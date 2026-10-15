Hormiga González en vivo: transmisión del Marsella vs Olympiacos en la Europa League 2026; goles y resultado de la jornada 2

Armando ‘Hormiga’ González tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos y goles con el Olympiacos en la UEFA Europa League 2026-27, cuando el conjunto griego visite hoy jueves 15 de octubre al Olympique de Marsella por la jornada 2 de la fase de liga. El mexicano llega después de marcar en su debut continental, en el triunfo de 2-1 sobre Jagiellonia, mientras que Olympiacos busca mantenerse con paso perfecto ante un Marsella que inició el torneo con una derrota de 4-1 frente al Beşiktaş. Sigue la transmisión en vivo a través de Claro Sports Premium.

¿A qué hora inicia la transmisión del Marsella vs Olympiacos hoy 15 de octubre?

El Marsella vs Olympiacos comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Stade Vélodrome de Francia. La transmisión para México estará disponible mediante Claro Sports Premium en YouTube. González anotó al minuto 43 en la primera fecha y permaneció en el terreno de juego hasta el 62’; para este encuentro, la alineación proyectada coloca a Roman Yaremchuk como delantero, por lo que su presencia desde el inicio dependerá de la decisión de Imanol Alguacil.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Marsella vs Olympiacos en la Europa League 2026

A lo largo de la historia Marsella y Olympiacos se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en la primera ronda de la temporada 1994-95. El balance es de dos triunfos para los franceses: el primero de 1-2 en territorio griego y el segundo de 3-0 en casa. Tony Cascarino fue la figura de los galos, al marcar un doblete en la eliminatoria.

Marsella 3-0 Olympiacos | Primera ronda, vuelta | 1994-95

Olympiacos 1-2 Marsella | Primera ronda, ida | 1994-95

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