes del elevado de sacrificio de Luis Lara.

THE BREWERS ARE NL CENTRAL CHAMPS FOR THE FOURTH STRAIGHT YEAR pic.twitter.com/Llc1IQqxa9 — Milwaukee Brewers (@Brewers) September 16, 2026

Joey Ortiz y Lara terminaron con dos carreras impulsadas cada uno para los Brewers, que ampliaron la diferencia durante el encuentro y recibieron el respaldo del pitcheo para mantener a los Pirates con una sola carrera.

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Pittsburgh consiguió su única anotación mediante el cuadrangular número 30 de Brandon Lowe en la temporada. El batazo también permitió que los Pirates llegaran a 171 jonrones en el año, con lo que igualaron el récord de la franquicia establecido en 1999.

Rafael Flores Jr. terminó con cuatro imparables para Pittsburgh, que quedó con marca de 75-76 y volvió a situarse por debajo de .500. El encuentro se disputó durante la jornada en la que la organización recordó a Roberto Clemente, por lo que los jugadores utilizaron el número 21 del integrante del Salón de la Fama.

Con el campeonato divisional confirmado, Milwaukee aseguró también su octava clasificación a la postemporada en nueve temporadas. Los Brewers continúan en la búsqueda de su primera aparición en una Serie Mundial desde 1982, después de haber quedado eliminados por Los Angeles Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional durante la temporada anterior.

El título de la División Central representa otro paso en la temporada para Milwaukee, que ha mantenido una posición en la parte alta de la Liga Nacional durante buena parte del calendario. Ahora los Brewers tendrán que definir su posición final rumbo a los playoffs mientras preparan su camino hacia la postemporada.

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