Boletería para la final de la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, precios y cómo comprar

En Claro Sports se pueden informar de todos los detalles correspondientes a la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 y los precios de las mismas.

Final Copa Sudamericana 2026 | Vizzor

A poco menos de un mes para que se juegue la gran final de la Copa Sudamericana 2026. La Conmebol ha hecho oficial el inicio de venta de entradas para el duelo que definirá al nuevo campeón de ‘La Gran Conquista’. Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil se miden en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el sábado 21 de noviembre.

Este martes 27 de octubre, la Conmebol ha comunicado que el inicio de venta de boletería comenzará el próximo miércoles 28 de octubre para el público colombiano. Vale la pena recordar que, las tribunas de norte y sur han sido designadas exclusivamente para los hinchas de los clubes finalistas.

Boletas final Copa Sudamericana | @Sudamericana

Precios:

TRIBUNA PRECIO OCCIDENTAL: categoría 1 USD: 250 – PESOS COLOMBIANOS: 783.327 ORIENTAL: categoría 2 USD: 180 – PESOS COLOMBIANOS: 563.995 NORTE: categoría 3 USD: 90 – PESOS COLOMBIANOS: 281.998 SUR: categoría 3 USD: 90 – PESOS COLOMBIANOS: 281.998

Boca Juniors vs Atlético Mineiro: fecha, horario y sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Uno de los equipos con más hinchas a lo largo y ancho del fútbol mundial, Boca Juniors buscará el segundo título más importante del continente americano ante Atlético Mineiro de Brasil. Un duelo que se llevará a cabo en el Metropolitano de Barranquilla (Colombia) que aumentó su aforo a 65 mil espectadores. Dicho compromiso está agendado para el sábado 21 de noviembre y su horario está por confirmar. De manera provisional, hay un estimado de que el pitazo inicial sea en estas franjas horarias:

Colombia: 15:00 horas.

15:00 horas. Argentina: 17:00 horas.

17:00 horas. Brasil: 17:00 horas.

17:00 horas. México: 14:00 horas.

14:00 horas. Estados Unidos: 14:00 (ET), 13:00 (CT) y 11:00 (PT).

¿Dónde ver en vivo el Boca Juniors vs Atlético Mineiro, la final de la Copa Sudamericana? Canales de TV y streaming

De entrada, para todo el continente sudamericano, las señales habilitadas para ver el juego de Copa Sudamericana serán a través de DSports y el canal de ESPN. Para mirar por vía streaming, las plataformas de Disney+ y DGO tendrán todas las incidencias del compromiso. En territorio mexicano México, se presupuesta que tanto ESPN como Disney+ transmitan la gran final desde suelo colombiano.

Te puede interesar: