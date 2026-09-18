Jared Young abandona el juego de Mets tras un duro golpe en la cabeza

El primera base de los Mets quedó tendido durante varios minutos tras la jugada con Nolan McLean y fue llevado a un hospital para realizarle estudios médicos

Jared Young sufre brutal golpe en el Phillies vs Mets | IMAGN IMAGES via Reuters

Los New York Mets vivieron un momento de gran tensión durante su partido del jueves en Citi Field, luego de que el primera base, Jared Young, recibiera un golpe en la cabeza mientras intentaba cubrir la primera almohadilla junto al pitcher Nolan McLean.

La jugada ocurrió durante la sexta entrada, cuando Justin Crawford conectó un rodado hacia primera base. La trayectoria de la pelota generó dudas sobre quién debía encargarse de la jugada y, mientras McLean se dirigía hacia la pelota, terminó impactando con una de sus piernas la cabeza de Young.

El jugador de los Mets cayó conmocionado al terreno y permaneció tendido durante varios minutos mientras el cuerpo médico del equipo acudía para atenderlo. Sus compañeros se acercaron al lugar y los jugadores de Philadelphia Phillies, que se encontraban en la caseta, permanecieron a la espera de la atención médica.

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Después de varios minutos, el personal de los Mets colocó a Young en una camilla para retirarlo del terreno. El primera base permanecía consciente y realizó una señal con el pulgar hacia arriba mientras abandonaba el campo, en un gesto dirigido a los aficionados presentes en el estadio.

Mets first baseman Jared Young gave a thumbs up to the crowd while being carted off after taking a knee to the head pic.twitter.com/WxUg01b36i — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 18, 2026

Jared Young es trasladado a un hospital

Los Mets informaron posteriormente que Young tenía sensibilidad en sus extremidades y que sería trasladado a un hospital para someterse a estudios adicionales. El equipo señaló que proporcionaría nueva información sobre su estado conforme estuvieran disponibles los resultados de las evaluaciones.

La acción representó una interrupción del encuentro y dejó a los jugadores de ambos equipos atentos a la situación de su compañero. El manager interino de Nueva York, Andy Green, permaneció junto al personal médico durante la atención sobre el terreno.

Young ha ocupado principalmente la primera base de los Mets durante esta temporada y registra promedio de bateo de .266 y OPS de .759 en 103 partidos. Su participación se había convertido en una de las historias dentro del roster de Nueva York.

El camino de Jared Young hasta los Mets

La carrera de Young en las Grandes Ligas comenzó después de ser seleccionado por los Chicago Cubs en la ronda 15 del Draft de 2017, procedente de Old Dominion University. El jugador pasó por diferentes niveles de las Ligas Menores antes de tener una breve participación en MLB entre 2022 y 2023.

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En 2023 fue colocado en waivers y reclamado por los St. Louis Cardinals, aunque posteriormente decidió continuar su carrera fuera de Estados Unidos. Young firmó con los Doosan Bears de la Liga de Béisbol Profesional de Corea (KBO).

Durante la temporada 2024 con el equipo surcoreano, registró promedio de .326 y 10 cuadrangulares, además de establecer un récord para un jugador extranjero al producir ocho carreras en un solo partido.

Su regreso a las Grandes Ligas con los Mets le permitió asumir un papel regular en la primera base. Ahora, el equipo de Nueva York espera los resultados de los estudios médicos después del golpe que sufrió durante el encuentro ante los Phillies.

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