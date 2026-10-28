Del Alcorconazo a la caída del Espanyol: las eliminaciones que hicieron historia en la Copa del Rey

El Sestao River eliminó al Espanyol con un gol al minuto 121 y se sumó a las sorpresas protagonizadas por equipos de categorías inferiores

Las derrotas más sorpresivas de la Copa del Rey | Claro Sports

La Copa del Rey volvió a demostrar que la diferencia de categorías no garantiza resultados. El Sestao River, equipo de Segunda Federación, eliminó al Espanyol con una victoria de 4-3 en la primera ronda de la temporada 2026-27, gracias a una anotación de Jon Rojo al minuto 121, cuando el encuentro se encaminaba hacia la tanda de penaltis. El conjunto vasco consiguió avanzar frente a un rival de Primera División y sumó su nombre a los equipos que han protagonizado eliminaciones de clubes de la máxima categoría.

La derrota ante Sestao River representa su tercera eliminación consecutiva frente a un conjunto de Segunda Federación, lo que también terminó por costarle el puesto a Manolo González como entrenador del Espanyol.

🫀 Un recuerdo para toda la vida. #GoazenRiver https://t.co/VBdaxUdHVQ — Sestao River Club (@SestaoRC) October 27, 2026

La eliminación del Espanyol se incorpora a una historia en la que equipos de categorías inferiores han conseguido superar a clubes de gran renombre internacional. Las caídas de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en la Copa del Rey han acumulado episodios que muestran cómo una eliminatoria puede modificar las expectativas de una temporada.

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Toledo 2000-01: la eliminación del Real Madrid que quedó como el ‘Toledazo’

El 13 de diciembre de 2000, el Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey frente al Toledo, que entonces competía en Segunda División B. El equipo local consiguió imponerse por 2-1 en el estadio Salto del Caballo, en una eliminatoria que pasó a conocerse como el Toledazo.

El conjunto manchego tomó ventaja con anotaciones de Israel González y José María Cidoncha durante los primeros 15 minutos. Sávio descontó para el Real Madrid, pero el equipo dirigido por Vicente del Bosque no logró igualar el encuentro.

Aquella eliminación ocurrió en la temporada 2000-01, cuando el formato de la Copa obligaba a los equipos de categorías superiores a disputar encuentros a partido único en el campo de sus adversarios. Toledo aprovechó esa circunstancia para conseguir la clasificación ante un Real Madrid que había conquistado la Liga de Campeones meses antes.

Figueres 2001-02: el Barcelona queda fuera con un gol en la prórroga

Un año después, el Barcelona también quedó eliminado en su presentación en la Copa del Rey. El 7 de noviembre de 2001, el conjunto dirigido por Carles Rexach enfrentó al Figueres, equipo de Segunda División B, que consiguió la victoria por 1-0.

Después de 90 minutos sin anotaciones, el encuentro llegó a la prórroga. Apenas comenzaba el tiempo extra cuando Kali Garrido marcó el gol que permitió al Figueres avanzar y dejó fuera al conjunto catalán.

La participación del equipo de Girona no terminó con aquella victoria. Posteriormente, también consiguió eliminar al Osasuna y avanzó hasta las semifinales, instancia en la que fue superado por el Deportivo de La Coruña, que terminaría conquistando el campeonato.

Aquella edición representó una de las campañas en las que un equipo de Segunda B consiguió avanzar hasta las últimas rondas del torneo después de comenzar su recorrido frente a clubes de Primera División.

Novelda 2002-03: tres goles de Madrigal eliminan al Barcelona

El Barcelona volvió a quedar fuera de la Copa del Rey frente a un equipo de categoría inferior durante la temporada 2002-03. Esta vez, el responsable fue el Novelda, que consiguió imponerse por 3-2 el 11 de septiembre de 2002.

El conjunto dirigido por Louis van Gaal comenzó ganando gracias a una anotación de Geovanni, pero el delantero Antonio Madrigal cambió el rumbo del encuentro con dos goles durante la segunda mitad.

Juan Román Riquelme consiguió igualar el marcador mediante un penalti, aunque el Novelda recuperó la ventaja cuando Madrigal completó su triplete al minuto 79. El resultado significó la eliminación del Barcelona en su primer partido de la competición por segundo año consecutivo. En ambas ocasiones, el conjunto azulgrana fue superado por clubes que militaban en Segunda B.

Alcorconazo 2009-10: el Real Madrid recibe cuatro goles y queda eliminado por un equipo de Segunda B

El Real Madrid también protagonizó una de las eliminaciones que marcaron su historia en la Copa del Rey durante la temporada 2009-10. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini enfrentó al Alcorcón, entonces integrante de Segunda División B, en los dieciseisavos de final y terminó fuera de la competición después de perder por un marcador global de 4-1.

El primer encuentro, disputado el 27 de octubre de 2009 en el estadio Santo Domingo, terminó con una victoria de 4-0 para el Alcorcón, que consiguió imponerse a una plantilla en la que participaron futbolistas como Karim Benzema, Raúl González, Guti, Rafael van der Vaart y Álvaro Arbeloa. El equipo dirigido por Juan Antonio Anquela aprovechó las oportunidades frente a la portería defendida por Jerzy Dudek y construyó una ventaja que condicionó la eliminatoria.

Real Madrid es superado en la Copa del Rey | Foto por PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

Borja Pérez abrió el marcador al minuto 16 y posteriormente llegó una anotación en propia puerta de Álvaro Arbeloa. Antes del descanso, Ernesto Gómez amplió la diferencia y, durante la segunda mitad, Borja consiguió su segundo tanto para establecer el resultado que dio origen al término Alcorconazo.

Para el partido de vuelta, disputado en el Santiago Bernabéu, Pellegrini incorporó a jugadores como Kaká, Gonzalo Higuaín y Pepe con la intención de remontar los cuatro goles de desventaja. Sin embargo, el Real Madrid únicamente consiguió imponerse 1-0, gracias a una anotación de Rafael van der Vaart, resultado que no fue suficiente para evitar la eliminación.

Cultural Leonesa 2019-20: el Atlético de Madrid cae en tiempo extra

El regreso del formato a partido único durante la temporada 2019-20 abrió la puerta a otra eliminación de un club de Primera División. El 23 de enero de 2020, la Cultural Leonesa derrotó 2-1 al Atlético de Madrid en los dieciseisavos de final.

Atlético cae eliminado por el Cultura Leonesa | Foto por CESAR MANSO AFP

El equipo dirigido por Diego Simeone se adelantó con un gol de Ángel Correa al minuto 62, pero el conjunto leonés consiguió igualar el encuentro mediante un remate de Julen Castañeda al 83. La eliminatoria se definió en la prórroga, cuando Sergio Benito anotó al minuto 108 y colocó a la Cultural Leonesa por delante en el marcador.

El Atlético intentó reaccionar durante los minutos restantes, pero no consiguió evitar su eliminación. La Cultural, que entonces participaba en Segunda División B, avanzó a la siguiente fase después de remontar frente a uno de los equipos que competían en las primeras posiciones del futbol español.