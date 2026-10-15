Chivas vs Tigres en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 12

El conjunto rojiblanco busca regresar a la senda del triunfo, que no gana desde la jornada 8 cuando goleó a Pumas y es cuarto de la clasificación general

Chivas vs Tigres, ¿cuándo es el partido de la jornada 12? | Claro Sports

Chivas y Tigres protagonizarán un emocionante encuentro este sábado 17 de octubre, cuando se enfrenten en la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron. El partido se podrá seguir en exclusiva por Amazon Prime Video y en el minuto a minuto de Claro Sports. Para el conjunto rojiblanco Roberto Alvarado y Santiago Sandoval serán los jugadores a seguir, mientras que por parte de los felinos, Juan Brunetta y Guillermo Martínez, quienes buscarán marcar la diferencia en un duelo importante para las aspiraciones de ambos equipos.

El Rebaño llega al compromiso después de empatar 1-1 ante Atlas en el Clásico Tapatío, correspondiente a la jornada 11. El equipo dirigido por Gabriel Milito rescató un punto gracias a la anotación de Ángel Sepúlveda en los minutos finales, después de que Kevin Zenón adelantara a los rojinegros. Con ese resultado, Chivas alcanzó 19 puntos y se ubica en el cuarto lugar de la clasificación general, por lo que una victoria ante Tigres le permitiría mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Por su parte, Tigres llega motivado después de vencer 3-2 al Toluca en el Estadio Universitario, en un partido donde Juan Brunetta destacó con un doblete y Guillermo Martínez también apareció en el marcador. El conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich consiguió tres puntos importantes para mejorar su posición en el torneo, aunque todavía se encuentra fuera de los lugares de clasificación. Los felinos ocupan el sitio 13 de la tabla con 13 unidades, por lo que necesitan sumar de visitantes para acercarse a los primeros ocho lugares.

📍 La llegada a la oficina 💼🐐 https://t.co/0tqEHERswL — CHIVAS (@Chivas) October 15, 2026

Fecha, horario y dónde ver el Chivas vs Tigres del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Chivas y Tigres se disputará este sábado 17 de octubre de 2026 en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco, como parte de la duodécima fecha del campeonato mexicano. Los aficionados podrán disfrutar del encuentro mediante Amazon Prime Video, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de los partidos del Guadalajara como local, mientras uqe online, se podrán seguir todas las acciones en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Chivas vs Tigres para la jornada 12 de la Liga MX 2026

Gabriel Milito y Víctor Manuel Vucetich podrían mantener buena parte de los jugadores que utilizaron en sus respectivos encuentros de la jornada 11. Para tomar como referencia las posibles alineaciones del próximo sábado, estos son los futbolistas que comenzaron como titulares ante Atlas y Toluca, respectivamente. Las formaciones definitivas se conocerán antes del inicio del partido.

Alineación probable de Chivas: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Rey, Richard Ledezma, Rubén González, Brian Gutiérrez, Leonel Calderón, Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

Alineación probable de Tigres: Nahuel Guzmán; César Araújo, Fernando Gorriarán, Emiliano Gómez, Juan Brunetta, Alan Franco, Diego Lainez, Mauro Lainez, Guillermo Martínez, Joaquim Pereira y Rafael Guerrero.

Antecedentes y últimos resultados del Chivas vs Tigres en la Liga MX

Chivas y Tigres se han enfrentado en partidos de fase regular y Liguilla durante los últimos torneos, con resultados que reflejan la competitividad entre ambos clubes. El antecedente más reciente corresponde a los cuartos de final del Clausura 2026, cuando el Guadalajara consiguió avanzar a semifinales después de remontar la eliminatoria y empatar el marcador global 3-3, gracias a su mejor posición en la tabla. Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos:

9 de mayo de 2026: Chivas 2-0 Tigres | Vuelta de cuartos de final, Clausura 2026.

2 de mayo de 2026: Tigres 3-1 Chivas | Ida de cuartos de final, Clausura 2026.

11 de abril de 2026: Tigres 4-1 Chivas | Jornada 14, Clausura 2026.

17 de septiembre de 2025: Chivas 0-0 Tigres | Apertura 2025.

25 de enero de 2025: Chivas 1-1 Tigres | Clausura 2025.

Chivas acumula tres partidos consecutivos sin perder ante Tigres en el Estadio Akron, con una victoria y dos empates. Su triunfo más reciente ocurrió en mayo, cuando un doblete de Santiago Sandoval permitió al Rebaño superar 2-0 a los felinos y avanzar a las semifinales del Clausura 2026.

🔥😤 ¡Tiempo de futbol que este sábado hay partido! Vamos Tigres, carajo! 👊🏼 https://t.co/7aSc0SVfqW — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 14, 2026

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 12?

Chivas parte como favorito para llevarse los tres puntos ante Tigres, de acuerdo con los momios de caliente.mx. El Guadalajara tendrá la ventaja de jugar en casa, aunque enfrentará a un equipo regiomontano que viene de superar al Toluca y que necesita mejorar su posición en la clasificación.

Victoria de Chivas: -114

Empate: +275

Victoria de Tigres: +280

Las cuotas colocan al conjunto rojiblanco con mayores posibilidades de conseguir el triunfo, mientras que Tigres aparece como el equipo menos favorecido en los pronósticos. Sin embargo, los antecedentes recientes muestran resultados para ambos clubes, por lo que el encuentro representa una oportunidad para que Guadalajara se mantenga entre los primeros lugares y los felinos recorten distancias en la tabla.

*Los momios pueden modificarse antes del inicio del encuentro. Las apuestas están dirigidas exclusivamente a mayores de edad.