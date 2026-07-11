Las estrellas del Home Run Derby

Publicado por Redacción Claro Sports

El tradicional límite de tiempo desapareció y ahora la competencia dependerá del número de swings

Las estrellas del Home Run Derby
Home Run Derby: las estrellas que estarán | IMAGN IMAGES via Reuters

El Juego de Estrellas de las Grandes Ligas no solo reúne a los mejores peloteros del momento, sino que también ofrece uno de los espectáculos más esperados por los aficionados al béisbol. El Home Run Derby se ha convertido en un evento por derecho propio, capaz de captar la atención incluso de quienes no siguen la temporada de cerca. Para la edición de 2026, la MLB decidió introducir un cambio importante que modifica la forma en que se desarrollará la competencia, donde el cronómetro quedó atrás. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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