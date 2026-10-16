Elon Musk y Space X hacen realidad el sueño: ¡Un carro que vuela! Así es el Tesla Roadster

La demostración incluyó una aceleración anunciada de 0 a 60 millas por hora en 0.81 segundos y una muestra de agarre con su sistema de succión

Elon Musk presenta su nuevo vehículo con propulsores | Tesla

Tesla no tiene techo para seguir creciendo. La empresa estadounidense lo dejó en claro con la presentación de su nuevo vehículo, el Roadster. Un auto deportivo eléctrico que se hizo presente con maniobras aéreas con propulsores derivados de tecnología de SpaceX, en una demostración que Elon Musk encabezó este jueves 15 de octubre en Texas.

La exhibición tuvo lugar en el centro de desarrollo y pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor. El empresario presentó un proyecto que reúne ingeniería automotriz y aeroespacial, pero cuyo lanzamiento comercial todavía está pendiente. La producción está prevista para 2028, casi nueve años después de que en 2017 se mostrara una primera propuesta de este modelo.

Además de las acrobacias del vehículo, Tesla mostró una prueba de aceleración en la que anunció un registro de 0 a 60 millas por hora, poco menos de 100 kilómetros por hora, en 0.81 segundos.

¿El nuevo carro de Tesla vuela? Así fue la presentación

El Roadster demostró que puede elevarse durante periodos breves y ejecutar giros en el aire mediante propulsores de gas frío. Durante la presentación recorrió una rampa y realizó una maniobra aérea sobre otros vehículos de Tesla. Lo Mostrado corresponde a movimientos controlados dentro de una instalación de pruebas; la exhibición no estableció una capacidad para realizar trayectos aéreos prolongados como medio de transporte.

De acuerdo con la explicación ofrecida durante el evento, el sistema utiliza aire comprimido almacenado a alta presión, cuya expulsión aporta empuje. A ello se suma un mecanismo de succión mediante ventiladores bajo el vehículo, diseñado para aumentar el agarre contra la superficie. Ambos recursos cumplen funciones distintas: los propulsores permiten modificar el movimientos del automóvil y el sistema inferior favorece adherencia.

¿Quiénes están detrás del nuevo Tesla Roadster?

El desarrollo combina el trabajo de ingenieros de Tesla y especialistas aeroespaciales de SpaceX, las empresas encabezadas por Elon Musk. En la presentación participaron también Franz von Holzhausen, responsable de diseño de Tesla, y Lars Moravy, encargado de ingeniería de vehículos. La colaboración incorpora al deportivo soluciones de propulsión asociadas con el trabajo de la compañía de cohetes.

Musk planteó que el Roadster será, a largo plazo, el único automóvil que Tesla mantendrá enfocado en la conducción humana, mientras la empresa avanza hacia vehículos autónomos. Esa descripción se refiere al papel del conductor, no a una transmisión manual. El proyecto busca conservar una experiencia de manejo centrada en el desempeño y en la intervención de quien ocupa el volante.

¿Algún día se venderá al público el carro volador de Tesla?

Tesla prevé producirlo en 2028, aunque todavía no anunció precios definitivos ni una fecha concreta de entrega. La gama contempla las versiones Performance, Thrust y Rocket, con equipamiento y capacidades diferentes. La propia página de Tesla precisa que las funciones asociadas con Rocket no estarán disponibles en todas las regiones, por lo que las maniobras de la exhibición no deben atribuirse a todas las versiones. Su comercialización dependerá de la configuración y del mercado correspondiente.