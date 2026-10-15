Once Caldas demandaría el partido contra Millonarios para ganar puntos en el escritorio

Se ha mencionado que el presidente del cuadro de Manizales llamó al del Embajador para avisarle de sus intenciones.

Jugadores de Once Caldas, en El Campín. – Vizzor Image.

Todo el escándalo por la mala gestión de Sencia que tiene un desastre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín comenzó con el partido entre Millonarios y Once Caldas. El encuentro del pasado 13 de octubre tuvo que aplazarse a pocos minutos de la hora programada por cuenta de las malas condiciones en las que se encontraba el terreno por un cambio improvisado del césped.

Si bien el club Embajador fue el más afectado por toda la situación, dejando incontables afectaciones para los aficionados que perdieron tiempo y dinero para un espectáculo que no se realizó, los perjuicios podrían ser mayores. Una información conocida este jueves apunta a que la institución de Manizales emprendería la demanda del partido para quedarse con los puntos en el escritorio.

Según una versión difundida por el programa La FM Más Fútbol, el presidente de Once Caldas, Daniel Jaramillo, ya había llamado a su homólogo de Millonarios, Enrique Camacho, para avisarle que emprenderán las acciones ante el Comité Disciplinario de Dimayor para que se decrete una victoria por 3-0 bajo argumentos de presuntos incumplimientos por parte del equipo que actuaba como local.

La información ya está generando revuelo en el fútbol colombiano por lo que se ve como una clara falta de solidaridad con una situación en la que el club Embajador no tuvo ninguna culpa y, además, como ya se mencionó, fue el más afectado. Valga la ocasión para dejar claro que esto se ha conocido por una versión periodística, pero todavía no hay pronunciamientos oficiales.

En cuanto a lo que tiene que ver con las probabilidades de que una demanda por puntos llegue a prosperar en este caso, hay que decir que se ven bajas. La información conocida hasta el momento es que Once Caldas fue el equipo que más insistió con no jugar el partido por como estaba la cancha y, con el visto bueno de Dimayor, fue que se decidió postergar el encuentro.

No obstante, hay que recordar que ya en el pasado lo impensable sucedió. Hubo un partido de Copa Colombia en el que Independiente Medellín no pudo llegar al Estadio La Independencia de Tunja por unos bloqueos en la vías y, aunque Dimayor había confirmado que el encuentro se postergaría, el proceso ante el Comité Disciplinario acabó dándole los puntos a Boyacá Chicó.

Por ahora y a falta de que se conozcan más avances sobre la situación, el partido sigue programado para el martes, 20 de octubre a las 8:30 p.m. Ya hay voces acusando fuertemente un acto de mala fe por parte de Once Caldas y aumentando la tensión por toda la situación generada.

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