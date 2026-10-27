¡El futbolista perfecto! Joaquín Beltrán explica por qué Harry Kane merecía el Balón de Oro

El exdefensor mexicano destacó el profesionalismo, el sacrificio defensivo y la capacidad goleadora del delantero inglés, ganador del Balón de Oro 2026

El Capi Beltrán ve en Kane al futbolista perfecto | AFP – Claro Sports

Harry Kane conquistó el Balón de Oro 2026 y su reconocimiento generó reacciones más allá de sus registros goleadores. Joaquín Beltrán, exfutbolista mexicano, destacó las cualidades del delantero del Bayern Munich, a quien considera un ejemplo de profesionalismo por su comportamiento dentro y fuera del terreno de juego. Para el exdefensor, el inglés reúne las características que debe tener un futbolista de élite.

Beltrán celebró que el reconocimiento fuera para un jugador que no solo destaca por sus anotaciones, sino también por su compromiso colectivo y respeto hacia la profesión. El exjugador de Pumas consideró que el delantero inglés ha construido su trayectoria mediante la disciplina y una interpretación del juego que le permite contribuir tanto en ataque como en defensa.

“Parece un tipo que transmite, no nada más por los goles, sino por lo que hace dentro del terreno de juego, un respeto por el fútbol. A mí me da gusto que lo haya ganado. Es un tipo fuera de escándalos, es un tipo que siempre cumple“, expresó Beltrán al compartir su opinión sobre el reconocimiento conseguido por Kane.

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Joaquín Beltrán destaca el sacrificio defensivo de Harry Kane

Uno de los aspectos que más llamó la atención del exdefensor fue la participación del delantero en las labores defensivas. Beltrán explicó que, pese a ser el principal responsable de marcar goles, Kane mantiene una disposición constante para colaborar en la recuperación del balón y ejecutar los movimientos tácticos que requiere su equipo.

“En el tema táctico defensivo ayuda muchísimo. Siendo centrodelantero y siendo el que hace los goles, no escatima sacrificio defensivo. Ve cómo orientar la presión“, señaló el exfutbolista, quien destacó la importancia de estas acciones en el rendimiento colectivo del conjunto alemán.

El análisis de Beltrán también se centró en la capacidad del inglés para interpretar los espacios y anticipar las jugadas. Para el exjugador mexicano, Kane combina su olfato goleador con una lectura táctica que le permite participar en distintas fases del encuentro, una característica que lo diferencia de otros delanteros que concentran su actividad exclusivamente en el área rival.

“Tiene ese olfato de gol y esa capacidad futbolística que lo lleva a ser el Balón de Oro“, añadió Beltrán, quien considera que las aportaciones del delantero no siempre quedan reflejadas en las estadísticas individuales, pero representan una parte importante de su rendimiento.

Harry Kane, el prototipo de futbolista para Joaquín Beltrán

Más allá de sus cualidades técnicas y tácticas, Beltrán resaltó el comportamiento del delantero inglés. El exdefensor aseguró que Kane representa un modelo de futbolista por su profesionalismo, respeto hacia sus rivales y compromiso con el deporte, aspectos que considera fundamentales para quienes aspiran a competir al máximo nivel.

“Siempre, siempre ha sido muy agradecido. A mí, la verdad, me dio mucho gusto y me parece el prototipo de un futbolista como tiene que ser: profesional, respetuoso, amante de la profesión, respetuoso del rival, sacrificado“, manifestó.

El reconocimiento de Kane llegó después de imponerse a Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la votación del Balón de Oro 2026. El delantero del Bayern Munich terminó por conquistar uno de los principales premios individuales del fútbol, después de una temporada en la que sus actuaciones lo colocaron entre los candidatos al galardón.

Para Beltrán, el resultado de la votación premió a un futbolista que ha mantenido una conducta profesional y ha demostrado compromiso con sus equipos a lo largo de su trayectoria. El exdefensor dejó claro que su valoración va más allá de los goles, al considerar que la disciplina y la disposición al trabajo colectivo son cualidades que también deben reconocerse.

“Me gusta mucho lo que transmite Harry Kane y creo que merecidamente gana el Balón de Oro“, concluyó Beltrán, quien celebró que el reconocimiento de 2026 quedara en manos del delantero inglés.

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