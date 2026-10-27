San Judas Tadeo 2026 en CDMX: bloqueos este 28 de octubre y operativo en el Metro

El Metro reforzará seguridad y control de acceso en Hidalgo, mientras vialidades del Centro tendrán cierres y desvíos temporales

San Judas Tadeo 2026 en CDMX: calles cerradas y operativo especial. Reuters

Miles de devotos de San Judas Tadeo volverán a concentrarse este miércoles 28 de octubre de 2026 en el templo de San Hipólito, uno de los principales puntos de peregrinación de la Ciudad de México. La celebración tendrá impacto no solo en las inmediaciones de la iglesia, sino también en vialidades de la zona centro y en el transporte público.

Desde las horas previas se prevé una afluencia importante de personas en avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, particularmente a la altura de Metro Hidalgo, además de las calles cercanas al templo. Las autoridades capitalinas aplicarán cortes y ajustes a la circulación conforme aumente el número de asistentes, por lo que quienes transiten por el Centro Histórico deberán considerar tiempos adicionales de traslado.

El Metro de la Ciudad de México también preparó un dispositivo especial en Hidalgo, estación de correspondencia de las Líneas 2 y 3, debido a que es la más cercana a San Hipólito. El operativo contempla seguridad adicional, recorridos de vigilancia, orientación a usuarios y medidas para regular el acceso y desplazamiento de pasajeros durante las horas de mayor concentración.

La celebración tiene, además, una historia que va más allá de una sola jornada. San Judas Tadeo es considerado por la tradición católica como patrono de las causas difíciles y desesperadas, y sus devotos suelen acudir al templo el día 28 de cada mes. El 28 de octubre, fecha de su festividad litúrgica, la concentración alcanza su punto más importante del año.

¿Qué calles están cerradas por los festejos de San Judas Tadeo en CDMX?

Las principales afectaciones por los festejos de San Judas Tadeo este miércoles 28 de octubre se concentrarán alrededor del templo de San Hipólito y San Casiano, ubicado en la colonia Guerrero, cerca del cruce de avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma.

Las autoridades anticipan problemas de circulación principalmente en:

Avenida Hidalgo

Paseo de la Reforma, a la altura de Metro Hidalgo

Calles próximas al templo de San Hipólito

#PrecauciónVial | Durante el día considera afectación vehicular en Av. Paseo de la Reforma y Av. Hidalgo, inmediaciones de la Iglesia de San Hipólito, por el arribo de feligreses hasta el 28 de octubre. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/vmOBourP2y — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 27, 2026

Los cortes no necesariamente se mantendrán sin cambios durante todo el día. La circulación podrá modificarse conforme aumente o disminuya la llegada de peregrinos, por lo que algunas vialidades podrían abrirse o restringirse de manera temporal, de acuerdo con las condiciones de la zona.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha pedido considerar afectaciones tanto en Paseo de la Reforma como en avenida Hidalgo debido al arribo de feligreses. Para quienes no tengan como destino San Hipólito, la recomendación es evitar la zona y buscar rutas alternas antes de ingresar al primer cuadro de la capital.

Entre las alternativas viales que pueden utilizarse se encuentran:

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

Avenida Insurgentes

Eje 1 Norte

Avenida Ricardo Flores Magón

La jornada tendrá un factor adicional: Paseo de la Reforma también presentará afectaciones por actividades relacionadas con el Show Run de Sergio “Checo” Pérez, programado en otro tramo de la avenida. Por ello, los automovilistas deberán tomar precauciones especiales si necesitan desplazarse entre el Centro Histórico, Reforma y Chapultepec.

Los ajustes viales pueden cambiar durante el miércoles, por lo que conviene revisar los reportes de tránsito antes de salir y evitar considerar como permanente una sola ruta de acceso o salida.

Metro CDMX: ¿Cuál es el operativo por la celebración de San Judas Tadeo?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro aplicará un operativo especial en la estación Hidalgo, correspondiente a las Líneas 2 y 3, desde la noche del martes 27 de octubre y durante todo el horario de servicio del miércoles 28.

El dispositivo contará con 50 elementos de la Gerencia de Seguridad Institucional del Metro y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes realizarán recorridos en trenes, andenes, pasillos, accesos y zonas de torniquetes.

Uno de los puntos principales será la dosificación de usuarios. Esto significa que, si la concentración de pasajeros aumenta demasiado, el personal podrá regular temporalmente el ingreso para evitar saturación en pasillos, escaleras y andenes. La medida no implica necesariamente el cierre de la estación.

También habrá personal de Asistencia al Usuario, identificado con chalecos color menta, en accesos y áreas de mayor concentración. Su función será orientar sobre transbordos, recarga de tarjetas de Movilidad Integrada y funcionamiento del servicio.

Aunque Hidalgo es la estación más cercana al templo de San Hipólito, el Metro recomienda considerar otras opciones para evitar las mayores concentraciones. Las alternativas son:

Juárez, Línea 3

Bellas Artes, Líneas 2 y 8

Desde ambas estaciones es posible continuar el recorrido a pie hacia el templo.

Otro dato importante es que el Metro no anunció un horario especial para el 28 de octubre. Al tratarse de miércoles, la red mantendrá su horario habitual de día laborable, de 05:00 a 00:00 horas, mientras que el dispositivo de seguridad en Hidalgo permanecerá activo durante toda la jornada.

El STC también pidió a los usuarios respetar la línea amarilla de los andenes, evitar correr en escaleras y pasillos y seguir las indicaciones del personal, especialmente durante los momentos de mayor afluencia.

¿Por qué se festeja en la iglesia de San Hipólito a San Judas Tadeo en CDMX?

Aunque el recinto lleva oficialmente el nombre de Templo de San Hipólito y San Casiano, con el paso de las décadas se convirtió en uno de los principales centros de devoción a San Judas Tadeo en México.

La historia de esta tradición se fortaleció durante el siglo XX. Los Misioneros Claretianos impulsaron la veneración de San Judas Tadeo y una imagen del santo llegó al templo de San Hipólito en 1955. Conforme aumentó el número de devotos, la imagen tuvo que ser trasladada a distintos espacios dentro del recinto.

Durante los años siguientes, cada vez más fieles comenzaron a acudir para pedir su intercesión en situaciones consideradas difíciles. La concentración se hizo especialmente visible los días 28 de cada mes, hasta que la imagen adquirió un lugar central dentro del templo.

El crecimiento de la devoción fue tal que, en 1982, la imagen de San Judas Tadeo fue colocada en el altar mayor, acompañada por las de San Hipólito y San Casiano. Desde entonces, el templo quedó estrechamente asociado con el llamado “santo de las causas difíciles”.

El 28 de octubre tiene un significado particular dentro de la tradición católica porque es la fecha establecida para conmemorar a San Judas Tadeo y San Simón, quienes, de acuerdo con la tradición cristiana, murieron como mártires. Por esta razón, aunque los fieles visitan San Hipólito todos los meses, octubre concentra la celebración principal.

Ese día, los alrededores del templo reciben peregrinos que llegan con imágenes, figuras y objetos relacionados con San Judas Tadeo para agradecer favores, cumplir promesas o realizar nuevas peticiones. La tradición convirtió así a San Hipólito en uno de los puntos religiosos con mayor afluencia de la capital durante el cierre de octubre.