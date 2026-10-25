Marino Hinestroza y una noche de ensueño en el Brasileirao con Vasco da Gama ante Corinthians

El cuadro de Río de Janeiro viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores, en el Maracaná ante Boca juniors.

Marino Hinestroza vs. Corinthians/ REUTERS/Thiago Ribeiro.

Vasco da Gama recibió un ‘baldado de agua fría’ el pasado miércoles 21 de octubre en el marco de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana. El equipo de Río de Janeiro jugó en el Maracaná ante Boca Juniors, tras un inicio del partido de bajo nivel logró empatar el global, no obstante Leandro Paredes arruinó lo que parecía que se iba a definir en los cobros del punto penal y el ‘Xeneixe’ compró tiquete a la final de la ‘Otra mitad de la Gloria’.

Sin embargo el cuadro de las ‘Camisas Negras’ pasó rápidamente la página y tenía compromisos en el Brasileirao, torneo en el que cada vez se aleja más del descenso que lo venía atormentando meses atrás. Este sábado 24 de octubre recibió a Corinthians en el Estadio Sao Januario y lo venció 3-2 con gran actuación de un futbolista colombiano.

El compromiso lo comenzó ganando el local con gol del uruguayo José Rodríguez al 35′, pero el elenco de Sao Paulo iba a salir al segundo tiempo con ganas de remontarlo para llevarse los 3 puntos de Río de Janeiro y así lo hizo porque se reportó con 2 anotaciones de Gustavo Henrique (50′) y Matheus Bidu (57′).

No obstante Marino Hinestroza, quien había ingresado al partido al minuto 31, el dio la vuelta al resultado para que los puntos no se fueran del Sao Januario. El primer grito para el caleño llegó al 88′ tras aprovechar un rebote que quedó en el área de Corinthians y de manera similar se dio el 3-2 definitivo con una pelota que entró de pica-barra (90′) para hacer explotar el escenario deportivo.

💢🇨🇴 MARINO HINESTROZA x CORINTHIANS | BRASILEIRÃO 2026



🔥 ESTREIA! Marino Hinestroza marcou DOIS GOLS na vitória do Vasco por 3 a 2 sobre o Corinthians! 🇨🇴💢 Que estreia do colombiano com a camisa do Vascão!



O que acharam da estreia do Marino?



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Palabras de Marino Hinestroza

“Aceptamos la eliminación, nos lo tomamos con calma y seguimos adelante. Creo que eso nos dio fuerzas. Necesitábamos esta victoria y nos la merecíamos hoy”, dijo Marino Hinestroza a los medios de comunicación después de una noche soñada en Sao Januario.

“Hemos hecho un cóctel con la rabia, la decepción y la tristeza. Hoy lo hemos dado todo por la afición y por nosotros mismos. Hemos demostrado que este grupo se merece más de lo que ha conseguido hasta ahora. Vamos a seguir trabajando para intentar seguir dándoles esta alegría”, agregó.

“Hace un tiempo dije que iba a darlo todo en este momento. Sabía que me faltaba un poco más de fuerza, porque sé que tengo mucho talento. Sabía que tenía que esforzarme un poco más. Hoy mi trabajo, mi esfuerzo, ha dado sus frutos y creo que he dado un paso importante para mí, para el equipo y para esta hinchada que se lo merece de verdad”, ultimó el colombiano.

Con la victoria de Vasco da Gama sobre Corinthians, el equipo de Río de Janeiro marcha 13 de la tabla de posiciones del Brasileirao, ya se encuentra lejos de los puestos de descenso y luchará ahora por lograr un cupo a Copa Sudamericana 2027. El que si la pasa mal es el cuadro de Sao Paulo, ahora es 17, en lugar de descenso con 32 puntos en 33 juegos.

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