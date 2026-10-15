Rays vs Guardians en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en directo

Tampa Bay y Cleveland reinician su serie en el Progressive Field tras dividir juegos en el Tropicana Field. Estadísticas y pizarra en vivo de la postemporada de las Grandes Ligas

Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians en vivo hoy Playoffs MLB 2026 | Claro Sports

La Serie de Campeonato de la Liga Americana regresa a la actividad este jueves 15 de octubre, con el Juego 3 entre los Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians. La lucha por el banderín del Joven Circuito llega empatado al Progressive Field. Cleveland robó la localía al ganar el Juego 1, pero Tampa Bay lo empató en esta antesala de la Serie Mundial.