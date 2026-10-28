Boyacá Chicó vs Junior, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 5

El Ajedrezado y el Tiburón se han quedado sin opciones matemáticas de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Boyacá Chicó y Junior enfrentan sus malos momentos.

¿A qué hora juega Boyacá Chicó vs Junior y dónde ver en vivo hoy, 27 de octubre de 2026?

Este es un duelo aplazado por la jornada 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. La transmisión de televisión estará por el canal básico y también en el de suscripción adicional de Win Sports. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones Boyacá Chicó vs Junior: así salen a la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II

Boyacá Chicó: David Agudelo; Sánder Navarro, Jhonier Alomía, Daniel Polanco, Cristian Blanco; Jesús Cárdenas, Sebastián Viveros, Jacobo Pimentel; Estiven Sarria, Santiago Mera y Alejandro Maya.

Junior: Mauro Silveira; Daniel Socarrás, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Juan David Ríos, Déiber Caicedo; Yimmi Chará, Guillermo Paiva y Cristian Barrios.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II?

Esta es una pregunta complicada de responder para este partido. Hay que partir por decir que ambos llegan con 15 puntos sumados en la misma cantidad de partidos y que ya no tienen opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales. Si se mira la calidad de las nóminas, pareciera que Junior lleva ventaja, pero es un hecho comprobado históricamente que al Tiburón le cuesta rendir en la altura. El cuadro de Tunja tiene la presión por salir de la zona de descenso.

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