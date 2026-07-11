Scaloni niega favoritismo de FIFA hacia Argentina: “Con el VAR es difícil que te ayuden”

El estratega reveló que los señalamientos sirven para que sus futbolistas jueguen mucho mejor dentro del campo

El director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, respondió sobre los señalamientos de un supuesto favoritismo hacia la Albiceleste durante la Copa del Mundo 2026 y aseguró que este tipo de críticas no son nuevas para la selección sudamericana y que provienen de gente que no quiere que su equipo gane, luego de coronarse en Qatar 2022.

Previo al duelo de cuartos de final ante Suiza, el entrenador argentino reconoció que las acusaciones forman parte de la historia del equipo y recordó que desde hace décadas existen cuestionamientos similares cuando Argentina compite por los principales objetivos en los torneos internacionales.

“Yo creo que, no sé si yo hablo por Argentina, desde hace un montón de tiempo, desde el 86, ¿no? También decían que nos favorecían, o sea, que no viene ahora. Desde que tengo uso de razón siempre es Argentina, porque es una de las que siempre anima el torneo, siempre hay críticas”, explicó Scaloni.

El estratega señaló que entiende que existan aficionados que no quieran ver a Argentina nuevamente como campeón después del título conseguido en Qatar 2022, aunque aseguró que dentro del grupo utilizan esas opiniones como motivación extra para competir con mayor intensidad.

Lionel Scaloni aseguró que con el VAR es complicado que haya ayudas | Reuters

“Hay gente que no quiere que Argentina gane, pero es normal, como habrá gente que no quiera que gane otra selección. Lo que pasa, a lo mejor hay bastante, no hay gente que quiera que no ganemos porque ya ganamos la última y bueno, eso lo tenemos en cuenta”, comentó. “Sí es algo que a los jugadores les llega, los jugadores lo utilizan como una especie de rebelión, digamos, que se revelan para que todavía jueguen aún mucho mejor”, agregó.

Sobre la posibilidad de que el VAR pueda beneficiar a la Albiceleste, Scaloni fue contundente al afirmar que la tecnología hace más complicado que existan decisiones favorecedoras para algún equipo, debido a la revisión de cada jugada.

“Con el VAR es muy difícil que te ayuden. Muy difícil, porque no hay una doble interpretación. Nos mostraron las imágenes antes de empezar el Mundial y nos dijeron cómo iba a ser, y se ha cumplido”, señaló el entrenador argentino.

Finalmente, Scaloni consideró que muchas de las discusiones actuales se generan por el impacto de las redes sociales, donde las jugadas polémicas toman mayor relevancia, pero reiteró que Argentina no cuenta con ningún tipo de ventaja durante el Mundial 2026.

“Las redes sociales hoy magnifican todo y ahí empieza el debate, pero no hay ningún favoritismo, al contrario, es muy difícil hoy. No sé hace años, pero hoy es muy difícil”, concluyó el técnico de la Albiceleste.

La selección de Argentina enfrenta a Suiza este sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La Albiceleste mantiene la ilusión de meterse a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 y conquistar el bicampeonato.

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