Gianni Infantino se disculpa por polémico proyecto de FIFA: “Cometimos errores”

El presidente del organismo reconoció fallas en la gestión de FIFA Forward Enterprise, pero dirigentes de Inglaterra y Alemania cuestionaron sus explicaciones en Zúrich

Gianni Infantino admite errores por polémico plan de FIFA | Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reconoció errores y ofreció disculpas por el polémico proyecto que buscaba permitir la entrada de inversionistas privados al negocio comercial de sus competiciones, incluido el Mundial. El dirigente compareció este jueves 15 de octubre ante el Consejo del organismo, reunido en Zúrich, Suiza, en medio de los cuestionamientos por una iniciativa que terminó cancelada y que ha provocado solicitudes para que abandone su cargo.

La controversia comenzó cuando se conocieron los planes de FIFA Forward Enterprise (FFE), una propuesta que contemplaba crear una empresa para gestionar los intereses comerciales de los torneos del organismo y vender una participación minoritaria a inversionistas privados. La operación, que buscaba captar alrededor de 4 mil 200 millones de dólares, encontró resistencia entre distintas federaciones y confederaciones, particularmente por la falta de consultas previas sobre el manejo de los derechos vinculados con la Copa del Mundo.

Ante los integrantes del Consejo, Infantino reconoció las fallas en el procedimiento y asumió la responsabilidad por la forma en que se desarrolló la iniciativa. “En primer lugar, pedí disculpas por los errores que cometimos en el proceso de comunicación y consulta relacionado con el proyecto FIFA Forward Enterprise, que provocaron numerosas consecuencias”, expresó el presidente del máximo organismo del fútbol mundial en un mensaje difundido después de la reunión.

Sin embargo, el directivo defendió los objetivos de la propuesta y aseguró que nunca se trató de una operación que estuviera cerrada. “Es importante recordar que se trataba de una propuesta, de ninguna manera de un acuerdo definitivo”, puntualizó. También sostuvo que la intención era generar mayores ingresos para distribuirlos entre las 211 federaciones afiliadas, sin sustituir los recursos que actualmente reciben para el desarrollo del fútbol.

El presidente de la FIFA confirmó que FIFA Forward Enterprise fue retirado definitivamente y que no volverá a presentarse bajo ninguna modalidad. Aunque aseguró que los miembros del Consejo pudieron expresar sus inquietudes, las explicaciones no resolvieron todas las dudas. La institución informó que abogados externos expusieron los antecedentes legales del proyecto, pero algunos documentos permanecen bajo confidencialidad debido a procedimientos judiciales en curso en Estados Unidos.

Las disculpas de Infantino no convencen: dirigentes cuestionan su continuidad en FIFA

Una de las principales voces críticas fue Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol y vicepresidenta de la FIFA, quien expresó su inconformidad después de la reunión. Aunque reconoció que Infantino mostró arrepentimiento, lamentó que no se entregara la información solicitada sobre el proyecto. “Lo decepcionante es que no obtuvimos respuestas a nada de lo que habíamos pedido específicamente”, señaló ante los medios.

Hewitt cuestionó además la decisión de solicitar que las preguntas pendientes fueran presentadas por escrito para recibir una respuesta posterior. “Creo que tiene que responder a esas preguntas y, si no lo hace, no es apto para ser presidente de la FIFA”, advirtió la dirigente inglesa, quien considera que todavía existen asuntos por aclarar antes de determinar si Infantino debe continuar al frente de la organización.

La postura fue respaldada por el presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Bernd Neuendorf, quien también manifestó su inconformidad con las explicaciones recibidas. “Hicimos muchas preguntas críticas, pero desde mi punto de vista no hubo respuestas satisfactorias”, declaró. El dirigente alemán fue más allá al señalar que la FIFA necesita reformas en su estructura de gobierno y un cambio de liderazgo para recuperar la confianza.

La inconformidad no se limita a Inglaterra y Alemania. La UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol y la Concacaf también se opusieron al proyecto, aunque no todos los integrantes del Consejo comparten la misma postura sobre la gestión de Infantino. En medio de las diferencias, la FIFA acordó crear un grupo de trabajo con representantes de distintas confederaciones para revisar sus mecanismos de gobernanza y analizar posibles reformas.

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FIFA propone 25 millones de dólares para cada federación tras la polémica

En paralelo a las disculpas, Infantino presentó una alternativa para incrementar los recursos destinados al desarrollo del fútbol. Se trata del Programa de Solidaridad de Excedentes de la FIFA, que contempla elevar la inversión global a 6 mil 350 millones de dólares para el periodo 2027-2030, gracias a los ingresos generados por el Mundial 2026 y al uso de una parte de las reservas del organismo.

“El dinero de la FIFA, incluidas sus reservas, pertenece a las 211 asociaciones miembro”, sostuvo Infantino, quien destacó que, desde su llegada a la presidencia en 2016, los fondos previstos para cada federación han pasado de un millón a 25 millones de dólares. De concretarse la propuesta, asociaciones como la Federación Mexicana de Fútbol y las del resto de Latinoamérica estarían contempladas entre las beneficiarias, con recursos orientados a infraestructura, proyectos de desarrollo y fútbol femenil y juvenil. Sin embargo, el plan todavía requiere su revisión en diciembre de 2026 y la aprobación del Congreso de la FIFA en marzo de 2027.

Todo ocurre mientras Infantino busca mantenerse al frente del organismo que dirige desde 2016. Las elecciones presidenciales de la FIFA están programadas para marzo de 2027, mientras que el plazo para presentar candidaturas concluirá el 18 de noviembre de 2026. El dirigente intenta recuperar el respaldo de las federaciones, aunque las críticas por FIFA Forward Enterprise mantienen abierto el debate sobre su continuidad y la forma en que se toman las decisiones que afectan al fútbol mundial.