Saprissa vs San Carlos en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Saprissa y San Carlos por la segunda jornada del Torneo Apertura de Costa Rica.

Saprissa San Carlos, Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Saprissa vs San Carlos! Ambos equipos se enfrentarán por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica, en un duelo que presenta distintos escenarios tras el inicio del campeonato. Los locales buscarán prolongar su buen arranque y mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que la visita intentará dejar atrás los inconvenientes que marcaron su estreno para comenzar a sumar puntos en el terreno de juego.

Saprissa llega a este compromiso luego de iniciar el torneo con una victoria por 5-1 ante Municipal Pérez Zeledón y posteriormente imponerse por 2-1 frente a UMECIT en la Copa Centroamericana 2026. El conjunto dirigido por Hernán Medford intentará mantener la dinámica positiva en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá y continuar como uno de los protagonistas del campeonato.

San Carlos disputará su primer partido oficial del Apertura 2026 después de recuperar su licencia para competir en la máxima categoría. En la primera jornada recibió una derrota administrativa por 3-0 ante Escorpiones de Belén debido a la suspensión que impedía su participación. Con ese capítulo cerrado, el equipo de Walter “Paté” Centeno buscará iniciar su recorrido en la cancha con un resultado favorable frente a uno de los equipos que pelea por el título.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Saprissa vs San Carlos hoy domingo 2 de agosto de 2026?

El encuentro entre Saprissa y San Carlos será el domingo 2 de agosto a las 16:00 horas en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Antecedentes del Saprissa vs San Carlos y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y San Carlos:

22 de marzo 2026 | San Carlos 1-3 Saprissa | Torneo Clausura

8 de febrero de 2026 | Saprissa 2-1 San Carlos | Torneo Clausura

15 de octubre de 2025 | San Carlos 0-2 Saprissa | Torneo Apertura

1 de agosto de 2025 | Saprissa 2-0 San Carlos | Torneo Apertura

9 de marzo de 2025 | Saprissa 3-0 San Carlos | Torneo Clausura

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