Jordan Walker silencia Filadelfia y conquista el Home Run Derby 2026 ante Kyle Schwarber

El pelotero de St. Louis evitó que su rival se quedará con el título y se convirtiera el cuarto local en conseguirlo

Jordan Walker brilló en Filadelfia ante Schwarber | Getty Images via AFP

Jordan Walker conquistó el Home Run Derby 2026 de la MLB con una remontada ante Kyle Schwarber, el favorito de los aficionados que llenaron el Citizens Bank Park de Filadelfia. El pelotero de los St. Louis Cardinals conectó 12 cuadrangulares en la final y superó por uno al representante de los Philadelphia Phillies.

La victoria tuvo un significado especial porque Walker se impuso dentro de la casa de Schwarber, quien contó con el respaldo de la mayoría del público. El jardinero de los Cardinals terminó con seis jonrones consecutivos y se convirtió en el primer jugador de la franquicia de San Luis en ganar el Home Run Derby.

El evento reunió a ocho bateadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Kyle llegó como líder de las Grandes Ligas con 32 cuadrangulares durante la temporada, mientras que Walker acumulaba 22 antes de presentarse en el concurso. Los participantes fueron:

Willson Contreras | Boston Red Sox

Jordan Walker | St. Louis Cardinals

Junior Caminero | Tampa Bay Rays

Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies

Munetaka Murakami | Chicago White Sox

Jac Caglianone | Kansas City Royals

Bryce Harper | Philadelphia Phillies

Ben Rice | New York Yankees

La primera ronda dejó a Willson Contreras y Jordan Walker empatados en la cima con 13 vuelacercas. Junior Caminero avanzó con 12 y Kyle Schwarber completó a los cuatro semifinalistas con 10. Murakami, Caglianone, Harper y Rice quedaron fuera de la competencia.

Willson Contreras: 13

Jordan Walker: 13

Junior Caminero: 12

Kyle Schwarber: 10

Munetaka Murakami: 9, eliminado

Jac Caglianone: 8, eliminado

Bryce Harper: 8, eliminado

Ben Rice: 7, eliminado

El rendimiento de los participantes durante la temporada regular había colocado a Schwarber como uno de los principales candidatos para quedarse con el título. El bateador de los Phillies tenía una ventaja de 10 cuadrangulares sobre Walker, mientras Ben Rice y Junior Caminero también llegaban con cifras superiores a las del eventual campeón.

Participantes en el Home Run Derby 2026

Kyle Schwarber, Philadelphia Phillies: 32 jonrones

Ben Rice, New York Yankees: 29

Junior Caminero, Tampa Bay Rays: 28

Jordan Walker, St. Louis Cardinals: 22

Bryce Harper, Philadelphia Phillies: 20

Willson Contreras, Boston Red Sox: 20

Munetaka Murakami, Chicago White Sox: 20

Jac Caglianone, Kansas City Royals: 15

En la primera semifinal, Schwarber tuvo que remontar un comienzo sin cuadrangulares para superar a Contreras. El pelotero local conectó nueve jonrones, uno más que el representante de Boston, y aseguró su boleto al enfrentamiento por el título ante el respaldo de los aficionados de Filadelfia.

La segunda semifinal también se definió por la diferencia mínima. Junior Caminero terminó su participación con cinco vuelacercas, mientras que Walker consiguió seis para continuar su camino hacia el campeonato. Uno de los batazos del jugador de Tampa Bay recorrió 491 pies, pero no fue suficiente para evitar su eliminación.

Junior Caminero (5) vs. Jordan Walker (6)

Willson Contreras (8) vs. Kyle Schwarber (9)

Schwarber buscaba convertirse en el cuarto pelotero que ganaba el Home Run Derby de la MLB en el estadio de su propio equipo. Antes lo habían conseguido Ryne Sandberg con los Chicago Cubs en 1990, Todd Frazier con los Cincinnati Reds en 2015 y Bryce Harper con los Washington Nationals en 2018.

Kyle Schwarber colocó una marca de 11 cuadrangulares en la final y parecía encaminado a cerrar la noche con el trofeo. El bateador de los Phillies comenzó con seis jonrones en sus primeros ocho intentos y terminó su turno con el público de pie, a la espera de que Walker no alcanzara su registro.

Kyle Schwarber: 11

Jordan Walker: 12

Walker llegó a la parte decisiva con la obligación de conectar cuadrangulares en cada uno de sus últimos intentos. El jugador de 24 años respondió con seis jonrones seguidos, incluidos cuatro batazos consecutivos cuando cualquier fallo habría terminado la competencia. El último envío salió por el jardín izquierdo y dejó en silencio al Citizens Bank Park.

Walker se quedó con la victoria en Filadelfia | Getty Images via AFP

La exhibición terminó con Walker como campeón por marcador de 12-11, después de una final que mantuvo la diferencia abierta hasta el último swing. Jordan Walker arruinó la celebración de Kyle Schwarber y de los aficionados de los Phillies para escribir una página más en la historia de los St. Louis Cardinals.

Ahora es momento de darle paso al Juego de Estrellas de la Major League Baseball, el cual se llevará a cabo en el mismo diamante el martes 14 de julio, en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El juego se podrá ver a través de la señal de ESPN o en su plataforma de streaming, Disney+; mientras que en Claro Sports tendremos la mejor información alrededor del evento más esperado de la temporada de las Grandes Ligas..

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